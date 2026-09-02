香草飄進圖書館！台東打造「香草圖書館」 聞香閱讀探索生活

一株植物、一縷香氣，也能成為閱讀的入口。台東縣政府今年啟動「台東香草」品牌，串聯香草種植、加工及食宿遊購等產業場域，9月再把香草「搬進」有最美圖書館之稱的縣立圖書館，自昨起推出為期近1個月的「台東香草圖書館」主題展覽，邀請民眾走進書香與草木香氣交織的空間，放慢腳步，也重新感受自己的生活節奏。

此次展覽以「讓香草，讀懂你的生活」為主題，將台東香草、五感體驗與閱讀場域結合，不只是展示植物，更希望讓民眾透過看、聞、讀等方式，認識香草與土地的關係。

走進展場，民眾可以先寫下當下的心情，再循著植物與氣味的引導，展開一場與自己對話的小旅行。展區規畫香味感官探索、香草標本及影像展示，讓原本較為靜態的圖書館，多了一層可以聞得到的閱讀體驗。

其中最有趣的設計，是將「氣味」與「書籍」連結，透過沉浸式借閱指引，把圖書館藏書分類與不同香草種類串聯，讓不同閱讀主題擁有各自的氣味想像。展場也規劃香氛書籤，讓民眾除了帶走一本書的記憶，也能把一縷香氣帶回日常生活。

縣府財經處表示，推動「台東香草」品牌，不只是希望拓展香草的農業及商品應用，更希望讓香草走進民眾生活，成為認識台東風土的另一種方式。因此這次選擇圖書館作為展覽場域，將閱讀、生活、感官沉浸結合，讓香草不再只是農產品，也能成為閱讀與生活的一部分。

縣府指出，現代生活充滿各種訊息與聲音，這次展覽希望提供一個可以暫時放慢腳步的空間，讓民眾從一株植物、一種氣味開始，重新感受自己與生活的關係。

「台東香草圖書館」主題展覽將持續至9月底，縣府邀請民眾走進縣立圖書館，在山海與草木之間閱讀自己。