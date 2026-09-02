用茶香揉合道地台味！大巨蛋「三麥茶樓」招牌鐵觀音牛肉麵必吃

台灣啤酒品牌金色三麥跨足茶料理，推出全新品牌「三麥茶樓 SUNMAI CHA」，以「吃茶、喝茶、生活茶」為核心，主打茶烹食、茶五感與茶調飲，透過燻、葉、燉、磨、萃等技法，讓茶成為料理風味的重要骨架。配合開幕優惠，即日起至9月10日，內用定食並加入金色三麥會員App，即贈「原葉茶燉湯」電子兌換券，讓台灣茶從一杯飲品開始，走進一日三餐。

「三麥茶樓」由品牌主廚阮紹榮（Benny Juan）領軍，曾任職米其林星級餐廳，並以《料理之王》第一季亞軍身分受到關注，亦累積逾30面國際廚藝賽事獎牌。此次以台灣茶與在地食材為創作核心，將中式料理底蘊、國際餐飲經驗與現代技法融合，重新演繹熟悉的台灣味。空間設計則以城市茶園為概念，從入口茶葉聞香區、茶香氛，到綠意層疊的座席與大面落地窗，將台北101及城市景致納入用餐視野。

招牌「三部曲鐵觀音牛肉麵」以「一碗二杯」呈現，先飲鐵觀音茶湯，再品牛腩與細麵，最後加入花椒麻辣湯，讓一碗牛肉麵依序展開焙火茶香、濃郁牛肉鮮味與辛香麻辣三重風味。另一主打「茶湯釜飯」則將高山原葉茶湯淋入鑄鐵釜，搭配鮭魚、炭燻雞或蕈菇等不同食材，讓茶香隨熱氣滲入米飯。

餐桌上也能見到茶入菜的不同可能，例如以鐵觀音茶湯燉煮五花肉的「慢火茶燉封肉定食」、結合南瓜、鹹蛋黃與焙茶風味的「鮮茶金沙軟殼蟹」，以及以茶與龍眼木燻製土雞的「茶燻花椒紅羽土雞」，透過茶韻降低油脂厚重感，同時拉長料理尾韻。

除了正餐，「三麥茶樓」也把台灣茶延伸至甜點與飲品，從烏龍茶湯圓、季節茶韻小蛋糕，到椪糖紅烏龍鮮奶茶、雪蓋開心果紅烏龍與花見鐵觀音鮮果茶，讓不同茶款對應甜、鹹、果香與奶香，拓展喝茶的日常想像。

◎三麥茶樓 SUNMAI CHA

．台北市信義區忠孝東路四段505號6樓（遠東Garden City大巨蛋）

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鮮嫩魚肉、雞肉與豐富食材浸潤清澈湯頭，茶香悄然入味，喝得到溫潤鮮甜。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

酥脆金黃的精緻點心，搭配多款風味菜色，讓傳統滋味以更細膩、時髦的姿態登上餐桌。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

三麥茶樓品牌主廚阮紹榮。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

茶香不只入杯，更融入一飯一食；現沖茶湯淋上熱騰騰的主餐，展現「三麥茶樓」以茶入饌的創意。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

空間延伸茶山的自然意象，融合現代設計語彙，呈現雅緻、舒適且富有茶文化底蘊的氛圍。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供

三麥茶樓以台灣茶園為設計靈感，透過自然材質與層次光影，營造清透而沉靜的用餐環境。圖／三麥茶樓 SUNMAI CHA提供