必勝客推出「蛤蜊絲瓜」火山起司披薩！極炙厚牛干貝海陸比薩也登場

中秋將至，必勝客即日起推出「極炙厚牛干貝海陸比薩」，使用7盎司的厚實牛肉，搭配特製台式燒肉醬，還有10顆干貝與明太子醬，不僅能夠享受海陸雙重滋味，還有中秋必備的烤肉炙燒香氣，原價888元，單點優惠價449元。另外還有「極炙厚牛干貝海陸個人比薩」同步登場，XL套餐價239元，雙人套餐價427元。

必勝客還首度結合經典家常菜「蛤蜊絲瓜」，推出「蛤蜊絲瓜火山起司餅皮」，在火山造型的餅皮中，裝盛著清甜的蛤蜊與絲瓜，帶來全新又特別的搭配滋味，升級價159元。

除了比薩之外，必勝客推出全新「極炙厚牛干貝燒肉飯」，選用炭燒風味牛肉，搭配泡菜、起司，再佐上靈魂燒肉醬，帶出甘醇鹹甜的燒肉風味，單點優惠價199元，加價80元即可升級XL豪華套餐，搭配2份副食與飲料。

針對中秋團聚，必勝客並推出「中秋小套餐」、「中秋火山大套餐」等不同方案，每套599元起。

極炙厚牛干貝燒肉飯，單點優惠價199元。圖／必勝客提供