快訊

量價榜抓到資金新焦點！欣興成交值竟達台積電2倍 穩懋爆量飆漲停

原因曝光！台北指南宮遇祝融 廟方證實消防鑑識「電線走火」

在大陸「撐不下去」想依親返台？李東憲現身深圳回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

梵克雅寶幸運草變粉紅色了！17世紀高階工藝復活 光影比美寶石

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴梵克雅寶Alhambra系列全新粉紅色琺瑯長項鍊與手環。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Alhambra系列全新粉紅色琺瑯長項鍊與手環。圖／梵克雅寶提供

自1968年誕生以來，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的Alhambra系列，以四葉幸運草輪廓與雙排金質圓珠飾邊，成為珠寶界辨識度最高的經典圖騰之一。歷經半個多世紀，Alhambra不斷透過縞瑪瑙、紅玉髓、珍珠貝母、璣鏤雕花黃金及陶瓷等不同材質變化，為幸運賦予不同表情。2026年，梵克雅寶再為這枚經典四葉幸運圖騰換上令人耳目一新的粉紅色琺瑯，以歷經數年研發的特殊工藝，讓熟悉的Alhambra綻放前所未見的晶瑩光彩。

此次新作換上濃郁而獨特的粉紅色，乍看之下如糖果般甜美，實際上背後卻隱藏著一項可追溯至17世紀的高階琺瑯技術「Rouge à l'or」。不同於一般透過色料或顏料呈現色彩的方式，這項工藝利用琺瑯內部細緻的黃金微粒，在光線照射與折射之間產生獨特的粉紅色澤。要成功掌控這種色彩，必須精確拿捏金質微粒的形狀、尺寸與濃度，任何細節都可能影響最終效果，因此梵克雅寶琺瑯工坊耗費多年時間研發與調校，才完成專為Alhambra四葉幸運圖騰打造的製作工序。

新系列共推出5款Vintage Alhambra與一款Magic Alhambra珠寶，包括長項鍊、短項鍊、吊墜、手鍊與耳環。粉紅色半透明琺瑯與黃K金、璣鏤雕花黃K金相互映襯，讓原本優雅內斂的四葉幸運草圖騰，多了一份柔和而明亮的當代氣息。尤其是琺瑯內部細緻分布的微小氣泡，並非單純的裝飾效果，而是在光線流動時，為每一枚圖騰帶來不同的光影層次與獨特個性。

為能彰顯這種琺瑯彩的特色，梵克雅寶更以微凸的弧面設計提升琺瑯的光澤表現。隨著配戴者移動，粉紅色表面會映現流光變化。這種材質具有優異的反光特性，折射率甚至略高於祖母綠，因此能呈現格外鮮明、晶瑩的璀璨光芒；搭配Alhambra標誌性的金珠飾邊，更讓金屬光澤、半透明琺瑯與細緻氣泡交織出豐富視覺效果。

事實上，琺瑯從來不是梵克雅寶創作中的陌生元素。這種歷史悠久的珍貴材質，數世紀以來一直受到王室貴族與珠寶藝術家的喜愛，經常與黃金及寶石結合，成為高級珠寶與藝術裝飾的重要媒介。梵克雅寶自1906年創立以來，也持續將琺瑯運用於珍貴擺件、珠寶盒、鐘錶、胸針與珠寶作品之中，隨著不同年代的創作風格演進，發展出豐富多樣的色彩與工藝語言。

模特兒配戴梵克雅寶Alhambra系列全新粉紅色琺瑯耳環。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Alhambra系列全新粉紅色琺瑯耳環。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴梵克雅寶Alhambra系列全新粉紅色琺瑯項鍊與耳環。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Alhambra系列全新粉紅色琺瑯項鍊與耳環。圖／梵克雅寶提供

