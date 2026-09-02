顛覆頂級皮件！卡地亞把珠寶變手提包扣環 Clash飾釘一轉解鎖時髦度up

頂級珠寶品牌卡地亞（Cartier）再次展現顛覆美學的設計功力！以極具辨識度與叛逆優雅著稱的珠寶Clash de Cartier系列，如今將設計觸角延伸至精緻皮件領域，推出全新Clash de Cartier手提包。卡地亞以獨到的美學視角，將經典的珠寶飾釘轉化為包款的靈感泉源，打造出集簡約、俐落與工藝於一身的年度話題配件。

這款全新手提包的最大亮點，莫過於其獨一無二的珠寶扣環。配件及皮件創意總監瑪蓮於森（Marlin Yuson）透露，包款的美學精髓源自信封的簡約流暢線條。設計團隊巧妙構思出俐落的扣環結構，使得包身在提把兩側自然勾勒出幾何輪廓。隨性敞開時呈現自然大方的法式率性，只需輕輕轉動「飾釘」這個靈魂元素，就能瞬間扣合，展現結構感十足的俐落造型，手提、挽於臂間或是輕巧肩揹，在不同場合間靈活切換風貌。

除了搶眼的珠寶細節，皮革工藝同樣展現頂級水準。誕生於卡地亞嚴格把關的佛羅倫斯皮件工作坊的Clash de Cartier手提包，嚴選觸感柔軟細膩的頂級皮革，保有天然紋理與溫潤手感。隨著使用者長時間的陪伴與配戴，皮革將隨歲月沉澱出獨一無二的優雅光澤，完美體現奢華皮件的耐看與實用價值。

除了三種不同尺寸得以滿足不同需求，卡地亞亦提供體現百年經典美學底蘊的色調選擇。除了好搭配的經典黑色與溫暖焦糖色外，更推出了標誌性的卡地亞酒紅色款。這抹深邃優雅的紅，自1970年代隨Must de Cartier系列問世以來，便成為品牌極具辨識度的時尚符碼，如今再次融入現代手提包設計中，既復古又充滿當代美感。

模特兒演繹酒紅色Clash de Cartier手提包。圖／卡地亞提供

卡地亞酒紅色是品牌極具辨識度的時尚符碼。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier手提包提供三種尺寸選擇。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier手提包焦糖色小型款。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier手提包黑色中型款。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier手提包黑色小型款。圖／卡地亞提供

Clash de Cartier手提包酒紅色中型款。圖／卡地亞提供

模特兒演繹黑色Clash de Cartier手提包。圖／卡地亞提供

「飾釘」珠寶扣環細節。圖／卡地亞提供