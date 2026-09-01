黑松柑仔店變迷你！4款「童年回憶盲盒」明天開搶 7-ELEVEN推加價購

熟悉的黑松汽水、復古小冰箱、剉冰機、彈珠台……童年柑仔店裡的經典場景，如今通通縮小裝進盲盒。黑松推出全套4款「黑松柑仔店微場景盲盒」，從60年代復古元素到可愛角色，打造一間可以自己組裝的迷你柑仔店，9月2日起於7-ELEVEN限時開放加價收藏。

此次「黑松柑仔店微場景盲盒」共4款，集滿後可組合成完整的「黑松柑仔店」，每款並搭配不同微縮零件，讓收藏者自由組裝、搭配場景。其中經典「黑松瓶蓋招牌」還能拆下化身造型磁鐵，增加實用性與收藏趣味。

4款場景分別重現不同的童年片段。「童玩與糖果區」由FIN水寶顧攤，復古小豬撲滿、糖果罐、抽抽樂等童玩一次集結；「經典雜貨櫃台」則由茶花水豚老闆坐鎮，箱型電視機、黑松瓶蓋招牌，重現柑仔店午後時光。

「涼水補貨區」復刻60年代黑松小冰箱、汽水玻璃瓶與復古電風扇，彷彿回到炎熱夏日走進柑仔店買汽水的場景；「懷舊剉冰機／彈珠台」則把可轉動的剉冰機與彈珠台放進迷你場景，重現放學後吃冰、玩遊戲的童年時光。

黑松表示，4款盲盒除了可以單獨收藏，也能透過不同零件與角色重新組合，打造個人化的柑仔店風景。想一次收齊4款的收藏迷，可把握活動期間入手。

活動自9月2日至9月29日於7-ELEVEN限時推出，購買黑松指定品項任2件，即可加價299元兌換限量「黑松柑仔店微場景盲盒」任一款，共4款，數量有限。

黑松將熟悉的柑仔店縮小重現，推出「黑松柑仔店微場景盲盒」。圖/黑松提供