台中鍋烤節得獎名店揭曉 評審總召梁幼祥建議市府教「廚房管理」

「台中鍋烤節」年度最強鍋烤名店歷經評審和票選今揭曉，金鍋獎、金烤獎和金蔬獎分別由「這一鍋朝富店」、「太田和牛料理」和「山里見月割烹鍋物」獲得，其中山里見月同集團的「月見里山炭火燒肉」同時也獲得金烤獎第二名，是同一集團連中兩元。而且，金蔬獎第二、三名都從缺，看得出評審轉堅持品質的用心。

至於在人氣票選組，5大冠軍分別是「火鍋品牌店家組-十二段鍋物堂太平店」、「火鍋巷弄美食組-北澤壽喜燒台中大里店」、「燒烤品牌店家組-屋馬燒肉中港店」、「燒烤巷弄美食組-烤狀猿 LEVEL UP 新文心店」，以及「鍋烤蔬食組-十二段鍋物堂沙鹿店（蔬食）」。

市長盧秀燕親自主持頒獎，並當場抽出去日本機票和最大獎轎車。轎車得主林小姐在接獲盧秀燕電話通知和道賀時，一度反問「真的嗎？」引起現場一片笑聲。盧得知她住在台南，是外地人中獎時很驚訝，除了恭喜也叮囑「繼續來台中吃鍋烤」

盧秀燕說，今年是第四屆鍋烤節，但台中市的餐飲業銷售額從 2022年約 936 億元已成長至 去年的1233 億元，每年大概增加1百億元，餐飲業家數也從 2 萬 1424 家增加至 2 萬 3360 家，增加近兩千家，呈現「家數、產值雙成長」。今年台中鍋烤節更接連榮獲美國 TITAN 創新大獎及美國國際商業大獎雙金肯定。

今年的鍋烤節也進一步深化競賽專業度，首創「人氣票選、專業評選」雙軌制度，不只看人氣，更要比實力。專業評選組由美食家梁幼祥擔任總召，邀集來自美國、日本、西班牙、香港及國內產官學界專家組成評審團。

梁幼祥對台中市全力發展鍋烤節，且連地方區長都參與活動大為肯定，並說盧秀燕的精神讓他想到「治大國若烹小鮮」這句話。但他也表示，經濟發展之外還要注重食安，這次看到非常多的店很好吃，但在廚房管理面「仍然有些問題」這是許多國際評審看到的，這也是盧市長為什麼要他找國際評審。

他建議，市府可以開班免費教育業者「如何把廚房管理好」，因為食安勝於一切，以及希望未來把活動辦成全國性的。

專業評選組評審總召、美食家梁幼祥說，經濟發展之外還要注重食安，這次看到非常多的店很好吃，但在廚房管理面「仍然有些問題」這是許多國際評審看到的。記者黃寅／攝影