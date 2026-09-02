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台灣文博會花磚地景藝術吸睛 嘉義花磚博物館成熱門景點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
花磚博物館不只保存各地老宅花磚，也透過展示、教育與文創，讓傳統工藝重新走進現代生活。圖／嘉市府提供
花磚博物館不只保存各地老宅花磚，也透過展示、教育與文創，讓傳統工藝重新走進現代生活。圖／嘉市府提供

嘉義市有「木都」美譽，日治時期木業興盛，留下許多珍貴木屋與花磚文化。位於林森西路、鄰近火車站「台灣花磚博物館」，由百年老屋改造，是全台唯一以台灣花磚為主題博物館。成為旅客造訪嘉市重要景點，開館前常見遊客大排長龍。

甫落幕的台灣文博會，讓花磚成為焦點。文化部在國定古蹟空軍總部舉辦文博會，戰情廣場出現陳怡潔藝術工作室打造巨幅花磚地景藝術「不要急，你做得很好」，將台灣民間花磚、老宅壓花玻璃紋樣與軍事歷史符號融合地景，以植物生長節奏回應AI時代，傳達安好、健康與療癒的祝福。

花磚博物館不只保存各地老宅花磚，也透過展示、教育與文創，讓傳統工藝重新走進現代生活。花磚文化須從教育扎根，目前與康軒、南一等教育單位合作，平時許多師生到館體驗花磚製作，讓下一代認識台灣傳統建築之美。

花磚博物館拓展國際交流，走出嘉義、登上國際舞台。博物館曾與外交部合作，以台灣花磚圖案作主要意象，在世界衛生大會（WHA）期間於日內瓦透過電車廣告及萬國宮周邊展示「Taiwan can help」意象，運用鮮明復古花紋吸引國際目光，讓台灣花磚成為介紹台灣文化的重要媒介。

花磚國際魅力也受到日本旅客關注。透過國際交流平台，讓深藏台灣老宅花磚被更多人看見，形成「越在地、越國際」的文化特色。花磚博物館成為嘉義「文化新絲路」重要節點。從火車站出發，步行約12分鐘即可抵達，旅客不用開車，就能展開一趟老屋慢旅行。低調百年建築外觀，推門後卻是滿牆繽紛花磚，搭配木地板、花磚樓梯及復古家具，彷彿走進百年前的生活場景。

館內吸睛由大量花磚拼貼而成圖騰牆，二樓呈現早期大戶人家居家空間，包括梳妝台、花磚浴缸及復古桌椅，讓遊客在拍照之餘，也能感受老屋保存的歷史溫度。花磚迷人在於每個圖案蘊含祝福。館內定時免費導覽，帶遊客解讀花磚背後寓意。其中來自台中霧峰林家「首富同款」黃菊花磚受遊客喜愛；石榴象徵多子多孫、瓶插月季代表四季平安，喜鵲站梅花上寓意「喜上眉梢」，水果花磚象徵豐收圓滿。

甫落幕的台灣文博會，讓花磚成為焦點。文化部在國定古蹟空軍總部舉辦文博會，戰情廣場出現陳怡潔藝術工作室打造巨幅花磚地景藝術「不要急，你做得很好」。記者魯永明／攝影
甫落幕的台灣文博會，讓花磚成為焦點。文化部在國定古蹟空軍總部舉辦文博會，戰情廣場出現陳怡潔藝術工作室打造巨幅花磚地景藝術「不要急，你做得很好」。記者魯永明／攝影

花磚博物館不只保存各地老宅花磚，也透過展示、教育與文創，讓傳統工藝重新走進現代生活。圖／嘉市府提供
花磚博物館不只保存各地老宅花磚，也透過展示、教育與文創，讓傳統工藝重新走進現代生活。圖／嘉市府提供

花磚博物館不只保存各地老宅花磚，也透過展示、教育與文創，讓傳統工藝重新走進現代生活。圖／嘉市府提供
花磚博物館不只保存各地老宅花磚，也透過展示、教育與文創，讓傳統工藝重新走進現代生活。圖／嘉市府提供

嘉義市「台灣花磚博物館」，由百年老屋改造，是全台唯一以台灣花磚為主題博物館。成為旅客造訪嘉市重要景點，開館前常見遊客大排長龍。記者魯永明／攝影
嘉義市「台灣花磚博物館」，由百年老屋改造，是全台唯一以台灣花磚為主題博物館。成為旅客造訪嘉市重要景點，開館前常見遊客大排長龍。記者魯永明／攝影

花磚博物館不只保存各地老宅花磚，也透過展示、教育與文創，讓傳統工藝重新走進現代生活。圖／嘉市府提供
花磚博物館不只保存各地老宅花磚，也透過展示、教育與文創，讓傳統工藝重新走進現代生活。圖／嘉市府提供

嘉義 博物館 藝術

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