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用茶香揉合道地台味！大巨蛋「三麥茶樓」招牌鐵觀音牛肉麵必吃

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
醇厚湯頭包裹軟嫩牛肉與彈牙麵條，熟悉的台灣味在茶香點綴下，展現全新層次。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供
醇厚湯頭包裹軟嫩牛肉與彈牙麵條，熟悉的台灣味在茶香點綴下，展現全新層次。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

台灣啤酒品牌金色三麥跨足茶料理，推出全新品牌「三麥茶樓 SUNMAI CHA」，以「吃茶、喝茶、生活茶」為核心，主打茶烹食、茶五感與茶調飲，透過燻、葉、燉、磨、萃等技法，讓茶成為料理風味的重要骨架。配合開幕優惠，即日起至9月10日，內用定食並加入金色三麥會員App，即贈「原葉茶燉湯」電子兌換券，讓台灣茶從一杯飲品開始，走進一日三餐。

「三麥茶樓」由品牌主廚阮紹榮（Benny Juan）領軍，曾任職米其林星級餐廳，並以《料理之王》第一季亞軍身分受到關注，亦累積逾30面國際廚藝賽事獎牌。此次以台灣茶與在地食材為創作核心，將中式料理底蘊、國際餐飲經驗與現代技法融合，重新演繹熟悉的台灣味。空間設計則以城市茶園為概念，從入口茶葉聞香區、茶香氛，到綠意層疊的座席與大面落地窗，將台北101及城市景致納入用餐視野。

招牌「三部曲鐵觀音牛肉麵」以「一碗二杯」呈現，先飲鐵觀音茶湯，再品牛腩與細麵，最後加入花椒麻辣湯，讓一碗牛肉麵依序展開焙火茶香、濃郁牛肉鮮味與辛香麻辣三重風味。另一主打「茶湯釜飯」則將高山原葉茶湯淋入鑄鐵釜，搭配鮭魚、炭燻雞或蕈菇等不同食材，讓茶香隨熱氣滲入米飯。

餐桌上也能見到茶入菜的不同可能，例如以鐵觀音茶湯燉煮五花肉的「慢火茶燉封肉定食」、結合南瓜、鹹蛋黃與焙茶風味的「鮮茶金沙軟殼蟹」，以及以茶與龍眼木燻製土雞的「茶燻花椒紅羽土雞」，透過茶韻降低油脂厚重感，同時拉長料理尾韻。

除了正餐，「三麥茶樓」也把台灣茶延伸至甜點與飲品，從烏龍茶湯圓、季節茶韻小蛋糕，到椪糖紅烏龍鮮奶茶、雪蓋開心果紅烏龍與花見鐵觀音鮮果茶，讓不同茶款對應甜、鹹、果香與奶香，拓展喝茶的日常想像。

◎三麥茶樓 SUNMAI CHA

．台北市信義區忠孝東路四段505號6樓（遠東Garden City大巨蛋

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鮮嫩魚肉、雞肉與豐富食材浸潤清澈湯頭，茶香悄然入味，喝得到溫潤鮮甜。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供
鮮嫩魚肉、雞肉與豐富食材浸潤清澈湯頭，茶香悄然入味，喝得到溫潤鮮甜。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

酥脆金黃的精緻點心，搭配多款風味菜色，讓傳統滋味以更細膩、時髦的姿態登上餐桌。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供
酥脆金黃的精緻點心，搭配多款風味菜色，讓傳統滋味以更細膩、時髦的姿態登上餐桌。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

三麥茶樓品牌主廚阮紹榮。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供
三麥茶樓品牌主廚阮紹榮。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

茶香不只入杯，更融入一飯一食；現沖茶湯淋上熱騰騰的主餐，展現「三麥茶樓」以茶入饌的創意。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供
茶香不只入杯，更融入一飯一食；現沖茶湯淋上熱騰騰的主餐，展現「三麥茶樓」以茶入饌的創意。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

空間延伸茶山的自然意象，融合現代設計語彙，呈現雅緻、舒適且富有茶文化底蘊的氛圍。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供
空間延伸茶山的自然意象，融合現代設計語彙，呈現雅緻、舒適且富有茶文化底蘊的氛圍。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

三麥茶樓以台灣茶園為設計靈感，透過自然材質與層次光影，營造清透而沉靜的用餐環境。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供
三麥茶樓以台灣茶園為設計靈感，透過自然材質與層次光影，營造清透而沉靜的用餐環境。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

從一杯台灣茶到一碗豐盛茶泡飯，「三麥茶樓」把茶香融入日常餐桌，重新演繹台灣飲食文化。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供
從一杯台灣茶到一碗豐盛茶泡飯，「三麥茶樓」把茶香融入日常餐桌，重新演繹台灣飲食文化。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

觀音 牛肉麵 大巨蛋

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