貝克漢聯名系列走向戶外 BOSS 2026秋冬現代剪裁揉合機能美學

時尚品牌BOSS發表2026年秋冬男女裝系列，系列設計承襲品牌剪裁傳統，揉合機能美學、奢華面料與創新的層次疊穿，為現代都會人士打造無縫穿梭職場與日常的冬日衣櫥。其中，全球品牌代言人大衛貝克漢（David Beckham）首度親自參與設計的聯名系列，更無疑是許多男士等待已久的重頭戲。

●女裝系列

本季女裝專為在職場、旅途與日常生活中自如切換角色的現代女性設計，設計從經典剪裁出發，全新刷毛羊毛面料內搭超薄極輕的貼身內搭針織衫，為經典西裝注入柔軟而富層次的質感。肩線分明的西裝外套搭配垂墜感打摺寬褲，展現幹練卻不顯拘謹的都會氣場；高領針織衫則為俐落輪廓增添溫暖感。本季大衣同樣是重點，從結構鮮明的款式到更具流動感的寬鬆廓形，兼顧功能性與優雅氣質，成為穿梭職場、旅行與日常生活的造型主角。

針對商務出行，品牌推出專為旅行設計、防皺免燙的輕盈羊毛法蘭絨短版飛行員外套與直筒長褲，利用柔軟材質及寬鬆比例，以更放鬆的方式重新演繹正式套裝。設計靈感來自量身訂製西裝的翻領元素的Revers包款延伸出全新水桶包與迷你托特包，加入橫向皮帶細節，優雅俐落且能自在融入當代衣櫥。

●男裝系列

本季男裝強調精準剪裁加乘高性能面料，打造更趨寬鬆的現代西裝輪廓。羊毛混紡單排扣西裝外套搭配錐形長褲，在結構與舒適度之間取得平衡，適合商務會議、正式活動及日夜轉換的多元需求。修身雙排扣羊駝毛混紡大衣則採經典劍領設計，，展現保暖、柔軟與俐落兼具的都會風格。

現代皮革美學透過精緻層次展現出來：一款麂皮外套拼接棉質混紡針織袖，在皮革的豐潤質感與針織的舒適度中取得完美平衡。運動鞋，本季以全新同色系與季節配色回歸，採用高級小牛皮製作，並融入西裝車線等細節，呼應BOSS將正式剪裁與日常生活融合的設計思維。

最受期待的貝克漢聯名系列，靈感深刻源自貝克漢熱愛的戶外運動與日常生活體驗，展現兼具運動休閒與經典英倫風情的獨特格調。系列包含全新Polo領設計的針織衫與冬季羊毛長大衣，並搭配燈芯絨與雙面羊毛材質，不僅保暖舒適也能輕鬆演繹優雅的戶外風格。

模特兒演繹BOSS 2026秋冬系列貝克漢聯名系列。圖／BOSS提供

模特兒演繹BOSS 2026秋冬系列男裝。圖／BOSS提供

BOSS 2026 秋冬系列媒體預覽。圖／BOSS提供

新生代藝人韓晨演繹BOSS 2026秋冬系列男裝。圖／BOSS提供

BOSS 2026 秋冬系列媒體預覽。圖／BOSS提供

模特兒演繹BOSS 2026秋冬系列男女裝。圖／BOSS提供

模特兒演繹BOSS 2026秋冬系列男女裝。圖／BOSS提供

BOSS 2026 秋冬系列女士內搭薄針織衫。圖／BOSS提供 BOSS 2026 秋冬系列男士防撥水格紋大衣。圖／BOSS提供