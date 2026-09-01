先喝再說！台中PARK2自然酒派對19日登場 串聯美食音樂打造微醺體驗

今年9月，台中PARK2草悟廣場以「BORN WILD」為題，攜手「Buvons Nature喝自然」與「Plaisivin酒迷聚樂部」，從自然酒出發，重新打開城市餐酒的想像。在9月19、20日兩天，PARK2將餐飲、酒款、音樂與生活體驗串聯在一起，透過市集、品酒課程與共飲派對，讓喝酒不再只是尋找標準答案，而是一場回到直覺、風味與人際交流的城市微醺體驗。

身為以Social Casual Dining為核心的城市餐酒聚落，PARK2每月以不同主題串聯餐飲與生活場景；這次「BORN WILD」則把焦點放在自然酒文化。自然酒不強調一套固定規則，酸、野、怪或難以言喻的風味，都可以成為喜歡它的理由。PARK2希望藉此讓更多人放下對產區、年份與品飲術語的執著，從第一口的感受開始，找到自己的風味偏好。

活動首波亮點為「BORN WILD野自然市集」，集結全台30多組自然酒品牌、餐酒館、風味料理與風格選物，並依照飲酒情境規劃「GLOU GLOU咕嚕咕嚕」、「BORN WILD生＆裸」、「AMBER & AMPHORA橘酒與陶罐」及「DRINK LOCAL喝在地酒」四大選酒主題，從自然發酵、古法釀造到台灣風土，讓參與者以更輕鬆的方式探索自然酒。現場另推出紀念酒杯品飲套票，可依需求選擇「一杯二酒」或「一杯六酒」體驗。

此外，PARK2「大人夜校」邀請葡萄酒自由作家、喝自然Buvons Nature酒展策展人林裕森，以「和葡萄酒心靈相通的直覺式品酒法」為題，引導參與者暫時放下品酒框架，透過味蕾、身體、記憶與當下感受重新認識葡萄酒，實際品飲台灣與西班牙自然酒，體會「先感受，再理解」的飲酒方式。

夜晚則由「BORN WILD La Paulée一支會派對」接棒，呼應法國布根地葡萄採收後以分享與共飲為核心的La Paulée傳統，邀請參與者帶一瓶未開封的自然酒入席，搭配五道分享式餐點、迎賓酒與互動遊戲，並由DJ及Live Set音樂陪伴。從風味拼圖到音樂演出，讓酒、食物與陌生人之間自然產生連結。

PARK2表示，「BORN WILD」不要求參與者先成為懂酒的人，而是鼓勵每個人從一杯喜歡的酒開始，在城市裡找到自己的飲酒節奏。在9月19、20日連續兩天，PARK2草悟廣場將展開這場自然酒主題盛會，野自然市集免費入場，「大人夜校」與「BORN WILD La Paulée一支會派對」則採付費報名，邀民眾用更自在的方式，重新認識自然酒，也重新感受與人相聚的樂趣。

◎活動主題｜BORN WILD ．主辦單位｜PARK2 草悟廣場 × Buvons Nature 喝自然 × Plaisivin 酒迷聚樂部 ．活動日期｜2026.09.19–09.20 ．活動地點｜PARK2 草悟廣場

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

野自然市集出攤品牌之一，金牌酒莊、國宴用酒WEIGHTSTONE 威石東台灣葡萄酒莊。圖／PARK2提供

BORN WILD 主視覺以仙人掌、毛孩與流動酒液為語彙，將 Taste × Social × Chill 具象化，展現 BORN WILD 的不羈靈魂與純粹野性。圖／PARK2提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康