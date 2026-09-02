大阪世博台灣吉祥物「a-We」空總辦展 設計師解密頭上「神祕萌包」

「a-We」回台灣囉！去年於大阪世博登場的台灣文化外交大使「a-We」，首次返台於空總國家文化基地舉辦特展「a-We台灣主題特展：a～～～Wemoji！」，4日正式登場，這也是大阪世博台灣展返台展出的第一炮。a-We昨現身「We TAIWAN回台灣」系列活動記者會，Q彈並充滿韌性的氣泡造型萌值爆表。設計者方序中感性表示，a-We看起來很弱、很可愛，「卻擁有凝聚人們的巨大力量」。

延續a-We的基礎造型，特展有五款全新演化形態的a-We現身，象徵台灣人在面對不同環境與壓力時，所展現的多元表情與韌性特質。方序中笑稱自己是「a-We的爸爸」，並首度解密a-We頭上那顆凸起的「包」。「許多人以為那顆包是a-We被打到。」他解釋，其實是象徵兩個東西要分開的時候有一點捨不得，有一點點還沒有恢復原狀的樣子，「就像台灣很有彈性、認識了新朋友捨不得離開的樣子。」他認為「可愛不需要解釋」，當人們感覺到角色IP的溫柔，想要跟他交朋友時，力量就此誕生。

文化部長李遠則對a-We頭上的「包」有不同的解讀，認為這是「憤怒到快要爆炸」的產物。生長在戒嚴時代的他，對台灣歷史與文化的感受是沉重與悲情。但當看到a-We時，讓他想通必須學會轉化，「換個角度看這些重量，你也會更自由、更輕盈」。

a-We從大阪出發，陸續前往赫爾辛基、紐約及鳳凰城，陪伴台灣團隊與當地觀眾交流。特展則把a-We在旅途中感受的文化經驗，轉化為新的創作起點。展場還獨家設計a-We類型心理測驗，邀觀眾解析自己的a-We類型成分表，一步步走進a-We的世界。

除了a-We主題特展，「We TAIWAN回台灣」系列活動還包括九月每個週末於文化空總登場的「We TAIWAN」表演團隊匯演，以及十九日的「a-We之夜」，將讓觀眾重溫台灣團隊在大阪文化世博期間演出的精彩與感動。本周末登場的「神降護佑、聲動廟埕」將由「不二擊聲音製造所」及「拚場藝術撞擊」揭開序幕，帶來結合傳統藝陣與現代擊樂的創新演出。曾於大阪當代藝文空間V.S展出的「台灣光譜展」，經在地升級後，十月八日在台南國家美術館開展。

在大阪世博期間擔任台灣文化外交大使的吉祥物a-We，首次返台舉辦特展，Q彈並充滿韌性的氣泡造型萌值爆表。記者陳宛茜／攝影

在大阪世博期間擔任台灣文化外交大使的吉祥物a-We，首次返台舉辦特展，Q彈並充滿韌性的氣泡造型萌值爆表。記者陳宛茜／攝影

在大阪世博期間擔任台灣文化外交大使的吉祥物a-We，首次返台舉辦特展。記者陳宛茜／攝影

在大阪世博期間擔任台灣文化外交大使的吉祥物a-We，首次返台舉辦特展，Q彈並充滿韌性的氣泡造型萌值爆表。記者陳宛茜／攝影