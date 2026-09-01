快訊

蔣得立錄取交換學生…綠卻轟特權 蔣萬安不忍了：都依規定也經過徵選

勇消救泛舟客殉職 家屬悲盼玩家到靈前：看看他為你們犧牲

聯發科及欣興營造多頭氛圍 台積電收高35元助力台股收漲820點

聽新聞
0:00 / 0:00

台北101周年慶攜手10大甜點名店首辦生日派對　以「甜點經濟」打造會員專屬生活體驗

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
台北101周年慶生日派對攜手500甜，兩天活動唯有手持「台北101生日派對邀請卡」的受邀VIP貴賓，能免費品嘗10大品牌特別用心打造的「限定甜點」。圖／各店家提供
台北101周年慶生日派對攜手500甜，兩天活動唯有手持「台北101生日派對邀請卡」的受邀VIP貴賓，能免費品嘗10大品牌特別用心打造的「限定甜點」。圖／各店家提供

當實體零售面對消費習慣快速轉變，商場提供的已不再只是商品，而是讓消費者願意專程前來、停留並再次回訪的理由。2026台北101周年慶於9月3日至10月11日隆重登場，今年特別以「與您甜在一起」為核心精神，在周年慶正式開打首兩日9月3、4日於四樓都會廣場舉辦「SWEET TOGETHER台北101生日派對」。商場特別號召10家獲《500甜》肯定的全台人氣甜點名店齊聚快閃，將周年慶活動從傳統的購物回饋，延伸至更具溫度與參與感的生活體驗。

在今年101周年慶黃金週預購會期間，儘管面臨競爭分流，台北101業績仍較去年同期成長超過3成。其中，第23代The North Face聯名紀念熊於黃金週首四日即全數兌換完畢；而首度推出的「SWEET TOGETHER台北101生日派對」甜點邀請卡，更在預購首日即被會員搶兌一空，顯示消費者對於創新體驗活動的高度期待，也為正式登場的周年慶注入強大動能。

為給予會員最有誠意的尊榮禮遇，台北101今年直接將原本散落全台各地的人氣甜點名店「請進來」。9月3日至4日快閃登場的生日派對中，集結了傳承近百年的日式和菓子「明月堂」、花型檸檬塔首創「creammm.t」、法式精品「在室甜點 En vie Pâtisserie」、結合風土的「LIBRARY ANGTE紅茶圖圕館」、美式風格「Miss V Bakery」、瑪德蓮專賣「肥德蓮」、在地果乾創作「漬果 Succade」、純素烘焙「UmmUmm Vegan Bakery」、法式工藝「Brillante pâtisserie星忱甜點」以及「露・LooL Canelé Pâtisserie」等10家品牌。各品牌皆精心準備經典或特製限定品項供持卡會員兌換，免去舟車勞頓即可一次品嚐多元風格的夢幻甜點。

台北101館內「垂直甜點地圖」，包括鼎泰豐（左上起，順時針）、三統漢菓子、興波咖啡 Simple Kaffa與COVA。圖／台北101提供
台北101館內「垂直甜點地圖」，包括鼎泰豐（左上起，順時針）、三統漢菓子、興波咖啡 Simple Kaffa與COVA。圖／台北101提供

台北101館內「垂直甜點地圖」，包括承繼（左上起，順時針）、富錦樹台菜香檳、SALT & STONE與捌伍添第 85TD。圖／台北101提供
台北101館內「垂直甜點地圖」，包括承繼（左上起，順時針）、富錦樹台菜香檳、SALT & STONE與捌伍添第 85TD。圖／台北101提供

除了快閃市集，台北101館內本身更是一張豐富的「垂直甜點地圖」。包括鼎泰豐、承繼、富錦樹台菜香檳、饗A JOY、SALT & STONE、捌伍添第、興波咖啡、COVA、小南門豆花及三統漢菓子等10家館內餐廳與櫃位，皆曾獲得《500甜》殊榮。活動期間，現場同步推出「吃甜甜轉轉樂」互動遊戲，凡持全館當日單筆滿1,000元發票即可參加一次轉盤，有機會獲得承繼-18°C焦糖起司蛋糕95折、興波咖啡抹茶捲優惠、富錦樹台菜香檳紹興布丁兌換券或三統漢菓子芋泥流心酥買一送一等專屬禮遇，引導顧客探索館內豐富的餐飲魅力。

在購物回饋方面，台北101將甜點帶來的療癒延伸至購物樂趣。周年慶檔期搭配台北101聯名卡消費，美妝與流行類單筆滿3,000元贈300元、國際精品單筆滿8,000元贈800元、珠寶腕錶單筆滿30,000元贈1,800元，筆筆再享最高3%回饋，整體最高可達13%回饋；指定銀行信用卡亦提供最高10%的購物禮遇。台北101期望透過美食體驗、專屬活動與有感回饋，讓周年慶不只是購物檔期，更是會員每年引頸期盼的生活盛會。

creammm.t｜憑活動邀請卡限定品嚐｜家常檸檬塔Mini。圖／店家提供
creammm.t｜憑活動邀請卡限定品嚐｜家常檸檬塔Mini。圖／店家提供

在室甜點 En vie Pâtisserie｜憑活動邀請卡限定品嚐｜一口聖多諾黑。圖／店家提供
在室甜點 En vie Pâtisserie｜憑活動邀請卡限定品嚐｜一口聖多諾黑。圖／店家提供

