青花驕、一蘭、林聰明強勢上榜！十大熱銷名店泡麵好吃到外銷

泡麵在現代飲食文化中占有一席之地，尤其夜深人靜、突然想吃點熱食時，一碗香氣四溢的泡麵，往往就是不少人的療癒宵夜。隨著飲食市場持續發展，泡麵也不再只是便利食品，近年愈來愈多知名餐廳將自家招牌料理製成泡麵，讓消費者在家也能品嘗熟悉的店內風味。

為了還原餐廳的特色滋味，品牌紛紛將招牌湯頭、醬料及經典食材融入產品，希望把最具代表性的美味濃縮進一碗泡麵裡。這類「名店泡麵」不僅掀起話題，也吸引不少消費者搶購、嘗鮮，部分產品更一路紅到海外，讓台灣人熟悉的餐飲品牌，透過一碗泡麵持續擴大影響力。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點網友熱議的十大話題名店泡麵，帶你一探這些讓網友為之瘋狂的經典之作。

No.1 青花驕麻辣鍋牛肉麵

網友提供、青花驕提供

網友提供、青花驕提供

勇奪本次網路聲量冠軍的，是王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」推出的麻辣鍋牛肉麵。產品以品牌招牌的重慶江津九葉青花椒為特色，搭配「青花椒麻香淬油」，沖入熱湯後，花椒香氣隨之散開，呈現清香、微麻的風味，厚實的湯頭也成為不少消費者討論的焦點。

為了回應饕客對口味與份量的期待，品牌後續進行改版，將牛肉塊份量增加100%。調理包加入燉煮至軟嫩的牛肉，搭配能吸附湯汁的特製寬麵，讓消費者在家也能吃到更接近麻辣鍋的風味。網友分享「湯頭那股青花椒的鮮香麻味就讓人忍不住吞口水」、「是我最近深夜最愛的宵夜」、「一個人想吃麻辣鍋的時候買這個＋火鍋料，就能神還原青花驕麻辣火鍋」等心得，對湯頭與整體口感給予不少好評。

除了在台灣引發討論，青花驕麻辣鍋牛肉麵也持續拓展海外市場，曾進軍香港市場並引發消費者關注。產品上市後銷量突破35萬碗，累計銷售更達千萬碗，靠著鮮明的品牌風味與方便沖泡的特色，成功在餐廳泡麵市場中創造高聲量，成為本次排行榜冠軍。

No.2 一蘭豚骨拉麵

在日本與台灣都擁有高人氣的「一蘭」，也將招牌豚骨拉麵濃縮進杯麵，讓消費者在家也能品嘗熟悉的風味。湯頭經過反覆調整，呈現濃郁豚骨香氣與滑順口感；麵條份量也從60克增加至70克，帶來更足的飽足感。產品另一大特色是「赤紅秘製辣醬」，可依個人口味添加，讓豚骨湯頭多了一層溫和辣香，也成為不少一蘭粉絲關注的配料。

這款杯麵主打還原店鋪風味，也因此在網路上累積不少討論。網友分享「豚骨湯頭和赤紅辣醬味道濃郁又不會太油膩，微辣的口感可以一秒把你帶回日本一蘭拉麵本舖」、「杯麵版（碗裝的）對我來說算重鹹，偶爾當宵夜吃很爽」。

No.3 林聰明砂鍋魚頭風味杯麵

傳承三代、在嘉義擁有高人氣的「林聰明沙鍋魚頭」也將招牌滋味濃縮進泡麵。品牌在71周年推出獨家泡麵，湯頭以自研的「聰明醬」為基礎，融合經典沙茶與特製辣椒醬，呈現鮮香濃郁、帶有微辣感的風味。麵體則選用油炸麵，能充分吸附沙茶湯汁，再搭配蔬菜包，沖泡後就能品嘗帶有沙鍋魚頭特色的湯麵。

除了口味具有品牌辨識度，包裝也融入嘉義在地元素，以插畫呈現嘉義圓環與阿里山小火車，讓產品多了幾分地方特色。限量10萬杯上市後，短短兩週便搶購一空，也引發網友討論。有人提到「麵條偏粗、口感還不錯，恰到好處的捲度能巴住湯汁」、「很新奇的口味、辣度也蠻辣的，配料口感很特別」、「圖案設計很年輕，讓品牌形象不只是老牌子，反而有種活潑繽紛的感覺」。

No.4 金色不如歸蛤蜊高湯鹽味拉麵

榮獲東京米其林星級肯定、以海鮮高湯聞名的拉麵名店「金色不如歸」，推出蛤蜊高湯鹽味拉麵，將招牌的海鮮風味融入泡麵。湯頭以蛤蜊、蜆仔與干貝等貝類鮮味為主角，再加入鰹魚、真鯛與昆布，堆疊出豐富的海洋旨味，尾韻還透出淡淡松露香氣，整體風味清爽淡雅。

麵條採用加入全粒粉的細直麵，帶著淡淡麥香與Q彈口感，能將鮮美高湯充分吸附；搭配雞肉碎、筍乾與蔥花等配料，讓整體口感更有層次。這款泡麵也引發不少網友討論，網友分享，「之前去日本跑遍整所有超商都找不到，後來乾脆在Amazon直接訂一箱送到飯店」、「真的是我沒吃過的泡麵味道，很香很好吃」，可見其獨特的海鮮高湯風味，在泡麵愛好者之間頗受關注。

