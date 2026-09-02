Sadie Sink擔綱Calvin Klein丹寧女主：「穿得像自己我就會感到自信」

Calvin Klein最新一季找來好萊塢注目新星Sadie Sink合作，詮釋2026秋季丹寧系列，為品牌注入了一種年輕、清新的活力。

Sadie Sink以影集《怪奇物語》中的「Max」一角走紅，目前24歲的她，憑著鮮明的個人特質與獨特氣質，成為Z世代喜愛的新生代演員。從Netflix人氣影集一路走進漫威電影宇宙，在今夏上映的《蜘蛛人：重生日》中以琴格雷（Jean Grey）的身份首次亮相，演藝版圖持續擴張，星途一路看漲。

這次她擔綱演出Calvin Klein 2026秋季丹寧系列，讓雙方粉絲都相當驚喜，大讚CK太會選人了，每張形象照都想當海報來珍藏。

接受《W》訪問時，談到自己的裝扮風格，Sadie Sink：「我只想穿得像我自己」，平常我比較喜歡穿舒適寬鬆的衣服。但如果是走紅毯或出席媒體活動，稍微打扮一下，穿得合身一些或更精緻一些，感覺會更好。「像是紅毯可能會讓人感到壓力很大，所以只要我穿什麼都感覺像我自己，我就會感到自信，這才是最重要的」。

談到日常生活中穿什麼款式的丹寧褲？Sadie Sink指出：「我喜歡的丹寧褲是，寬鬆的版型既舒適又顯得得體，讓你感覺像是精心打扮過一天。最近，我開始偏愛修身款式。別誤會，我還是很喜歡寬鬆的牛仔褲，衣服合身的時候，你會感覺更自在，所以這就是我最近更喜歡的。而且穿上一條讓你覺得『這條牛仔褲很顯身材』的牛仔褲感覺真好」。

Calvin Klein找來好萊塢注目新星Sadie Sink合作，詮釋2026秋季丹寧系列，為品牌注入年輕、清新的活力。圖／摘自IG：Calvin Klein