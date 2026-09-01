當義式餐點遇見沙茶醬 「臺味嘉年華」開席指定捐贈三公益團體

彰化縣埔心鄉在地企業唯賀國際餐飲集團，去年與林聰明沙鍋魚頭推出聯名餐點，創下銷售3萬3千分佳績，今年乘勝追擊舉辦「臺味嘉年華」聯名活動，十多款融合台味的義式餐點，在活動期間每賣出一分即捐出20元給三個公益社團。

唯賀國際餐飲集團旗下擁有NU PASTA、天利食堂兩大品牌，總經理吳家德10年前偶遇林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧，兩人都是餐飲工作愛好者，一見如故，去年共推聯名餐點，賣出3萬3千分，捐款66萬元給公益社團。今年雙方再度合作，將捐款給單位安德烈慈善協會、財團法人若竹兒教育基金會、逆風劇團。

唯賀集團和林聰明沙鍋魚頭今在唯賀埔心總部舉辦「臺味嘉年華」開席活動，唯賀總經理吳家德說，NU PASTA是義式餐點，天利食堂主打絹豆腐等套餐，加入林聰明沙鍋魚頭的沙茶醬等食材，經過至少3個月試吃、調整比例，經試吃團隊感到滿意才上市，期待把台灣人熟悉的小吃與飲食記憶，帶給消費者驚喜的餐飲體驗。

「異業結盟，同業為師。」林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧說，兩家店經營超過百年，跨界創新的同時保留消費者熟悉的風味靈魂。她話鋒一轉講到嘉農棒球隊「KANO」的永不放棄精神，與林聰明守住傳統且創新研發的堅持不謀而合，而今選擇和誠信、永續、創新團隊的唯賀跨界合作，共創暖心、暖胃「有家的味道」餐點以饗消費者。

「臺味嘉年華」聯名餐點包括台式海陸炸品雙拼、台味手路菜酸辣焗烤飯、聰明醬蒜香黃金玉米小干貝義大利麵等19種，預定本（9）月14日開賣至11月15日。值得一提的是，唯賀集團每年招待埔心鄉學校遴選的弱勢學生用餐並發放獎助學金、雇用經濟弱勢學生工讀，致力回饋鄉里和發揮社會影響力。