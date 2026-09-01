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貝克漢聯名系列走向戶外 BOSS 2026秋冬現代剪裁揉合機能美學

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BOSS 2026 秋冬貝克漢聯名系列。圖／BOSS提供
BOSS 2026 秋冬貝克漢聯名系列。圖／BOSS提供

時尚品牌BOSS發表2026年秋冬男女裝系列，系列設計承襲品牌剪裁傳統，揉合機能美學、奢華面料與創新的層次疊穿，為現代都會人士打造無縫穿梭職場與日常的冬日衣櫥。其中，全球品牌代言人大衛貝克漢David Beckham）首度親自參與設計的聯名系列，更無疑是許多男士等待已久的重頭戲。

●女裝系列

本季女裝專為在職場、旅途與日常生活中自如切換角色的現代女性設計，設計從經典剪裁出發，全新刷毛羊毛面料內搭超薄極輕的貼身內搭針織衫，為經典西裝注入柔軟而富層次的質感。肩線分明的西裝外套搭配垂墜感打摺寬褲，展現幹練卻不顯拘謹的都會氣場；高領針織衫則為俐落輪廓增添溫暖感。本季大衣同樣是重點，從結構鮮明的款式到更具流動感的寬鬆廓形，兼顧功能性與優雅氣質，成為穿梭職場、旅行與日常生活的造型主角。

針對商務出行，品牌推出專為旅行設計、防皺免燙的輕盈羊毛法蘭絨短版飛行員外套與直筒長褲，利用柔軟材質及寬鬆比例，以更放鬆的方式重新演繹正式套裝。設計靈感來自量身訂製西裝的翻領元素的Revers包款延伸出全新水桶包與迷你托特包，加入橫向皮帶細節，優雅俐落且能自在融入當代衣櫥。

●男裝系列

本季男裝強調精準剪裁加乘高性能面料，打造更趨寬鬆的現代西裝輪廓。羊毛混紡單排扣西裝外套搭配錐形長褲，在結構與舒適度之間取得平衡，適合商務會議、正式活動及日夜轉換的多元需求。修身雙排扣羊駝毛混紡大衣則採經典劍領設計，，展現保暖、柔軟與俐落兼具的都會風格。

現代皮革美學透過精緻層次展現出來：一款麂皮外套拼接棉質混紡針織袖，在皮革的豐潤質感與針織的舒適度中取得完美平衡。運動鞋，本季以全新同色系與季節配色回歸，採用高級小牛皮製作，並融入西裝車線等細節，呼應BOSS將正式剪裁與日常生活融合的設計思維。

最受期待的貝克漢聯名系列，靈感深刻源自貝克漢熱愛的戶外運動與日常生活體驗，展現兼具運動休閒與經典英倫風情的獨特格調。系列包含全新Polo領設計的針織衫與冬季羊毛長大衣，並搭配燈芯絨與雙面羊毛材質，不僅保暖舒適也能輕鬆演繹優雅的戶外風格。

模特兒演繹BOSS 2026秋冬系列貝克漢聯名系列。圖／BOSS提供
模特兒演繹BOSS 2026秋冬系列貝克漢聯名系列。圖／BOSS提供

模特兒演繹BOSS 2026秋冬系列男裝。圖／BOSS提供
模特兒演繹BOSS 2026秋冬系列男裝。圖／BOSS提供

BOSS 2026 秋冬系列媒體預覽。圖／BOSS提供
BOSS 2026 秋冬系列媒體預覽。圖／BOSS提供

新生代藝人韓晨演繹BOSS 2026秋冬系列男裝。圖／BOSS提供
新生代藝人韓晨演繹BOSS 2026秋冬系列男裝。圖／BOSS提供

BOSS 2026 秋冬系列媒體預覽。圖／BOSS提供
BOSS 2026 秋冬系列媒體預覽。圖／BOSS提供

模特兒演繹BOSS 2026秋冬系列男女裝。圖／BOSS提供
模特兒演繹BOSS 2026秋冬系列男女裝。圖／BOSS提供

模特兒演繹BOSS 2026秋冬系列男女裝。圖／BOSS提供
模特兒演繹BOSS 2026秋冬系列男女裝。圖／BOSS提供

BOSS 2026 秋冬系列女士內搭薄針織衫。圖／BOSS提供
BOSS 2026 秋冬系列女士內搭薄針織衫。圖／BOSS提供
BOSS 2026 秋冬系列男士防撥水格紋大衣。圖／BOSS提供
BOSS 2026 秋冬系列男士防撥水格紋大衣。圖／BOSS提供

BOSS 2026 秋冬系列女士西上裝。圖／BOSS提供
BOSS 2026 秋冬系列女士西上裝。圖／BOSS提供
BOSS 2026 秋冬系列男士格紋雙排扣西上裝。圖／BOSS提供
BOSS 2026 秋冬系列男士格紋雙排扣西上裝。圖／BOSS提供

貝克漢 西裝 David Beckham 品牌

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