BEAMS首度進駐高雄 50周年限定商品、導入全台獨家BEAMS DESK服務

BEAMS首度進駐高雄，「BEAMS LIMITED STORE漢神巨蛋」9月2日正式開幕，帶來50周年限定商品，還有全台獨家「BEAMS DESK服務」首次登場。

BEAMS進駐漢神巨蛋購物廣場3樓，帶來BEAMS旗下三大經典支線，包括：以「BASIC & EXCITING」為主題，提案當代舒適日常穿著的男裝休閒支線BEAMS；以「The Way of Chic」為概念，自由融合潮流與經典元素的女性支線Ray BEAMS；以及將男裝細節與經典單品，以獨特視角融入女性穿搭的BEAMS BOY。

適逢BEAMS創業50周年，開幕前半年將以50周年相關商品與企劃為主要內容，集結多款紀念商品及特別定製系列。在這裡也將導入目前全台BEAMS店舖中僅漢神巨蛋店提供的「BEAMS DESK服務」，透過店員與顧客面對面的交流，由店員協助瀏覽、尋找及訂購店內未陳列的線上商品，串聯實體店舖與更完整的線上商品選擇，帶來不同於既有BEAMS店舖的購物體驗。

開幕重點商品之一為NEEDLES × BEAMS 50周年訂製系列。以經典運動服飾為基礎，推出從版型開始特別製作的棒球襯衫與棒球帽。棒球襯衫採透氣網眼材質，推出條紋與素色兩種款式。

為慶祝「BEAMS LIMITED STORE漢神巨蛋」開幕，特別推出以高雄主視覺延伸設計的限定毛巾。設計靈感取自高雄作為台灣重要港都的城市印象，以港區常見、色彩鮮明的卡車帆布為背景元素，並融入台灣街頭廣告層疊交錯的視覺特色，以鮮明且充滿能量的圖像，呈現高雄的熱情與活力。開幕期間於「BEAMS LIMITED STORE漢神巨蛋」單筆消費滿4,000元，即可獲得限定毛巾1條，數量有限，贈完為止。

NEEDLES ×BEAMS 50周年訂製系列，條紋/素色棒球襯衫7,580元。圖／BEAMS提供

BEAMS LIMITED STORE漢神巨蛋開幕限定毛巾。圖／BEAMS提供

NEEDLES ×BEAMS 50周年訂製系列，條紋/素色棒球襯衫7,580元；NAVY/BLACK棒球帽3,200元。圖／BEAMS提供