No.5 阿夫利柚子鹽味拉麵

東京人氣拉麵名店「AFURI（阿夫利）」是不少台灣旅客赴日旅遊時會造訪的拉麵品牌，其中「柚子鹽味拉麵」也推出泡麵版本，將招牌的柚子與雞湯風味融入其中。湯頭以金黃色雞骨高湯為基底，帶有雞油的濃郁香氣，再融合鰹魚與海帶風味，呈現鮮香而不厚重的口感。隨碗附上的「芳醇香油」則加入鯖魚與高知縣產柚子，增添清爽的柑橘香氣，也讓整體風味更有辨識度。

麵條選用加入全麥粉的非油炸直麵，口感爽滑，搭配清爽的柚子香氣與鹹香湯頭，讓整碗泡麵呈現輕盈、細緻的風味。Dcard有網友分享，「跟內用的比，相似度個人覺得有80%」、「很高雅的味道」、「湯頭是柚子味及淡淡鹹味，是一碗很清爽的拉麵」。

No.6 海底撈酸辣牛肉冬粉、番茄牛肉冬粉

以多元湯底與特色服務受到消費者關注的「海底撈」，推出「酸辣牛肉冬粉」與「番茄牛肉冬粉」兩款冬粉泡麵，讓消費者在家也能品嘗熟悉的湯底風味。產品只需加入熱水等待5分鐘，即可享用；其中「酸辣牛肉冬粉」以川味酸辣湯頭為特色，一盒內附牛肉調理包、油炸花生、調味醋汁與麻辣醬等多種配料，花椒的香麻搭配陳醋的酸爽，呈現層次豐富的口味。

喜歡酸甜滋味、不吃辣的消費者，則可以選擇「番茄牛肉冬粉」。湯頭延續海底撈招牌番茄湯底，帶有酸甜風味，搭配牛肉調理包與其他配料，吃起來更加有飽足感。網友也分享，「半夜忽然嘴饞，必要時再加點配料，絕對吃得很開心」、「配料包真的很香很入味，好好吃」。

No.7 一風堂豚骨湯味速食麵（白丸、赤丸）

《網路溫度計DailyView》

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源自日本博多的拉麵品牌「一風堂」，經典招牌「白丸元味」與「赤丸新味」深受拉麵愛好者喜愛，也與泡麵品牌「日清食品」合作推出即食杯麵系列，將招牌湯頭風味帶進方便食用的泡麵產品。

其中，「豚骨湯味白丸速食麵」以品牌經典的豚骨高湯為基礎，搭配豚香油增添香氣，呈現醇厚順口的豚骨風味；「辣豚骨湯味赤丸速食麵」則以辣豚骨湯底搭配特製黑蒜油，帶出更明顯的辛香與濃郁口感。雖然主打辣豚骨風味，仍有網友指出實際辣度不高，怕辣的消費者也能嘗試。其他網友評價表示，「麵體很細，跟一風堂真實的麵體很像」、「兩款都算中上水平」、「溫醇帶點甘韻的順口豚骨，表現相當不錯」。

No.8 勝王牡蠣雞湯風味拉麵

《網路溫度計DailyView》

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被譽為台北拉麵狂人名店的「勝王」，店主老葛個性獨特，在拉麵界相當出名，以天馬行空的口味與精緻湯頭吸引粉絲。這款「牡蠣雞湯風味拉麵」泡麵，將牡蠣的鮮味融入雞湯，打造帶有海鮮香氣的濃郁湯頭；麵體則能吸附湯汁，讓每一口都能吃到較完整的湯麵風味。

產品上市後曾引發搶購話題，甚至有網友留言「汐止跑了7間都找不到QQ」，店家也因此承諾贈送一碗。實際開箱後，網友指出「喝到後面，尾韻會帶有點牡蠣的鮮味」、「麵體Q彈，湯頭不膩無腥味」，對牡蠣與雞湯融合出的風味給予正面評價。

No.9 銀座篝招牌濃厚雞白湯soba拉麵

東京銀座拉麵名店「銀座篝」曾獲《米其林指南》必比登推介，其招牌「雞白湯soba」也推出泡麵版本。產品最大的特色是濃稠滑順的雞白湯，沖泡後加入「特製雞油包」，讓雞湯香氣更加明顯；麵條則選用特別開發的直細麵，帶有一定嚼勁，搭配濃郁湯頭，呈現與店內招牌料理相近的風味。

產品上市後也引發不少討論，多位部落客分享實際品嘗心得，包括「泡了10分鐘，麵條口感還是算很有嚼勁」、「走過路過，超商看到就是拿」、「除了將雞白湯泡麵變比較大碗，還同步推出比較小碗的雞白湯泡飯」。

No.10 老四川麻辣牛肉麵

以重慶巴蜀風味聞名的「老四川」，推出麻辣牛肉麵泡麵，湯底沿用品牌川味香料調製，入口先帶出香氣，接著浮現麻辣滋味，整體口味較為濃郁。調理包除了牛肉塊，也加入招牌麻辣豆腐，讓配料更具特色，也增加不同的口感。

網友分享實際品嘗心得，也有人進一步發揮創意，嘗試不同吃法。「麵條本身就是一般泡麵，中規中矩，但是有沾附著麻辣湯，我覺得很加分」、「料有豆腐跟一點肉塊，整體湯頭很香麻，但個人覺得偏辣；加點牛奶變成麻奶麵，瞬間覺得湯頭更好入口」、「加布丁是不是也不錯」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年8月13日至2026年8月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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