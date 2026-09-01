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從赫爾辛基到拉普蘭極晝 許光漢與Canada Goose探索自然感受極晝之光

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Canada Goose全球品牌大使許光漢身穿Harrier抓絨外套搭配Beaumont長褲。圖／Canada Goose提供
Canada Goose全球品牌大使許光漢身穿Harrier抓絨外套搭配Beaumont長褲。圖／Canada Goose提供

Canada Goose與全球品牌大使許光漢一同前往芬蘭拉普蘭北境，在極晝之下重新感受與自然的連結，延續品牌從自然中感受、探索與學習的精神。

這趟旅程也是Canada Goose「Natural Intelligence自然界智慧」品牌平台2026秋冬篇章「Second Nature」的一部分，呼應品牌所相信的理念：真正的準備，並非刻意學會，而是在一次次親身經歷中，自然而然成為本能。

從赫爾辛基街道出發，許光漢一路向北、越過北極圈，深入拉普蘭北境，在森林、湖泊與遼闊苔原之間，展開一場自然與時尚交織的極晝影像旅程。許光漢說道：「日常生活裡，我們總是被各種停不下來的訊息推著走。過載的資訊與情緒，常讓人陷在內耗的迴路裡想不清楚。但只要一踏進大自然的懷抱，腳步好像就慢了下來」。

隨著旅程一路深入北境，許光漢以Canada Goose 2026秋冬系列精選造型穿梭於不同地貌與環境之間。在赫爾辛基，許光漢以亮黃與黑色鮮明撞色的Loma抓絨上衣，搭配Vault長褲與Cascade運動鞋，以鮮明色彩揭開旅程序幕。

進入拉普蘭，許光漢換上富有層次感的Harrier抓絨外套搭配Beaumont長褲、Epperly太陽眼鏡與Keystone靴子造型，在森林與苔原之間感受北境最純粹的節奏。

來到拉普蘭極晝，許光漢身著Ash夾克，搭配Beaumont長褲與Keystone靴子，在無盡日光下展開旅程的另一篇章。Canada Goose2026秋冬系列在簡潔輪廓與戶外性能之間取得平衡，自然融入北境不斷變化的環境。

Canada Goose全球品牌大使許光漢穿著Loma抓絨上衣。圖／Canada Goose提供
Canada Goose全球品牌大使許光漢穿著Loma抓絨上衣。圖／Canada Goose提供

Canada Goose全球品牌大使許光漢以Canada Goose 2026秋冬系列精選造型，從城市一路深入芬蘭拉普蘭北境，穿梭於不同地貌與環境之間。圖／Canada Goose提供
Canada Goose全球品牌大使許光漢以Canada Goose 2026秋冬系列精選造型，從城市一路深入芬蘭拉普蘭北境，穿梭於不同地貌與環境之間。圖／Canada Goose提供

Canada Goose全球品牌大使許光漢身著Ash夾克。圖／Canada Goose提供
Canada Goose全球品牌大使許光漢身著Ash夾克。圖／Canada Goose提供

許光漢 芬蘭 品牌

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