漬果 Succade｜憑活動邀請卡限定品嚐｜蜜地瓜太妃糖。圖／店家提供
漬果 Succade｜憑活動邀請卡限定品嚐｜蜜地瓜太妃糖。圖／店家提供

Miss V bakery｜憑活動邀請卡限定品嚐｜柚香雪沙、烏魚子綠豆椪　司康。圖／店家提供
Miss V bakery｜憑活動邀請卡限定品嚐｜柚香雪沙、烏魚子綠豆椪　司康。圖／店家提供

明月堂｜憑活動邀請卡限定品嚐｜杜拜銅鑼燒。圖／店家提供
明月堂｜憑活動邀請卡限定品嚐｜杜拜銅鑼燒。圖／店家提供

-露·LooL- Canelé Pâtissierie｜憑活動邀請卡限定品嚐｜鹽之花起士奶蓋焦糖布丁。圖／店家提供
-露·LooL- Canelé Pâtissierie｜憑活動邀請卡限定品嚐｜鹽之花起士奶蓋焦糖布丁。圖／店家提供

肥德蓮 Find Joy In Each Day｜憑活動邀請卡限定品嚐｜瑪黑皇家婚禮肥德蓮。圖／店家提供
肥德蓮 Find Joy In Each Day｜憑活動邀請卡限定品嚐｜瑪黑皇家婚禮肥德蓮。圖／店家提供

UmmUmm Vegan Bakery ｜憑活動邀請卡限定品嚐｜生巧克力巴斯克旦糕。圖／店家提供
UmmUmm Vegan Bakery ｜憑活動邀請卡限定品嚐｜生巧克力巴斯克旦糕。圖／店家提供

星忱甜點 Brillante pâtisserie｜憑活動邀請卡限定品嚐｜蜜桃烏龍塔。圖／店家提供
星忱甜點 Brillante pâtisserie｜憑活動邀請卡限定品嚐｜蜜桃烏龍塔。圖／店家提供

Library Angte 紅茶圖圕館｜憑活動邀請卡限定品嚐｜館藏限定禮物袋。圖／店家提供
Library Angte 紅茶圖圕館｜憑活動邀請卡限定品嚐｜館藏限定禮物袋。圖／店家提供

台北101 周年慶 甜點

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

500碗2026／單日吸引破萬人次入場！全台人氣小吃齊聚夢時代 週日最後一天別錯過

UCC 冠軍監修咖啡現身「500甜」！限量贈送濾掛咖啡10入裝，產品登場即秒殺

全支付9月強攻旅遊祭！旅韓最高享25%回饋 濟州島公車也能刷

500碗2026／高雄場開吃！阿鳳米食、玉里臭豆腐一日限定出攤

相關新聞

從赫爾辛基到拉普蘭極晝 許光漢與Canada Goose探索自然感受極晝之光

Canada Goose與全球品牌大使許光漢一同前往芬蘭拉普蘭北境，在極晝之下重新感受與自然的連結，延續品牌從自然中感受、探索與學習的精神。

Care Bears首度聯名星巴克！4款療癒小熊變身綠圍裙夥伴　9/7搶先開賣

今年秋天，星巴克把經典療癒角色帶進咖啡時光！星巴克首度攜手全球知名角色 Care Bears™，以「Cheers for Sharing! 分享溫暖，傳遞美好」為主題，推出一系列台灣限定聯名商品，從馬克杯、冷水杯、不鏽鋼杯、托特包，到Bag Charm包包吊飾及生活配件，讓4隻Care Bears化身星巴克綠圍裙夥伴。

Gap、UNIQLO秋冬亮點 穿梭於城市與球場、戶外機能之間

Gap 2026秋季以經典丹寧為核心，延續對美式風格與自我表達的探索，同時再度攜手Malbon推出全新聯名系列，從高爾夫與網球汲取靈感，將運動精神延伸至日常穿搭。UNIQLO 2026秋冬揉合「戶外機能性」與「都會生活感」，演繹現代日常的穿衣需求。

張鈞甯、蕾哈娜都著迷！Ferragamo 100個零件、10小時手工打造新包

Ferragamo於2026秋冬系列推出全新Cara包款，為品牌皮具家族增添一款兼具雕塑感與實用機能的新作。Cara Bag首度於2026秋冬時裝秀上亮相，以纖薄而富有建築感的輪廓吸引目光，透過精準的比例與結構設計，在俐落線條中展現當代女性的優雅氣質，包括全球品牌代言人張鈞甯、西洋天后蕾哈娜、好萊塢女星安海瑟薇都搶先背著新包亮相。

嘉義鰻魚節9月20日登場 東石漁港席開百桌千人吃鰻魚

嘉義縣是國內鰻魚重要產區，「2026鰻魚節－優鮮鰻載」將於9月20日在東石漁港登場，結合鰻香市集、食魚教育、闖關、美食品嘗及音樂活動，重頭戲「漁港夕陽鰻宴」推出限量100桌、千人鰻魚饗宴，每桌10人6000元，即日起開放預訂。

阿里山小火車首度聯名乖乖 「燃煤變藍莓」百年蒸機化身限定零食

阿里山林鐵首度與國民零食「乖乖」跨界聯名，以百年Shay21號蒸汽火車為主角，推出限定「藍莓優格米乖乖」，並以「燃煤」聯想到「藍莓」設計口味，全台限量2萬5200包，今天起在嘉義北門車站、阿里山車站等通路開賣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。