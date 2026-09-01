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當義式餐點遇見沙茶醬 「臺味嘉年華」開席指定捐贈三公益團體

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
右起安德烈慈善協會執行長羅紹和、財團法人若竹兒教育基金會董事長林朋輝、唯賀國際餐飲集團總監張麗海、林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧、唯賀集團總經理吳家德、逆風劇團團長成瑋盛，展示義式加台味的餐點。記者簡慧珍／攝影
右起安德烈慈善協會執行長羅紹和、財團法人若竹兒教育基金會董事長林朋輝、唯賀國際餐飲集團總監張麗海、林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧、唯賀集團總經理吳家德、逆風劇團團長成瑋盛，展示義式加台味的餐點。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心鄉在地企業唯賀國際餐飲集團，去年與林聰明沙鍋魚頭推出聯名餐點，創下銷售3萬3千分佳績，今年乘勝追擊舉辦「臺味嘉年華」聯名活動，十多款融合台味的義式餐點，在活動期間每賣出一分即捐出20元給三個公益社團。

唯賀國際餐飲集團旗下擁有NU PASTA、天利食堂兩大品牌，總經理吳家德10年前偶遇林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧，兩人都是餐飲工作愛好者，一見如故，去年共推聯名餐點，賣出3萬3千分，捐款66萬元給公益社團。今年雙方再度合作，將捐款給單位安德烈慈善協會、財團法人若竹兒教育基金會、逆風劇團。

唯賀集團和林聰明沙鍋魚頭今在唯賀埔心總部舉辦「臺味嘉年華」開席活動，唯賀總經理吳家德說，NU PASTA是義式餐點，天利食堂主打絹豆腐等套餐，加入林聰明沙鍋魚頭的沙茶醬等食材，經過至少3個月試吃、調整比例，經試吃團隊感到滿意才上市，期待把台灣人熟悉的小吃與飲食記憶，帶給消費者驚喜的餐飲體驗。

「異業結盟，同業為師。」林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧說，兩家店經營超過百年，跨界創新的同時保留消費者熟悉的風味靈魂。她話鋒一轉講到嘉農棒球隊「KANO」的永不放棄精神，與林聰明守住傳統且創新研發的堅持不謀而合，而今選擇和誠信、永續、創新團隊的唯賀跨界合作，共創暖心、暖胃「有家的味道」餐點以饗消費者。

「臺味嘉年華」聯名餐點包括台式海陸炸品雙拼、台味手路菜酸辣焗烤飯、聰明醬蒜香黃金玉米小干貝義大利麵等19種，預定本（9）月14日開賣至11月15日。值得一提的是，唯賀集團每年招待埔心鄉學校遴選的弱勢學生用餐並發放獎助學金、雇用經濟弱勢學生工讀，致力回饋鄉里和發揮社會影響力。

彰化縣埔心鄉在地企業唯賀國際餐飲集團與嘉義林聰明沙鍋魚頭合作，開發義式加台味的餐點。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉在地企業唯賀國際餐飲集團與嘉義林聰明沙鍋魚頭合作，開發義式加台味的餐點。記者簡慧珍／攝影

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