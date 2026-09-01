台北101周年慶攜手10大甜點名店首辦生日派對　以「甜點經濟」打造會員專屬生活體驗

當實體零售面對消費習慣快速轉變，商場提供的已不再只是商品，而是讓消費者願意專程前來、停留並再次回訪的理由。2026台北101周年慶於9月3日至10月11日隆重登場，今年特別以「與您甜在一起」為核心精神，在周年慶正式開打首兩日9月3、4日於四樓都會廣場舉辦「SWEET TOGETHER台北101生日派對」。商場特別號召10家獲《500甜》肯定的全台人氣甜點名店齊聚快閃，將周年慶活動從傳統的購物回饋，延伸至更具溫度與參與感的生活體驗。

在今年101周年慶黃金週預購會期間，儘管面臨競爭分流，台北101業績仍較去年同期成長超過3成。其中，第23代The North Face聯名紀念熊於黃金週首四日即全數兌換完畢；而首度推出的「SWEET TOGETHER台北101生日派對」甜點邀請卡，更在預購首日即被會員搶兌一空，顯示消費者對於創新體驗活動的高度期待，也為正式登場的周年慶注入強大動能。

為給予會員最有誠意的尊榮禮遇，台北101今年直接將原本散落全台各地的人氣甜點名店「請進來」。9月3日至4日快閃登場的生日派對中，集結了傳承近百年的日式和菓子「明月堂」、花型檸檬塔首創「creammm.t」、法式精品「在室甜點 En vie Pâtisserie」、結合風土的「LIBRARY ANGTE紅茶圖圕館」、美式風格「Miss V Bakery」、瑪德蓮專賣「肥德蓮」、在地果乾創作「漬果 Succade」、純素烘焙「UmmUmm Vegan Bakery」、法式工藝「Brillante pâtisserie星忱甜點」以及「露・LooL Canelé Pâtisserie」等10家品牌。各品牌皆精心準備經典或特製限定品項供持卡會員兌換，免去舟車勞頓即可一次品嚐多元風格的夢幻甜點。

台北101館內「垂直甜點地圖」，包括鼎泰豐（左上起，順時針）、三統漢菓子、興波咖啡 Simple Kaffa與COVA。圖／台北101提供

台北101館內「垂直甜點地圖」，包括承繼（左上起，順時針）、富錦樹台菜香檳、SALT & STONE與捌伍添第 85TD。圖／台北101提供

除了快閃市集，台北101館內本身更是一張豐富的「垂直甜點地圖」。包括鼎泰豐、承繼、富錦樹台菜香檳、饗A JOY、SALT & STONE、捌伍添第、興波咖啡、COVA、小南門豆花及三統漢菓子等10家館內餐廳與櫃位，皆曾獲得《500甜》殊榮。活動期間，現場同步推出「吃甜甜轉轉樂」互動遊戲，凡持全館當日單筆滿1,000元發票即可參加一次轉盤，有機會獲得承繼-18°C焦糖起司蛋糕95折、興波咖啡抹茶捲優惠、富錦樹台菜香檳紹興布丁兌換券或三統漢菓子芋泥流心酥買一送一等專屬禮遇，引導顧客探索館內豐富的餐飲魅力。

在購物回饋方面，台北101將甜點帶來的療癒延伸至購物樂趣。周年慶檔期搭配台北101聯名卡消費，美妝與流行類單筆滿3,000元贈300元、國際精品單筆滿8,000元贈800元、珠寶腕錶單筆滿30,000元贈1,800元，筆筆再享最高3%回饋，整體最高可達13%回饋；指定銀行信用卡亦提供最高10%的購物禮遇。台北101期望透過美食體驗、專屬活動與有感回饋，讓周年慶不只是購物檔期，更是會員每年引頸期盼的生活盛會。

creammm.t｜憑活動邀請卡限定品嚐｜家常檸檬塔Mini。圖／店家提供

在室甜點 En vie Pâtisserie｜憑活動邀請卡限定品嚐｜一口聖多諾黑。圖／店家提供

漬果 Succade｜憑活動邀請卡限定品嚐｜蜜地瓜太妃糖。圖／店家提供

Miss V bakery｜憑活動邀請卡限定品嚐｜柚香雪沙、烏魚子綠豆椪 司康。圖／店家提供

明月堂｜憑活動邀請卡限定品嚐｜杜拜銅鑼燒。圖／店家提供

-露·LooL- Canelé Pâtissierie｜憑活動邀請卡限定品嚐｜鹽之花起士奶蓋焦糖布丁。圖／店家提供

肥德蓮 Find Joy In Each Day｜憑活動邀請卡限定品嚐｜瑪黑皇家婚禮肥德蓮。圖／店家提供

UmmUmm Vegan Bakery ｜憑活動邀請卡限定品嚐｜生巧克力巴斯克旦糕。圖／店家提供

星忱甜點 Brillante pâtisserie｜憑活動邀請卡限定品嚐｜蜜桃烏龍塔。圖／店家提供