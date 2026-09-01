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金門高粱還能這樣喝！全台30間話題酒吧聯手 跑吧尋味之旅開跑

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
金酒盃職30位頂尖調酒師聯手解鎖！從經典小吃到風土地景，把金門高粱酒化作30杯台灣風味。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金酒盃職30位頂尖調酒師聯手解鎖！從經典小吃到風土地景，把金門高粱酒化作30杯台灣風味。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延續「2026金酒盃職業組調酒大賽」熱度，金門酒廠宣布自9月1日起啟動第四屆「2026 KK Bar Cocktail Guide－金門高粱調酒指南」，活動一路延續至2027年2月28日，首度集結金酒盃職業組TOP 30調酒師與全台30間話題酒吧，從台北一路串聯桃竹、台中、嘉義、台南、高雄與花蓮，讓賽事中備受矚目的創意調酒走出競賽舞台，進入各城市的酒吧日常。

今年活動以「舉杯，致敬台灣經典」為主題，30位調酒師分別以金門高粱酒為基底，從台灣飲食、地方風土到文化記憶汲取靈感，打造30款城市限定調酒。有的將夜市小吃轉化為杯中風味，有的擷取島嶼山海的草本氣息，透過不同技法重新詮釋高粱酒的香氣與層次，讓一杯調酒不只是飲品，也成為調酒師眼中的台灣風景。

除了限定酒單，本屆更首度推出「全台巡迴客座」企劃，由亞洲50大酒吧常客、unDer lab主理人劉欣蓓（蓓蓓）領軍，攜手今年金酒盃前三名調酒師跨城出擊。各站將由不同調酒師組合接力客座，以金門高粱酒為共同命題，推出期間限定酒單，合作店家與活動日期也將陸續公布。

從北到南再到花蓮，30間合作酒吧各自發展城市風格，也讓金門高粱酒跳脫傳統飲用方式，透過當代調酒重新進入年輕酒客的社交場景。金門酒廠希望消費者從9月起跟著「2026 KK Bar Cocktail Guide」跑吧尋味，在不同城市解鎖限定酒款，用一杯杯高粱調酒，重新認識台灣熟悉的飲食與文化符號，也為秋冬聚會增添新的微醺玩法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠 X 全台30間話題酒吧，邀請您用一杯酒，喝見屬於台灣的經典。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門酒廠 X 全台30間話題酒吧，邀請您用一杯酒，喝見屬於台灣的經典。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2026 KK Bar Cocktail Guide全台金門高粱調酒指南活動，9月正式開跑。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2026 KK Bar Cocktail Guide全台金門高粱調酒指南活動，9月正式開跑。圖／金門酒廠提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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