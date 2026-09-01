香港中秋必朝聖！20國、3千盞花燈首度點亮維港 147年「舞火龍」必看

想感受不一樣的中秋節，香港今年值得列入旅遊清單。香港旅遊發展局將於9月17日至27日在銅鑼灣維多利亞公園首度舉辦「國際中秋綵燈匯」，以「團圓」為主題，集結來自20個國家及地區、超過3,000盞特色綵燈，融合國際燈藝、非遺文化與香港傳統民俗，打造香港歷來規模最大的國際化中秋賞燈活動之一。

今年中秋香港另一大亮點，則是擁有147年歷史、列入國家級非物質文化遺產的「大坑舞火龍」。9月24日至26日，67米長的火龍將點滿約1.2萬枝線香，在鑼鼓聲中穿梭大坑街巷，讓旅客近距離感受香港最具代表性的中秋民俗。

●20國花燈一次看 維港變身「世界綵燈大街」

「國際中秋綵燈匯」其中最受矚目的「世界綵燈大街」，集結亞洲、歐洲及南美洲等地特色燈籠，包括韓國晉州絲綢燈籠、巴西七彩拼布燈籠、波蘭傳統剪紙工藝綵燈等，讓旅客不用出國，就能在維多利亞公園一次欣賞不同國家的燈藝與文化。

除了國際作品，擁有逾1,700年歷史的南京秦淮燈藝也將大規模亮相。香港旅遊發展局邀請南京秦淮綵燈製作團隊打造4組大型主題燈組，其中位於維多利亞公園正門、高達8米的「樹影流光」，以香港標誌性大榕樹為靈感，旅客可穿梭璀璨榕樹燈影之間，感受「香港連結世界」的意象。

「魚戲荷間」以巨型荷葉與彩鯉打造水中光影；「魚躍龍門」以兩尾躍動鯉魚交會成圓，呼應「團圓」主題；「荷塘月色」則以7米高巨型明月搭配荷花燈，營造月下團聚的節慶氛圍。

公園小山丘涼亭一帶則掛起超過400盞香港經典手紮花燈，玉兔、楊桃、金魚等傳統造型燈籠，重現港式中秋「燈籠街」的熱鬧景象。

●賞花燈還能吃月餅 一次收集各地中秋滋味

9月17日至20日，維多利亞公園南亭廣場還將設置特色月餅攤位，集結香港及中國內地不同地區的應節月餅，包括上海蘇式月餅、雲南雲腿月餅，以及潮式芋泥、烏豆沙、綠豆蓉等口味，旅客可賞燈之餘品嘗不同地方的中秋滋味。

●147年舞火龍登場 67米火龍點滿1.2萬枝線香

香港中秋最不能錯過的傳統活動，還有大坑舞火龍。9月24日至26日，全長67米的火龍將插滿約12,000枝線香，在舞龍健兒帶領下穿梭大坑大街小巷，伴隨鑼鼓與鼎盛香火，展現香港獨有的節慶氣勢。

舞火龍結束後，燃燒過的線香還會贈予現場觀眾，寓意分享祝福、祈求平安吉祥。想近距離感受舞火龍氣勢，建議提早到場卡位。

●中秋連假想去香港 旅行社也推出舞火龍行程

想趁中秋連假赴港的旅客，也可選擇旅行社包裝行程。五福旅遊推出中秋舞火龍行程，9月26日出發，3天2夜香港自由行，四人一室含稅15,599元起，加價888元可由專業導遊帶路，近距離體驗大坑舞火龍。

東南旅遊則推出9月23日至26日出發的4天3夜行程，二人一室17,988元起（未稅），安排專人帶領體驗大坑舞火龍，另含杜莎夫人蠟像館門票及山頂纜車單程票。

中秋連假想去香港，旅行社也推出舞火龍行程。圖/港旅局提供

香港中秋節慶氛圍滿滿。圖/港旅局提供