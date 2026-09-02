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果菜風味玩出新花樣 台啤微醺新品「果菜小麥啤酒」清新登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台啤微醺系列「果菜小麥啤酒－果麥菜菜子」，以小麥啤酒結合紅蘿蔔、鳳梨與蘋果風味，打造令人耳目一新的果菜系微醺體驗。圖／台酒提供
台啤微醺系列「果菜小麥啤酒－果麥菜菜子」，以小麥啤酒結合紅蘿蔔、鳳梨與蘋果風味，打造令人耳目一新的果菜系微醺體驗。圖／台酒提供

近年便利商店逐漸成為創新飲食風潮的重要舞台，從香菜風味調酒引發網路熱議，到各式創意零食口味掀起嚐鮮話題，跨界風味不斷刷新消費者的味覺想像。延續這股創新趨勢，台啤微醺系列再推全新話題新品，台啤微醺系列「果菜小麥啤酒－果麥菜菜子」，以小麥啤酒結合紅蘿蔔、鳳梨與蘋果風味，打造令人耳目一新的果菜系微醺體驗，並以清新插畫包裝亮相，即日起於全台7-ELEVEN領先販售，預期再掀一波創意啤酒風味話題。

台啤微醺系列新品「果菜小麥啤酒－果麥菜菜子」從許多消費者熟悉的果菜風味記憶汲取靈感，以小麥啤酒為基底重新詮釋，巧妙融合紅蘿蔔、鳳梨與蘋果雙水果風味，讓蔬果香氣與啤酒特色自然交織，呈現清爽、柔和且富有層次的飲用體驗。

酒精濃度3.5%，入口可感受到小麥啤酒自然帶出的香蕉酯香隨細緻氣泡釋放，紅蘿蔔風味經反覆調整後柔和融入酒體，再由鳳梨帶出明亮果香、蘋果增添清甜尾韻，使整體風味更加圓潤平衡。清新的果香、柔順的小麥酒體與輕盈微醺感層層展開，為喜愛嚐鮮的消費者帶來不同以往的果菜系啤酒體驗。

此次新品不只在風味上追求輕盈，包裝也同步落實減量設計，特別導入ECO-PACK六入環保包裝，紙材使用量較以往減少約67%，並採用再生紙漿製作，全包裝不使用膠水黏合，在兼顧商品保護與攜帶便利性的同時，有效降低包裝材料使用。

純白罐身搭配紅蘿蔔、鳳梨、蘋果等繽紛蔬果插畫，呼應酒體清新、輕盈的風味印象；從酒液到外包裝，將「輕盈」概念完整延伸，也展現台灣啤酒持續落實「台灣製造、友善永續」的ESG理念，以實際減量設計兼顧風味創新與環境責任。

台啤微醺系列長期以「雙水果風味」作為產品特色，從芭樂結合蓮霧、荔枝結合檸檬的「瑪荔檸檬」、金桔與梅子的「桔美金子」等系列產品，到此次「果菜小麥啤酒-果麥菜菜子」以鳳梨、蘋果雙水果搭配紅蘿蔔風味，持續突破水果啤酒既有框架，透過不同食材組合創造鮮明辨識度與新鮮話題。

每款新品皆由台啤烏日研發中心投入長時間研發測試，從原料特性、香氣表現到酒體比例反覆調整，歷經10次以上試配及多輪品評修正，整體研發時程往往超過一年。此次新品同樣經過多次風味比例調整，讓紅蘿蔔、鳳梨與蘋果各自保有特色，又能與小麥啤酒基底自然融合，在創新與順口之間取得平衡。

台啤微醺新品「果菜小麥啤酒－果麥菜菜子」即日起於全台7-ELEVEN領先販售，邀請消費者搶先體驗果菜風味與小麥啤酒碰撞出的全新滋味。無論下班後想為一天切換心情，或與朋友聚會時來點不同選擇，冰鎮後開罐，清新果香隨氣泡釋放，讓日常多一點輕盈、清爽的微醺樂趣。

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小麥 台啤 啤酒

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