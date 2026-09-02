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桃園市致謝軍人推6大敬軍好康 「班長」李興文同框張善政宣傳

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長張善政今天在市政會議宣布「食、住、遊、樂、購、福」六大敬軍好康，有住宿、購物與遊程優惠等。「班長」李興文也穿著迷彩服、背起值星帶現身宣傳。記者張裕珍／攝影
桃園市長張善政今天在市政會議宣布「食、住、遊、樂、購、福」六大敬軍好康，有住宿、購物與遊程優惠等。「班長」李興文也穿著迷彩服、背起值星帶現身宣傳。記者張裕珍／攝影

明天是93軍人節，桃園市長張善政今天在市政會議宣布「食、住、遊、樂、購、福」六大敬軍好康，有住宿、購物與遊程優惠等，活動為期2個月。藝人「班長李興文也穿著迷彩服、背起值星帶現身宣傳，現場局處長等與會人員一陣搶拍，李興文說，六大敬軍好康上路，歡迎國軍弟兄、姐妹帶著眷屬來桃園玩。

張善政表示，國軍平時肩負保家衛國重任，每逢災害或民眾需要，也總是第一時間投入協助。桃園與國軍關係深厚，這次不只在軍人節說一聲「謝謝」，更結合市府、企業及商家資源，把感謝化為官兵真正用得到的優惠，讓國軍弟兄姊妹休假時，可以帶家人來桃園吃頓好料、走走看看，好好享受難得的相聚時光。

桃園市政府宣布，9月3日起至10月31日推出「桃園敬軍・一路有禮」，從千塘行旅「拾藝」桌菜 93折及軍人專屬餐宴、晶麒莊園93折及軍人特色戰斧餐，到桃捷限時持證免費搭、Xpark軍人可攜伴4人同享8折、小人國雙人699元及39家旅宿優惠，邀請國軍休假帶家人來桃園，感受桃園的敬軍心意。

千塘行旅董事長梁慧琪表示，桃園與國軍淵源深厚，多元飲食文化中也承載著眷村與地方生活記憶；千塘行旅此次除了加入敬軍優惠，更特別設計專屬菜單，將大園竹圍、新屋永安漁港、龍潭等地方元素融入菜色，希望官兵休假時能帶家人好好吃頓飯，用一桌好菜表達對國軍的感謝。

全市39家旅宿推出多項敬軍優惠，包括住房買一送一及原價6000元套房優惠 1999元等方案；「桃園 GO」另推出軍人主題遊程優惠，串聯眷村人文與忠貞美食，一日遊雙人同行第二人半價、二日遊第二人折抵1500元。另有樂天桃猿敬軍優惠方案、路跑嘉年華及金曲演唱會等活動，從白天到晚上都能排進行程。

行程之外，「購、福」也有加碼好康，桃園購物節加碼軍人及軍眷專屬抽獎，有機會抽機車、家電及禮券，在地農會、特色店家同步推出敬軍優惠；桃園景福宮、慈護宮及中壢仁海宮則準備限量平安御守。

桃園市政府民政局長劉思遠表示，市府多年來持續透過勞軍及軍人節相關活動，與在地部隊保持密切互動。這次「一路有禮」進一步把敬軍延伸到官兵日常真正用得到的「食、住、遊、樂、購、福」，詳情可掃描活動 QR Code或至桃園市政府民政局官網「最新消息」專區查詢：https://reurl.cc/yWDyo8

桃園市長張善政今天在市政會議宣布「食、住、遊、樂、購、福」六大敬軍好康，有住宿、購物與遊程優惠等。「班長」李興文也穿著迷彩服、背起值星帶現身宣傳。記者張裕珍／攝影
桃園市長張善政今天在市政會議宣布「食、住、遊、樂、購、福」六大敬軍好康，有住宿、購物與遊程優惠等。「班長」李興文也穿著迷彩服、背起值星帶現身宣傳。記者張裕珍／攝影

桃園市長張善政今天在市政會議宣布「食、住、遊、樂、購、福」六大敬軍好康，有住宿、購物與遊程優惠等。「班長」李興文也穿著迷彩服、背起值星帶現身宣傳。記者張裕珍／攝影
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桃園市長張善政今天在市政會議宣布「食、住、遊、樂、購、福」六大敬軍好康，有住宿、購物與遊程優惠等。「班長」李興文也穿著迷彩服、背起值星帶現身宣傳。記者張裕珍／攝影

張善政 李興文 班長

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