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顛覆頂級皮件！卡地亞把珠寶變手提包扣環 Clash飾釘一轉解鎖時髦度up

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹焦糖色Clash de Cartier手提包。圖／卡地亞提供
模特兒演繹焦糖色Clash de Cartier手提包。圖／卡地亞提供

頂級珠寶品牌卡地亞（Cartier）再次展現顛覆美學的設計功力！以極具辨識度與叛逆優雅著稱的珠寶Clash de Cartier系列，如今將設計觸角延伸至精緻皮件領域，推出全新Clash de Cartier手提包。卡地亞以獨到的美學視角，將經典的珠寶飾釘轉化為包款的靈感泉源，打造出集簡約、俐落與工藝於一身的年度話題配件

這款全新手提包的最大亮點，莫過於其獨一無二的珠寶扣環。配件及皮件創意總監瑪蓮於森（Marlin Yuson）透露，包款的美學精髓源自信封的簡約流暢線條。設計團隊巧妙構思出俐落的扣環結構，使得包身在提把兩側自然勾勒出幾何輪廓。隨性敞開時呈現自然大方的法式率性，只需輕輕轉動「飾釘」這個靈魂元素，就能瞬間扣合，展現結構感十足的俐落造型，手提、挽於臂間或是輕巧肩揹，在不同場合間靈活切換風貌。

除了搶眼的珠寶細節，皮革工藝同樣展現頂級水準。誕生於卡地亞嚴格把關的佛羅倫斯皮件工作坊的Clash de Cartier手提包，嚴選觸感柔軟細膩的頂級皮革，保有天然紋理與溫潤手感。隨著使用者長時間的陪伴與配戴，皮革將隨歲月沉澱出獨一無二的優雅光澤，完美體現奢華皮件的耐看與實用價值。

除了三種不同尺寸得以滿足不同需求，卡地亞亦提供體現百年經典美學底蘊的色調選擇。除了好搭配的經典黑色與溫暖焦糖色外，更推出了標誌性的卡地亞酒紅色款。這抹深邃優雅的紅，自1970年代隨Must de Cartier系列問世以來，便成為品牌極具辨識度的時尚符碼，如今再次融入現代手提包設計中，既復古又充滿當代美感。

模特兒演繹酒紅色Clash de Cartier手提包。圖／卡地亞提供
模特兒演繹酒紅色Clash de Cartier手提包。圖／卡地亞提供

卡地亞酒紅色是品牌極具辨識度的時尚符碼。圖／卡地亞提供
卡地亞酒紅色是品牌極具辨識度的時尚符碼。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier手提包提供三種尺寸選擇。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier手提包提供三種尺寸選擇。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier手提包焦糖色小型款。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier手提包焦糖色小型款。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier手提包黑色中型款。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier手提包黑色中型款。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier手提包黑色小型款。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier手提包黑色小型款。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier手提包酒紅色中型款。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier手提包酒紅色中型款。圖／卡地亞提供

模特兒演繹黑色Clash de Cartier手提包。圖／卡地亞提供
模特兒演繹黑色Clash de Cartier手提包。圖／卡地亞提供

「飾釘」珠寶扣環細節。圖／卡地亞提供
「飾釘」珠寶扣環細節。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier手提包酒紅色大型款。圖／卡地亞提供
Clash de Cartier手提包酒紅色大型款。圖／卡地亞提供

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