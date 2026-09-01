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Care Bears首度聯名星巴克！4款療癒小熊變身綠圍裙夥伴　9/7搶先開賣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
本次聯名將Care Bears的療癒色彩與星巴克品牌綠相互融合，以大地暖棕、甜蜜柔粉、靜謐雲朵藍及夢幻紫四大設計主題，延伸至馬克杯、冷水杯、不鏽鋼杯、托特包、吊飾及生活用品。圖/星巴克提供
本次聯名將Care Bears的療癒色彩與星巴克品牌綠相互融合，以大地暖棕、甜蜜柔粉、靜謐雲朵藍及夢幻紫四大設計主題，延伸至馬克杯、冷水杯、不鏽鋼杯、托特包、吊飾及生活用品。圖/星巴克提供

今年秋天，星巴克把經典療癒角色帶進咖啡時光！星巴克首度攜手全球知名角色 Care Bears™，以「Cheers for Sharing! 分享溫暖，傳遞美好」為主題，推出一系列台灣限定聯名商品，從馬克杯、冷水杯、不鏽鋼杯、托特包，到Bag Charm包包吊飾及生活配件，讓4隻Care Bears化身星巴克綠圍裙夥伴。

9月7日星禮程會員搶先購，中午12時起線上門市接力開賣；9月8日起全台星巴克門市及線上門市正式上市。

此次聯名最受收藏迷矚目的，則是星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市限定「綠圍裙分享熊」，限量僅200隻，每隻腳底都印有專屬限量編碼，成為此次首度聯名的限定收藏。

Care Bears自1981年誕生，每隻小熊都有不同色彩與象徵。此次星巴克精選4個代表性角色，穿上門市夥伴造型，將不同心情融入日常咖啡時光。

「溫柔小熊」象徵真誠細膩的關懷；「歡樂小熊」代表咖啡帶來的快樂與笑容；「率性小熊」呼應星巴克作為第三空間的自在氛圍；「分享小熊」則將分享延伸至故事、心意與陪伴。

4款角色馬克杯讓Care Bears陪伴每天的咖啡時光；冷水杯加入遇冷變色設計，隨著飲品溫度變化增添趣味；Bag Charm包包吊飾則以迷你綠圍裙造型推出盲盒，還有聯名襪款，讓小熊從咖啡杯一路走進日常穿搭。其中，聯名襪款也提供金星會員以金星禮星星兌換，增加另一種收藏方式。

最具話題性的「分享小熊」絨毛娃娃系列，讓Care Bears歡樂熊與分享熊穿上星巴克經典綠圍裙門市夥伴造型。其中紫色「綠圍裙分享熊」推出DREAM PLAZA台北門市首賣限定版，僅200隻，每隻附有專屬限量編碼。

星禮程會員9月7日可優先購買聯名商品，線上門市中午12時起接力登場；9月8日起全台星巴克門市及線上門市正式販售。DREAM PLAZA台北門市同步販售聯名系列，並推出200隻限定「綠圍裙分享熊」。

商品數量有限，售完為止，實際販售品項、通路及庫存狀況依官方公告與各門市現場為準。

聯名襪款亦將角色代表色與細節融入日常穿搭，並特別提供金星會員以金星禮星星兌換。圖/星巴克提供
聯名襪款亦將角色代表色與細節融入日常穿搭，並特別提供金星會員以金星禮星星兌換。圖/星巴克提供

本次聯名將Care Bears的療癒色彩與星巴克品牌綠相互融合，以大地暖棕、甜蜜柔粉、靜謐雲朵藍及夢幻紫四大設計主題，延伸至吊飾及生活用品。圖/星巴克提供
本次聯名將Care Bears的療癒色彩與星巴克品牌綠相互融合，以大地暖棕、甜蜜柔粉、靜謐雲朵藍及夢幻紫四大設計主題，延伸至吊飾及生活用品。圖/星巴克提供

聯名系列亦延伸至Bag Charm包包吊飾、襪款等生活配件，讓Care Bears從咖啡時光走進日常穿搭。圖/星巴克提供
聯名系列亦延伸至Bag Charm包包吊飾、襪款等生活配件，讓Care Bears從咖啡時光走進日常穿搭。圖/星巴克提供

Care Bears同步化身迷你星巴克綠圍裙夥伴，以盲盒形式推出Bag Charm包包吊飾，可自由搭配托特包、後背包及日常包款。圖/星巴克提供
Care Bears同步化身迷你星巴克綠圍裙夥伴，以盲盒形式推出Bag Charm包包吊飾，可自由搭配托特包、後背包及日常包款。圖/星巴克提供

星巴克 小熊 療癒

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