梵克雅寶幸運草變粉紅色了！17世紀高階工藝復活 光影比美寶石

自1968年誕生以來，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的Alhambra系列，以四葉幸運草輪廓與雙排金質圓珠飾邊，成為珠寶界辨識度最高的經典圖騰之一。歷經半個多世紀，Alhambra不斷透過縞瑪瑙、紅玉髓、珍珠貝母、璣鏤雕花黃金及陶瓷等不同材質變化，為幸運賦予不同表情。2026年，梵克雅寶再為這枚經典四葉幸運圖騰換上令人耳目一新的粉紅色琺瑯，以歷經數年研發的特殊工藝，讓熟悉的Alhambra綻放前所未見的晶瑩光彩。

此次新作換上濃郁而獨特的粉紅色，乍看之下如糖果般甜美，實際上背後卻隱藏著一項可追溯至17世紀的高階琺瑯技術「Rouge à l'or」。不同於一般透過色料或顏料呈現色彩的方式，這項工藝利用琺瑯內部細緻的黃金微粒，在光線照射與折射之間產生獨特的粉紅色澤。要成功掌控這種色彩，必須精確拿捏金質微粒的形狀、尺寸與濃度，任何細節都可能影響最終效果，因此梵克雅寶琺瑯工坊耗費多年時間研發與調校，才完成專為Alhambra四葉幸運圖騰打造的製作工序。

新系列共推出5款Vintage Alhambra與一款Magic Alhambra珠寶，包括長項鍊、短項鍊、吊墜、手鍊與耳環。粉紅色半透明琺瑯與黃K金、璣鏤雕花黃K金相互映襯，讓原本優雅內斂的四葉幸運草圖騰，多了一份柔和而明亮的當代氣息。尤其是琺瑯內部細緻分布的微小氣泡，並非單純的裝飾效果，而是在光線流動時，為每一枚圖騰帶來不同的光影層次與獨特個性。

為能彰顯這種琺瑯彩的特色，梵克雅寶更以微凸的弧面設計提升琺瑯的光澤表現。隨著配戴者移動，粉紅色表面會映現流光變化。這種材質具有優異的反光特性，折射率甚至略高於祖母綠，因此能呈現格外鮮明、晶瑩的璀璨光芒；搭配Alhambra標誌性的金珠飾邊，更讓金屬光澤、半透明琺瑯與細緻氣泡交織出豐富視覺效果。

事實上，琺瑯從來不是梵克雅寶創作中的陌生元素。這種歷史悠久的珍貴材質，數世紀以來一直受到王室貴族與珠寶藝術家的喜愛，經常與黃金及寶石結合，成為高級珠寶與藝術裝飾的重要媒介。梵克雅寶自1906年創立以來，也持續將琺瑯運用於珍貴擺件、珠寶盒、鐘錶、胸針與珠寶作品之中，隨著不同年代的創作風格演進，發展出豐富多樣的色彩與工藝語言。

模特兒配戴梵克雅寶Alhambra系列全新粉紅色琺瑯耳環。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴梵克雅寶Alhambra系列全新粉紅色琺瑯項鍊與耳環。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴梵克雅寶Alhambra系列全新粉紅色琺瑯長項鍊與手環。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，68萬5,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Magic Alhambra耳環，2枚四葉幸運圖騰，璣鏤雕花黃K金、粉紅色琺瑯，30萬7,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，68萬5,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，68萬5,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra吊墜，18K黃金、粉紅色琺瑯，10萬9,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra項鍊，10枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，35萬2,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra吊墜，18K黃金、粉紅色琺瑯，10萬9,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra項鍊，10枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，35萬2,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，18萬4,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，18萬4,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra項鍊，10枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，35萬2,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，68萬5,000元。圖／梵克雅寶提供