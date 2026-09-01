「桃園客家星級粄食」名單出爐！36間名店上榜 展現客家美食多元魅力

「粄食」是客家族群日常飲食的重要代表，更承載著客家文化與在地生活記憶。桃園市政府為持續推廣客家飲食文化，今年辦理「桃園客家星級粄食推薦活動」，邀請名人擔任秘密客發掘桃園各地特色粄食，並於今日（9月1日）公佈36間入選店家。其中「答嘴鼓傳統甜品小舖-阿婆ㄟ客家味緒」獲得最高五星推薦；「梅蘭阿婆客家粿店」、「三角店客家菜包」則獲得四星肯定，另外還有3間摘下三星、5間獲選二星，以及25間店家得到一星。民眾可以跟著名人推薦腳步，一起品味桃園在地客家粄食的多元魅力。

桃園市政府表示，粄食不僅是客家人日常飲食的重要一環，也與歲時節慶、祭祀習俗有密切的關係，從日常生活中的粄條、米篩目，元宵的粄圓、清明的艾粄等各式傳統米食到創新料理，不僅承載客家先民的飲食智慧，也隨著時代演進發展出更多元的風味。今年邀請10位來自不同領域的藝人、料理達人及美食部落客組成推薦團隊，品嘗並推薦桃園在地粄食，最終彙整36間店家脫穎而出。

本次入選的星級粄食店家，各自以真材實料與獨門風味受到名人青睞，同時也深受在地饕客喜愛。榮獲五星推薦的「答嘴鼓傳統甜品小舖-阿婆ㄟ客家味緒」，以「米篩目冰」及「牛汶水」征服名人味蕾；其中「牛汶水」將糯米麻糬壓出凹窩，搭配濃郁黑糖薑汁，交織出純粹而豐富的古早風味。獲得四星推薦店家為「梅蘭阿婆客家粿店」與「三角店客家菜包」；榮獲三星推薦店家則為「彭春妹麻糬」、「老巷小館」、「香圓食品粄圓屋」；至於「鼎烽菜包」、「阿香菜包」、「陸媽媽菜包」、「阿秋姨牛汶水」、「蘿蔔蔔客家米食老店」獲得二星佳績，另還有25間店家得到一星肯定。

桃園市副市長蘇俊賓表示，桃園市人口230萬人，其中客家族群占90萬人，是全台客家人口最多的城市，幾乎所有市民身上都流有客家美食DNA。本次活動由最專業的引路人，讓大家知道哪裡有桃園的美食、哪裡有桃園的粄食。本次名單中很多間店自己都吃過，保證非常好吃，絕對會讓民眾一而再，再而三想來桃園走走。擔任推薦人之一的名廚邱寶郎也表示，粄食不單純只有麻糬，還有耳熟能詳的粄條、粄圓、米篩目等種類。希望透過名單，讓全台灣的好朋友，都能到桃園享用美味可口的客家美食。

市府並指出，此次名人推薦的星級粄食名單，不僅要讓更多民眾認識桃園在地優質粄食店家，也要讓傳統飲食文化以更貼近現代生活的方式持續推廣。接下來市府也積極與萬能科大合作，研發適合校園營養午餐的粄食菜單，希將客家粄食之創新與永續飲食理念相結合，進行客家文化及食農教育推廣。邀請大家跟著名人推薦尋味桃園，品味客家粄食的傳統與創新，讓每一口好味道都成為認識桃園、認識客家文化的美好旅程。更多「桃園客家星級粄食」推薦名單及店家資訊，請至「桃園客家旅行網」查詢。

擔任推薦人之一的名廚邱寶郎。記者／沈昱嘉攝影

桃園市副市長蘇俊賓（左）頒發五星推薦予「答嘴鼓傳統甜品小舖-阿婆ㄟ客家味緒」。記者／沈昱嘉攝影

「答嘴鼓傳統甜品小舖-阿婆ㄟ客家味緒」獲得五星推薦，店內招牌「牛汶水」具有純粹而豐富的古早風味。記者／沈昱嘉攝影