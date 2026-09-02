古典女神遇上巨型發電機！VALENTINO秋冬大片在羅馬上演穿越時空衝撞

范倫鐵諾（VALENTINO）發布2026-27秋冬「INTERFERENZE」系列形象廣告，這次沒有選擇一般時尚攝影棚，而是走進羅馬極具特色的馬爾蒂尼山中心（Centrale Montemartini），讓古典雕像、巨型機械與最新服裝同框，打造一場跨越古今、充滿電影感的視覺實驗。

馬爾蒂尼山中心原是20世紀初羅馬首座公共發電廠，1997年改建為卡比托利歐博物館分館。這裡最迷人的地方，在於古羅馬雕像與昔日工業設備共處同一空間：一邊是人體藝術完美、安靜佇立的大理石神像，另一邊則是龐大的柴油引擎、交流發電機、飛輪與鋼鐵結構。看似屬於完全不同時代的事物，在這裡卻形成意外和諧的畫面。

VALENTINO此次便從這種「不相容卻能共存」的特質出發。「INTERFERENZE」意指不同元素之間產生的干擾與交會，品牌希望透過古典、工業與當代時尚的碰撞，讓觀者重新思考時間與美感的關係。大片中，命運女神Fortuna、繆思女神Polyhymnia與埃及豔后Cleopatra的雕像，與巨大機械設備並置。白色大理石遇上深色鑄鐵，人體藝術的柔和曲線對比工程結構的強大力量，而模特兒穿著新一季服裝穿梭其間，也讓整個空間多了一層當代氣息。

攝影畫面刻意營造出近似電影的氛圍。這組形象廣告不只是展示服裝，而是讓不同元素彼此「對話」：古代雕像不再只是博物館裡的歷史文物，舊機器也不只是工業時代的遺跡；當兩者與當代時裝相遇，便產生全新的觀看方式。VALENTINO藉由「INTERFERENZE」想要傳達「沒有任何事物是孤立存在的」的概念。當不同時代、材質與文化彼此碰撞，美感往往就誕生在意想不到的地方。

VALENTINO 2026-27秋冬「INTERFERENZE」系列形象廣告傳達「沒有任何事物是孤立存在的」的概念。圖／范倫鐵諾提供

VALENTINO發布2026-27秋冬「INTERFERENZE」系列形象廣告。圖／范倫鐵諾提供