模特兒配戴梵克雅寶Alhambra系列全新粉紅色琺瑯長項鍊與手環。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Alhambra系列全新粉紅色琺瑯長項鍊與手環。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，68萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，68萬5,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Magic Alhambra耳環，2枚四葉幸運圖騰，璣鏤雕花黃K金、粉紅色琺瑯，30萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Magic Alhambra耳環，2枚四葉幸運圖騰，璣鏤雕花黃K金、粉紅色琺瑯，30萬7,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，68萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，68萬5,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，68萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，68萬5,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra吊墜，18K黃金、粉紅色琺瑯，10萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra吊墜，18K黃金、粉紅色琺瑯，10萬9,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra項鍊，10枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，35萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra項鍊，10枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，35萬2,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra吊墜，18K黃金、粉紅色琺瑯，10萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra吊墜，18K黃金、粉紅色琺瑯，10萬9,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra項鍊，10枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，35萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra項鍊，10枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，35萬2,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，18萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，18萬4,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，18萬4,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra手鍊，5枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，18萬4,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra項鍊，10枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，35萬2,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra項鍊，10枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，35萬2,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，68萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra長項鍊，20枚四葉幸運圖騰，18K黃金、粉紅色琺瑯，68萬5,000元。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶Vintage Alhambra吊墜，18K黃金、粉紅色琺瑯，10萬9,000元。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Vintage Alhambra吊墜，18K黃金、粉紅色琺瑯，10萬9,000元。圖／梵克雅寶提供

粉紅色 工藝 珠寶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

何曼希化身Pandora繆思女神 星座珠寶不只幸運符 更是貼身個性印記

黃金不再傳統！點睛品聯名哈利波特 周大福攜手楊謹華變好時髦

完美腿長比例神器！FENDI Very Colibrì經典露跟鞋大進化

榮獲2026美國葛蕾絲王妃獎編舞獎 台灣編舞家洪綵希跨域創作獲肯定

相關新聞

國泰航空歡慶80周年 預訂指定來回航班享最低82折起優惠

國泰航空歡慶成立80周年，即日起至9月15日推出「80周年飛躍賞」機票優惠，旅客從台北、高雄出發，預訂指定來回經濟艙航班，可享全球73個精選航點最低82折起優惠，另有機票折價、里數及下趟旅程優惠等周年禮遇。

曾文水庫峽谷音樂會將登場 住限定旅宿搶半價聽好康

邁入第三年舉辦的曾文水庫峽谷音樂會，敲定今年11月6、7日登場，主辦的西拉雅國家風景區管理處表示，今年將邀請十鼓擊樂團、嘉義大埔和平社區大埔愛樂弦樂團、手合鐵鼓樂團演出，即日起預定限定旅宿，更有機會享半價聽音樂會好康。

當義式餐點遇見沙茶醬 「臺味嘉年華」開席指定捐贈三公益團體

彰化縣埔心鄉在地企業唯賀國際餐飲集團，去年與林聰明沙鍋魚頭推出聯名餐點，創下銷售3萬3千分佳績，今年乘勝追擊舉辦「臺味嘉年華」聯名活動，十多款融合台味的義式餐點，在活動期間每賣出一分即捐出20元給三個公益社團。

物價高漲購物追求高CP值 台中日曜天地OUTLET萬雙零碼鞋優惠出清

物價高漲，台中日曜天地OUTLET看準消費者追求高CP值的購物需求，本月4日起至29日推出「零碼鞋清倉會」，集結萬雙知名品牌鞋款限期出清，並祭出最低2折起優惠，打造換季買鞋的新省錢攻略。

梵克雅寶幸運草變粉紅色了！17世紀高階工藝復活 光影比美寶石

自1968年誕生以來，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的Alhambra系列，以四葉幸運草輪廓與雙排金質圓珠飾邊，成為珠寶界辨識度最高的經典圖騰之一。歷經半個多世紀，Alhambra不斷透過縞瑪瑙、紅玉髓、珍珠貝母、璣鏤雕花黃金及陶瓷等不同材質變化，為幸運賦予不同表情…

「桃園客家星級粄食」名單出爐！36間名店上榜 展現客家美食多元魅力

「粄食」是客家族群日常飲食的重要代表，更承載著客家文化與在地生活記憶。桃園市政府為持續推廣客家飲食文化，今年辦理「桃園客家星級粄食推薦活動」，邀請名人擔任秘密客發掘桃園各地特色粄食，並於今日（9月1日）公佈36間入選店家。其中「答嘴鼓傳統甜品小舖-阿婆ㄟ客家味緒」…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。