快訊

秘魯宣布與伊朗斷交！原因曝光 怒控4大罪

低消350元、限90分鐘！羅東林場星巴克內用新規掀議 小鳥胃客喊太難

資深男星陳觀泰驚傳80歲離世！「洪熙官」成經典　去年才喊不退休

聽新聞
0:00 / 0:00

台南濱海生態玩法多 四鯤鯓水陸導覽、台江星空電影院接力登場

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市觀旅局12、13日推出「四鯤鯓水陸生態導覽」，串聯四鯤鯓在地資源，規畫紅樹林航道體驗、海洋再生手作及聚落導覽，邀請民眾從水上到陸地，探索四鯤鯓獨特的紅樹林生態與漁村風情。圖／南市觀旅局提供
南市觀旅局12、13日推出「四鯤鯓水陸生態導覽」，串聯四鯤鯓在地資源，規畫紅樹林航道體驗、海洋再生手作及聚落導覽，邀請民眾從水上到陸地，探索四鯤鯓獨特的紅樹林生態與漁村風情。圖／南市觀旅局提供

台南濱海生態活動接力登場，南市觀旅局在12、13日推出「四鯤鯓水陸生態導覽」，可搭船探訪紅樹林、走進漁村聚落；19日則有「鑽石星空電影院」，旅客可在台江國家公園席地看電影、賞月觀星，邀民眾走進濱海自然，感受不同市區的夜間風景。

觀旅局表示，「四鯤鯓水陸生態導覽」串聯四鯤鯓在地自然與人文資源，12日配合四鯤鯓紅樹林水上市集，民眾可搭乘紅樹林觀光船由導覽人員介紹沿途生態，陸域則安排救生圈操作、拋繩袋技巧及海廢釣魚遊戲等互動體驗；13日則以聚落導覽為主，水上市集採現場報名，聚落導覽透過線上報名為主。

此外，台江國家公園管理處將在19日舉辦「鑽石星空電影院」，預計播放「逐鹿台江」及「進與退的生命樂章」主題影片，帶領民眾認識濕地生態、保育及人文歷史，同時邀集專業講師帶領民眾席地仰臥星空導覽，認識秋季星座、月亮觀測及中秋前夕夜空特色。

台江國家公園管理處表示，台江處行政暨遊客中心位置絕佳，夜間遠離都市光害，擁有開闊天際視野，而活動建議民眾攜帶野餐墊、環保杯、防蚊用品及小型手電筒等，席地欣賞電影後再仰望星空。

「四鯤鯓水陸生態導覽」報名資訊可至「2026水域遊憩體驗－四鯤鯓水陸生態導覽」活動頁面查詢；「鑽石星空電影院」則自即日起至16日開放網路報名，預計開放250個名額，額滿為止，兩場活動皆以濱海生態為主題，分別從水陸探索到夜間觀星，提供民眾不同角度認識台南海岸。

台江國家公園管理處將在19日舉辦「鑽石星空電影院」，結合露天電影、賞月觀星導覽及互動問答，邀請民眾走進台江，感受自然、生態與天文的夏末夜間體驗。圖／台江處提供
台江國家公園管理處將在19日舉辦「鑽石星空電影院」，結合露天電影、賞月觀星導覽及互動問答，邀請民眾走進台江，感受自然、生態與天文的夏末夜間體驗。圖／台江處提供

生態 台江 台南

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東北角南雅旅遊服務中心即將啟用 志工培訓深入南雅漁村體驗在地文化

青春挺台江、行動護黑琵！南市土城高中奪青年倡議論壇冠軍

鶯歌陶博館「秋日拾光」9月登場 走讀、野餐、手作一次玩

「2026虎頭埤水與綠－一起來健行」 國慶日相揪到臺南森呼吸！

相關新聞

Google宣布加碼台灣AI基礎建設布局 將擴建士林研發中心60%辦公空間

Google技術長暨AI基礎建設資深副總裁Amin Vahdat 9月2日於SEMICON Taiwan 2026發表專題演說，聚焦AI快速發展下的算力需求、硬體基礎建設與產業協作。他表示，AI正推動新一波科技與社會轉型，未來能否持續擴大AI應用，關鍵將取決於整體產業能否共同突破晶片、散熱、供電及網路等基礎建設瓶頸。

柯震東驚喜現身！臺虎福虎祭睽違5年回歸 信義區「這天」隨你嗨

睽違5年的「臺虎精釀福虎祭」宣布回歸，將於9月12日在統一時代台北店2樓夢廣場登場，今年以「好酒不見！GOOD DAYS」為主題，全日免費入場，集結啤酒、美食、音樂與品牌互動，邀請酒友在初秋午後走進信義區，暫時放下日常節奏。

台南濱海生態玩法多 四鯤鯓水陸導覽、台江星空電影院接力登場

台南濱海生態活動接力登場，南市觀旅局在12、13日推出「四鯤鯓水陸生態導覽」，可搭船探訪紅樹林、走進漁村聚落；19日則有「鑽石星空電影院」，旅客可在台江國家公園席地看電影、賞月觀星，邀民眾走進濱海自然，感受不同市區的夜間風景。

騎單車玩花蓮再拿住宿補助 最高加碼2500元 賞花聽歌一次滿足

秋冬來趟花蓮小旅行，不只賞金針花，還能騎單車追稻浪、聽部落音樂。「2026花蓮山海騎遇記」數位尋寶活動持續至10月31日，結合近期地方活動與住宿優惠，遊客可以自行車串連花海、田園及部落文化，玩出不同的花蓮旅程。

古典女神遇上巨型發電機！VALENTINO秋冬大片在羅馬上演穿越時空衝撞

范倫鐵諾（VALENTINO）發布2026-27秋冬「INTERFERENZE」系列形象廣告，這次沒有選擇一般時尚攝影棚，而是走進羅馬極具特色的馬爾蒂尼山中心（Centrale Montemartini），讓古典雕像、巨型機械與最新服裝同框，打造一場跨越古今、充滿電影感的視覺實驗。

「古著狂熱者」菅田將暉新身份 2nd STREET全新品牌代言人

日本GEO HOLDINGS集團旗下子公司2nd STREET，正式宣布邀請日本超人氣知名演員菅田將暉擔任全新品牌代言人。而菅田將暉更是日本演藝圈著名的「古著狂熱者」， 雙方攜手合作可說是精神相當契合。由菅田將暉出演的「『要去2nd STREET，』服飾收購篇・女友篇」，將自2026年9月2日日本與台灣於網路同步公開。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。