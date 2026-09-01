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背面藏著最美的細節！Tiffany限量計時碼表把石上鳥藏進手腕間

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
全新Tiffany Timer 鈦金屬與鉑金計時腕表，40毫米鈦金屬表殼配鉑金表圈、El Primero 400整合式導柱輪自動上鍊計時機芯。圖／蒂芙尼提供
全新Tiffany Timer 鈦金屬與鉑金計時腕表，40毫米鈦金屬表殼配鉑金表圈、El Primero 400整合式導柱輪自動上鍊計時機芯。圖／蒂芙尼提供

美國精品品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）歡慶品牌首款計時碼表問世160周年，推出全新限量版Tiffany Timer鈦金屬與鉑金計時腕表，全球僅100枚。新作延續品牌從珠寶跨足高級製表的歷史傳承，結合鈦金屬、鉑金、Tiffany Blue®與經典「石上鳥」元素，為時計收藏家帶來兼具工藝與辨識度的新選擇。

蒂芙尼的計時傳奇可追溯至1866年，當年推出的Tiffany & Co. Timing Watch，被視為品牌首款計時碼表；兩年後更名為Tiffany & Co. Timer。1874年，品牌於日內瓦成立製表工坊，開始打造計時碼表與日曆腕表等複雜功能時計，也奠定Tiffany在瑞士高級製表領域的歷史地位。

此次全新Tiffany Timer的40毫米表殼採五級鈦金屬製作，搭配鉑金表圈，霧面質感與圓潤流暢的輪廓，呈現不同於傳統貴金屬腕表的現代感。深藍色太陽放射紋表盤則在小表盤刻度、外圈計時秒數與日期窗注入Tiffany Blue®，讓品牌最具代表性的色彩低調現身。

真正的亮點則藏在腕表背面：透過藍寶石水晶玻璃表背，可看見訂製El Primero 400整合式導柱輪自動上鍊計時機芯的自動盤上，裝飾著源自傳奇設計大師尚史隆柏傑（Jean Schlumberger）經典的Bird on a Rock「石上鳥」圖案。這隻寬度僅1.4公分的小鳥，以整塊18K黃金手工雕塑、拋光後安置於自動盤之上，隨著機芯運作展現珠寶工藝與製表技術交會的巧思。

全新Tiffany Timer 鈦金屬與鉑金計時腕表，40毫米鈦金屬表殼配鉑金表圈、El Primero 400整合式導柱輪自動上鍊計時機芯。圖／蒂芙尼提供
全新Tiffany Timer 鈦金屬與鉑金計時腕表，40毫米鈦金屬表殼配鉑金表圈、El Primero 400整合式導柱輪自動上鍊計時機芯。圖／蒂芙尼提供

全新Tiffany Timer 鈦金屬與鉑金計時腕表背面。圖／蒂芙尼提供
全新Tiffany Timer 鈦金屬與鉑金計時腕表背面。圖／蒂芙尼提供

全新Tiffany Timer 鈦金屬與鉑金計時腕表背面。圖／蒂芙尼提供
全新Tiffany Timer 鈦金屬與鉑金計時腕表背面。圖／蒂芙尼提供

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