「古著狂熱者」菅田將暉新身份 2nd STREET全新品牌代言人

日本GEO HOLDINGS集團旗下子公司2nd STREET，正式宣布邀請日本超人氣知名演員菅田將暉擔任全新品牌代言人。而菅田將暉更是日本演藝圈著名的「古著狂熱者」， 雙方攜手合作可說是精神相當契合。由菅田將暉出演的「『要去2nd STREET，』服飾收購篇・女友篇」，將自2026年9月2日日本與台灣於網路同步公開。

2nd STREET為日本最大二手連鎖品牌，目前於日本及海外市場，包括台灣、美國、香港、新加坡、馬來西亞等地，全球展店數已突破1,000店。自2020年8月28日台灣首間店鋪開幕至今，2nd STREET台灣迎來在台發展6周年，全台店鋪數已達50間。

2nd STREET以「不隨意丟棄的生活成為日常」為理念，將現有的物品持續循環，提供給真正需要它們的人手中。2nd STREET表示：「我們希望透過這樣的REUSE體驗創造新的價值，並為實現永續社會做出貢獻。為了讓更多人了解我們所追求的品牌價值，以及『珍惜物品的文化』，因此邀請以熱愛古著聞名、同時也親自參與服裝製作的菅田將暉擔任品牌代言人。」

這次台日同步公開廣告，以「賣、買、再尋寶。2nd STREET」為主題，場景設定於與同居戀人共度的平凡假日，描繪將衣物拿到2nd STREET收購的真實日常片段，並在廣告中說著：「我們會隨著當下的喜好與心情而改變想穿的衣服，還是賣掉好了，就讓它去到現在需要它的人手上」。