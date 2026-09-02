騎單車玩花蓮再拿住宿補助 最高加碼2500元 賞花聽歌一次滿足

秋冬來趟花蓮小旅行，不只賞金針花，還能騎單車追稻浪、聽部落音樂。「2026花蓮山海騎遇記」數位尋寶活動持續至10月31日，結合近期地方活動與住宿優惠，遊客可以自行車串連花海、田園及部落文化，玩出不同的花蓮旅程。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有太平洋海岸、湖泊濕地、縱谷田園、溫泉及多元族群文化，縣府希望以自行車串聯景點、活動、商圈及地方產業，讓旅客放慢腳步，感受海風、湖光、稻浪與花海，深入體驗地方生活。

目前正值花蓮南區金針花季，9月26日至27日玉里鎮馬太林文化園區也將舉辦「2026 Fali Fali音樂節」，民眾可搭配「玉里稻浪鐵道線」自行車路線，安排騎單車、賞金針花、看稻浪及聽部落音樂的秋日小旅行。

觀光處長余明勲表示，配合交通部觀光署「觀光雙輪驅動方案」，縣府推出「2026花蓮獎勵旅遊3.0」，自由行旅客連續入住同一間參與方案的花蓮合法旅宿2晚，可依規定申請住宿補助加碼2000元；花蓮縣民入住參與方案旅宿，另享首晚最高1200元補助。

團體旅遊部分，9月1日至12月31日推出秋冬獎勵方案，20人以上團體入住合法旅宿1晚，每團可申請5000元，住宿2晚以上每團最高2萬5000元，行程並須安排至少1項指定旅遊項目，也可搭配「花蓮山海騎遇記」路線規畫。

縣府邀請民眾把握活動及住宿優惠，騎行自行車路線，串連沿線景點、美食與地方活動，在海風、稻浪、花海及歌聲中，感受秋冬花蓮魅力，活動詳情可至「2026花蓮山海騎遇記」網站查詢。

「2026花蓮山海騎遇記」活動至10月31日，以自行車串聯景點、活動、商圈及地方產業。圖為玉里鎮赤科山金針花。圖／玉溪農會提供