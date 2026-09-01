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曾文水庫峽谷音樂會將登場 住限定旅宿搶半價聽好康

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
邁入第三年舉辦的曾文水庫峽谷音樂會，敲定今年11月6、7日登場，西拉雅風管處安排系列好康，邀請各地樂迷參與難得音樂饗宴。記者謝進盛／翻攝
邁入第三年舉辦的曾文水庫峽谷音樂會，敲定今年11月6、7日登場，西拉雅風管處安排系列好康，邀請各地樂迷參與難得音樂饗宴。記者謝進盛／翻攝

邁入第三年舉辦的曾文水庫峽谷音樂會，敲定今年11月6、7日登場，主辦的西拉雅國家風景區管理處表示，今年將邀請十鼓擊樂團、嘉義大埔和平社區大埔愛樂弦樂團、手合鐵鼓樂團演出，即日起預定限定旅宿，更有機會享半價聽音樂會好康。

西拉雅風管處今天開記者會對外說明曾文水庫峽谷音樂會特色，處長許主龍表示，該音樂會演出最大特色是，現場常能見到黑鳶（老鷹）在空中盤旋飛翔，是全台唯一，更是一生至少必朝聖1次的水上音樂饗宴。

許主龍說，11月6日活動首日，安排甫獲2026「倫敦設計獎」的十鼓擊樂團演出，還邀請有「曾文水庫漂流木提琴村」的大埔和平社區大埔愛樂弦樂團演出。11月7日活動第二天由橫跨東方傳統與現代硬派搖滾的手合鐵鼓樂團登台，絕對讓樂迷大呼過癮。

另11月6、7日憑身分證字號開頭為I、R、Q或設籍嘉義縣大埔鄉的民眾，現場即可免費領取100元折價券，攤位消費滿額還能再抽100元折價券。

配合該音樂會，凡11月6或7日入住包括凱撒趣淘漫旅台南館、走馬瀨農場、龜丹六二溫泉山房、阿里山東方明珠國際大飯店、阿里山月灣Villa、覓光心旅民宿及鈺景民宿上述任1家限定旅宿，就有機會以半價（原價999元）搶購音樂會入場券。

此外，9月1日至11月9日並集結在地及周邊77家特約店家推出消費滿額抽好禮，有機會獲得iPad、AirPods 4、雙人住宿券等精美好禮。

更多活動資訊，可持續關注西拉雅國家風景區管理處網站及臉書粉絲專頁。

資訊連結：

入住限定旅宿半價搶聽音樂會：https://reurl.cc/belp3o

「聲映谷鳴・曾文秘境樂旅」二日遊行程售票：https://reurl.cc/vG6Npk

「曾文水庫峽谷音樂會限定半日遊程」售票：https://zw1688.rezio.shop/zh-TW

周邊串連特約店家：https://reurl.cc/rk6WEr

西拉雅管理處網站：https://www.siraya-nsa.gov.tw/

西拉雅管理處FB：https://reurl.cc/90R8Dd

邁入第三年舉辦的曾文水庫峽谷音樂會，敲定今年11月6、7日登場，西拉雅風管處安排系列好康，邀請各地樂迷參與難得音樂饗宴。記者謝進盛／攝影
邁入第三年舉辦的曾文水庫峽谷音樂會，敲定今年11月6、7日登場，西拉雅風管處安排系列好康，邀請各地樂迷參與難得音樂饗宴。記者謝進盛／攝影

邁入第三年舉辦的曾文水庫峽谷音樂會，敲定今年11月6、7日登場，西拉雅風管處安排系列好康，邀請各地樂迷參與難得音樂饗宴。記者謝進盛／攝影
邁入第三年舉辦的曾文水庫峽谷音樂會，敲定今年11月6、7日登場，西拉雅風管處安排系列好康，邀請各地樂迷參與難得音樂饗宴。記者謝進盛／攝影

邁入第三年舉辦的曾文水庫峽谷音樂會，敲定今年11月6、7日登場，西拉雅風管處長許主龍說明活動特色。記者謝進盛／攝影
邁入第三年舉辦的曾文水庫峽谷音樂會，敲定今年11月6、7日登場，西拉雅風管處長許主龍說明活動特色。記者謝進盛／攝影

邁入第三年舉辦的曾文水庫峽谷音樂會，敲定今年11月6、7日登場，西拉雅風管處安排系列好康，邀請各地樂迷參與難得音樂饗宴。記者謝進盛／攝影
邁入第三年舉辦的曾文水庫峽谷音樂會，敲定今年11月6、7日登場，西拉雅風管處安排系列好康，邀請各地樂迷參與難得音樂饗宴。記者謝進盛／攝影

曾文水庫 音樂會 西拉雅

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