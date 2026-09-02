台南濱海生態玩法多 四鯤鯓水陸導覽、台江星空電影院接力登場

台南濱海生態活動接力登場，南市觀旅局在12、13日推出「四鯤鯓水陸生態導覽」，可搭船探訪紅樹林、走進漁村聚落；19日則有「鑽石星空電影院」，旅客可在台江國家公園席地看電影、賞月觀星，邀民眾走進濱海自然，感受不同市區的夜間風景。

觀旅局表示，「四鯤鯓水陸生態導覽」串聯四鯤鯓在地自然與人文資源，12日配合四鯤鯓紅樹林水上市集，民眾可搭乘紅樹林觀光船由導覽人員介紹沿途生態，陸域則安排救生圈操作、拋繩袋技巧及海廢釣魚遊戲等互動體驗；13日則以聚落導覽為主，水上市集採現場報名，聚落導覽透過線上報名為主。

此外，台江國家公園管理處將在19日舉辦「鑽石星空電影院」，預計播放「逐鹿台江」及「進與退的生命樂章」主題影片，帶領民眾認識濕地生態、保育及人文歷史，同時邀集專業講師帶領民眾席地仰臥星空導覽，認識秋季星座、月亮觀測及中秋前夕夜空特色。

台江國家公園管理處表示，台江處行政暨遊客中心位置絕佳，夜間遠離都市光害，擁有開闊天際視野，而活動建議民眾攜帶野餐墊、環保杯、防蚊用品及小型手電筒等，席地欣賞電影後再仰望星空。

「四鯤鯓水陸生態導覽」報名資訊可至「2026水域遊憩體驗－四鯤鯓水陸生態導覽」活動頁面查詢；「鑽石星空電影院」則自即日起至16日開放網路報名，預計開放250個名額，額滿為止，兩場活動皆以濱海生態為主題，分別從水陸探索到夜間觀星，提供民眾不同角度認識台南海岸。