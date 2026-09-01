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麻辣老火鍋「菊花盛開」送菊花飲 黑毛屋本家「飛魚旨湯鍋」新上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「菊花盛開 麻辣老火鍋」預計將於9月22日開設高雄義享店。圖／馬辣餐飲集團提供
「菊花盛開 麻辣老火鍋」預計將於9月22日開設高雄義享店。圖／馬辣餐飲集團提供

想吃鍋了嗎？馬辣集團今年8月於台北東區商圈打造全新品牌「菊花盛開 麻辣老火鍋」，獨特的店名成功在網路創造話題。「菊花盛開」也預計將於9月22日開設高雄義享店，為南台灣民眾帶來牛油麻辣老火鍋的滋味。

菊花盛開標榜以重慶「牛油麻辣老火鍋」為靈魂，並針對台灣飲食習慣做出調整。底料使用牛油與多種辛香料慢火炒製，開鍋時再加入山城烏龍茶湯烹煮。店內並提供「爆打小人鮮蝦干貝滑」，還有長生不老牛、大刀腰片、手撕毛肚、心鮮黃喉、千層掛肚、現做貢菜鮮肉丸等菜品，以及重慶現炸酥肉、醬肉包、臘味炒飯等特色小食。

即日起至9月底期間，穿著「菊花」元素的服飾、配件，2成人以上同行用餐，且每人均消1,000元以上，每位成人招待「菊花盛開退火飲」1杯。9月底前加入官方LINE好友領取招待券，2成人以上同行門市用餐達每人均消600元，憑券每桌招待「紅糖糍粑」1份。

日式鍋物「黑毛屋本家」自即日起至11月30日推出秋季限定「飛魚旨湯鍋」。以日本九州「飛魚出汁」為風味主軸，呈現清雅純淨的秋季滋味。同時搭配秋季肥美的「白帶魚」，以及日本A5和牛、水章魚、日本生食級干貝及大蛤等豐盛食材，帶來海陸雙重盛宴。同時料理長也將白帶魚延伸至先付，設計「鹽昆布醋漬白帶魚・峨螺」以鹽昆布旨味與醋香帶出白帶魚的清爽，為餐序輕盈開場。

秋季限定的「飛魚旨湯鍋」套餐，每套1680元起，還有提供4人加價方案，提供升級版前菜、波士頓龍蝦，每人2,140元，再加贈日本A5和牛、西班牙Bellota伊比利豬或海鮮拼盤（3選1），價值最高780元。

「黑毛屋本家」推出秋季限定「飛魚旨湯鍋」套餐。圖／乾杯集團提供
「黑毛屋本家」推出秋季限定「飛魚旨湯鍋」套餐。圖／乾杯集團提供

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