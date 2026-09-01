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國泰航空歡慶80周年 預訂指定來回航班享最低82折起優惠

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
歡慶80周年，國泰航空推出專屬周年里數禮遇，加入國泰航空的國泰會員計劃的新會員，即可享1,080「亞洲萬里通」獎勵里數。記者黃仲明／攝影
歡慶80周年，國泰航空推出專屬周年里數禮遇，加入國泰航空的國泰會員計劃的新會員，即可享1,080「亞洲萬里通」獎勵里數。記者黃仲明／攝影

國泰航空歡慶成立80周年，即日起至9月15日推出「80周年飛躍賞」機票優惠，旅客從台北、高雄出發，預訂指定來回經濟艙航班，可享全球73個精選航點最低82折起優惠，另有機票折價、里數及下趟旅程優惠等周年禮遇。

國泰航空表示，優惠涵蓋香港、中國大陸、東南亞、日本、歐洲、北美及紐澳等航點，其中東南亞及中國大陸航點9折起、日本東京、大阪、名古屋等航點亦有優惠，歐洲及北美最低82折起，紐澳則9折起。適用出發日期為今年9月10日至2027年3月31日。

此外，國泰會員於官網訂票並輸入指定優惠碼，可享來回機票折抵優惠。其中香港、中國大陸及東南亞航線每張折580元；日本航線折680元；長程航線則最高折抵1880元，分別有張數限制。

國泰航空同步推出會員加碼活動。凡於「80周年飛躍賞」活動期間新加入國泰會員計劃，可獲1080「亞洲萬里通」獎勵里數；若會員號碼包含數字「8」或「0」，再加碼866里數，最高可獲1946獎勵里數。

另外，活動期間完成首次預訂的前100名顧客，還有機會獲得下一趟合資格來回經濟艙機票72折優惠，適用於2027年4月1日至8月31日出發航班。

除經濟艙優惠外，國泰航空也推出特選經濟艙升級方案。9月30日前預訂台北或高雄經香港轉機前往指定航點的特選經濟艙來回機票，可加價4000元選購「旅行升級方案」，享台港航段來回升等商務艙及全程4次貴賓室禮遇。

國泰航空也與「香港開心購物節」合作，推出超過80項香港餐飲、購物及住宿優惠，旅客持出發或抵達日前後7天內的國泰登機證，即可於香港指定餐飲、購物及酒店品牌尊享專屬優惠。

國泰航空「80周年飛躍賞」優惠，全球精選航點82折起，若完成首次預訂，首 100 名顧客還有機會享下一次合資格來回經濟艙機票 72 折優惠。圖為西班牙馬德里。圖／國泰航空提供
國泰航空「80周年飛躍賞」優惠，全球精選航點82折起，若完成首次預訂，首 100 名顧客還有機會享下一次合資格來回經濟艙機票 72 折優惠。圖為西班牙馬德里。圖／國泰航空提供

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