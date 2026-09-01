快訊

44萬股民注意！ 月配績效王00929最新配息出爐

中職／831走一趟桃園機場慘遭網友註銷 鈴木駿輔：好可怕

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

聽新聞
0:00 / 0:00

黑松柑仔店變迷你！4款「童年回憶盲盒」明天開搶 7-ELEVEN推加價購

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「涼水補貨區」復刻60年代的黑松小冰箱、黑松汽水玻璃瓶及復古電風扇。圖/黑松提供
「涼水補貨區」復刻60年代的黑松小冰箱、黑松汽水玻璃瓶及復古電風扇。圖/黑松提供

熟悉的黑松汽水、復古小冰箱、剉冰機、彈珠台……童年柑仔店裡的經典場景，如今通通縮小裝進盲盒。黑松推出全套4款「黑松柑仔店微場景盲盒」，從60年代復古元素到可愛角色，打造一間可以自己組裝的迷你柑仔店，9月2日起於7-ELEVEN限時開放加價收藏。

此次「黑松柑仔店微場景盲盒」共4款，集滿後可組合成完整的「黑松柑仔店」，每款並搭配不同微縮零件，讓收藏者自由組裝、搭配場景。其中經典「黑松瓶蓋招牌」還能拆下化身造型磁鐵，增加實用性與收藏趣味。

4款場景分別重現不同的童年片段。「童玩與糖果區」由FIN水寶顧攤，復古小豬撲滿、糖果罐、抽抽樂等童玩一次集結；「經典雜貨櫃台」則由茶花水豚老闆坐鎮，箱型電視機、黑松瓶蓋招牌，重現柑仔店午後時光。

「涼水補貨區」復刻60年代黑松小冰箱、汽水玻璃瓶與復古電風扇，彷彿回到炎熱夏日走進柑仔店買汽水的場景；「懷舊剉冰機／彈珠台」則把可轉動的剉冰機與彈珠台放進迷你場景，重現放學後吃冰、玩遊戲的童年時光。

黑松表示，4款盲盒除了可以單獨收藏，也能透過不同零件與角色重新組合，打造個人化的柑仔店風景。想一次收齊4款的收藏迷，可把握活動期間入手。

活動自9月2日至9月29日於7-ELEVEN限時推出，購買黑松指定品項任2件，即可加價299元兌換限量「黑松柑仔店微場景盲盒」任一款，共4款，數量有限。

黑松將熟悉的柑仔店縮小重現，推出「黑松柑仔店微場景盲盒」。圖/黑松提供
黑松將熟悉的柑仔店縮小重現，推出「黑松柑仔店微場景盲盒」。圖/黑松提供

集滿四款「黑松柑仔店微場景盲盒」，即可組裝成一間完整的「黑松柑仔店」。圖/黑松提供
集滿四款「黑松柑仔店微場景盲盒」，即可組裝成一間完整的「黑松柑仔店」。圖/黑松提供

7-Eleven 柑仔店 盲盒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Care Bears首度聯名星巴克！4款療癒小熊變身綠圍裙夥伴　9/7搶先開賣

超可愛！麥當勞8款「BT21 公仔」登場 全新「勁脆鷄腿堡」有2種口味

傷心！麥當勞「8款商品」9月2日停售 迷你Q紫薯、辣味麥克鷄塊限時回歸

歡慶41週年！「POYA寶雅線上買」獨家推「褲褲兔」聯名周邊集印花0元換　滿額登錄抽MacBook Neo等豐富大獎

相關新聞

金門高粱還能這樣喝！全台30間話題酒吧聯手 跑吧尋味之旅開跑

延續「2026金酒盃職業組調酒大賽」熱度，金門酒廠宣布自9月1日起啟動第四屆「2026 KK Bar Cocktail Guide－金門高粱調酒指南」，活動一路延續至2027年2月28日，首度集結金酒盃職業組TOP 30調酒師與全台30間話題酒吧，從台北一路串聯桃竹、台中、嘉義、台南、高雄與花蓮，讓賽事中備受矚目的創意調酒走出競賽舞台，進入各城市的酒吧日常。

「桃園客家星級粄食」名單出爐！36間名店上榜 展現客家美食多元魅力

「粄食」是客家族群日常飲食的重要代表，更承載著客家文化與在地生活記憶。桃園市政府為持續推廣客家飲食文化，今年辦理「桃園客家星級粄食推薦活動」，邀請名人擔任秘密客發掘桃園各地特色粄食，並於今日（9月1日）公佈36間入選店家。其中「答嘴鼓傳統甜品小舖-阿婆ㄟ客家味緒」…

台中鍋烤節得獎名店揭曉 評審總召梁幼祥建議市府教「廚房管理」

「台中鍋烤節」年度最強鍋烤名店歷經評審和票選今揭曉，金鍋獎、金烤獎和金蔬獎分別由「這一鍋朝富店」、「太田和牛料理」和「山里見月割烹鍋物」獲得，其中山里見月同集團的「月見里山炭火燒肉」同時也獲得金烤獎第二名，是同一集團連中兩元。而且，金蔬獎第二、三名都從缺，看得出評審轉堅持品質的用心。

解放你身心！韓國喜劇猛男秀《Hunky Show》本月首度登台 票券倒數熱賣中

在韓國觀眾滿意度第一名的喜劇猛男秀《Hunky Show》首度來台倒數！將於9月19日、9月20日於台北西門町WESTAR演出！《Hunky Show》除了擁有火熱吸睛的舞台魅力，更巧妙融合喜劇、角色故事等元素，打造出與傳統猛男秀截然不同的全新體驗，票券現於udn 售票網（https://pse.is/97krxs）熱賣中，目前所剩席次不多，還在猶豫的觀眾趕緊把握最後機會購票！

Coupang 酷澎前進 WirForce 2026！首購抽 WirForce 門票、現場千份盲盒與澎友冰飲驚喜登場

亞洲年度數位娛樂盛會 WirForce 2026 將於9月24日至27日強勢登場，美商 Coupang 酷澎今年以贊助夥伴身分參與盛會，於活動前後推出多項限定活動，串聯新用戶首購、展會入場及現場互動。新用戶完成首購可獲酷澎幣並參加 WirForce 門票抽獎，最大獎祭出 WirForce 2026 96H全通票；9月24日至27日展期期間，Coupang酷澎亦將於台北世貿一館設置專屬攤位，準備環保杯套、盲盒抽獎及舊澎友專屬冰飲，邀請消費者在 WirForce 2026 享受限定體驗！ 展前解鎖入場驚喜　新用戶首購送50元酷澎幣、再抽 WirForce 門票 為迎接 WirForce 2026盛事，Coupang 酷澎推出新用戶首購限定活動。於指定活動期間內完成首購的Coupang酷澎新用戶，前3,000名可直接獲得50元酷澎幣；完成首購後，還可參與 WirForce 2026 電競展門票抽獎，最大獎更獻上WirForce 2026 96H全通票！ Coupang酷澎持續透過多元選品、便利下單流程與快速配送服務，回應消費者不同生活場景的購物需求。此次將首購禮結合展會門票抽獎，鼓勵所

BEAMS首度進駐高雄 50周年限定商品、導入全台獨家BEAMS DESK服務

BEAMS首度進駐高雄，「BEAMS LIMITED STORE漢神巨蛋」9月2日正式開幕，帶來50周年限定商品，還有全台獨家「BEAMS DESK服務」首次登場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。