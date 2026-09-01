物價高漲購物追求高CP值 台中日曜天地OUTLET萬雙零碼鞋優惠出清

物價高漲，台中日曜天地OUTLET看準消費者追求高CP值的購物需求，本月4日起至29日推出「零碼鞋清倉會」，集結萬雙知名品牌鞋款限期出清，並祭出最低2折起優惠，打造換季買鞋的新省錢攻略。

日曜天地說，面對動輒上千元的品牌鞋款，消費者下手時愈來愈精打細算，「買得划算」是換鞋時的重要考量。尤其對許多人而言，零碼鞋過去常被視為「尺寸不齊、難挑」，但對特定腳型與特殊尺寸的消費者來說，別人的零碼，也許正好就是自己的黃金尺碼。

像是對腳型偏大、偏小，或是特殊尺碼需求的消費者來說，買鞋往往比一般人更困難。熱門尺寸缺貨時，特殊尺寸卻可能正靜靜躺在零碼區等待被發現，因此「零碼」並不代表沒人要，而是少了大眾尺碼的商品，這場活動將成為大腳、小腳族尋寶的機會。

而且，今年零碼鞋清倉會不只搶先出清夏季鞋款，更將秋冬鞋款同步納入挖寶行列，讓消費者可以趁著換季前，用OUTLET清倉價提前補貨。

日曜天地說，今年的「零碼鞋清倉會」陣容主打ALDO、TIMBERLAND、UGG、Fitflop、Merrell、VANS等人氣品牌，另有SKECHERS、PUMA、adidas、New Balance運動鞋、Clarks休閒鞋、LA NEW皮鞋、媽媽們關注的MOONSTAR 童鞋，以及高人氣的CROCS、Native休閒涼鞋等品牌，從運動、休閒、戶外、時尚通勤男女鞋到親子童鞋一次網羅。讓消費者不只可以挖寶，更有機會以遠低於原價的OUTLET清倉價，找到自己的「那雙剛好」的鞋款。

工作人員說，萬雙鞋款限期出清，零碼商品「賣一雙少一雙」，熱門品牌與特殊尺碼都有可能隨著活動進行快速售罄。因此，想挑到最多款式與尺寸，建議把握活動開跑當日搶先進場選購。

活動第二周也推出「計步提鞋ATM挑戰賽」一日快閃活動，結合健康生活與步行趨勢，以「步數也能當錢花」為概念，民眾只要於限時內踏步達指定步數，即可免費帶走一雙鞋。

台中日曜天地OUTLET看準消費者追求高CP值的購物需求，本月4日起至29日推出「零碼鞋清倉會」。圖／台中日曜天地OUTLET提供

台中日曜天地OUTLET看準消費者追求高CP值的購物需求，本月4日起至29日推出「零碼鞋清倉會」。圖／台中日曜天地OUTLET提供