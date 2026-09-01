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鶯歌陶博館「秋日拾光」9月登場 走讀、野餐、手作一次玩

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
陶博館「秋日拾光」推出多項手作體驗，結合自然素材與生活美學，邀請民眾動手創作屬於自己的秋日小物。圖／新北市陶博館提供
陶博館「秋日拾光」推出多項手作體驗，結合自然素材與生活美學，邀請民眾動手創作屬於自己的秋日小物。圖／新北市陶博館提供

秋天到鶯歌，不只逛老街、看陶藝。新北市立鶯歌陶瓷博物館將於9月12日至20日的雙周末推出「秋日拾光」活動，規畫走讀、野餐、音樂演出、手作及市集等5大系列，其中秋日走讀、草地野餐盒及DIY體驗即日起開放報名，邀請民眾沿著三鶯街區一路玩到陶博館。

陶博館表示，「秋日拾光」分為「拾光漫遊」、「草地野餐」、「秋日好聲」、「手感日常」及「慢食好市」5大主題。其中「拾光漫遊」規畫4條半日走讀行程，帶民眾走進三鶯在地店家與職人場域。

4場走讀分別為9月12日至「臻麟陶藝」體驗迷你手拉坯、13日至「寧式小屋」彩繪茶杯、19日至「茶山房」製作造型肥皂，以及20日至「谷芳有機茶園」手作蜜香紅茶平安糕，報名費每人299元至599元不等。

9月19、20日，陶瓷藝術園區大草坪則將化身野餐基地，安排音樂劇場及歌手輪番演出。19日由「米特動物樂園」演出「薩克歷險記」，並有客家歌手江晟榮、馬來西亞歌手心宇接力演唱；20日則由「天馬戲創作劇團」帶來「雨星奇幻記」馬戲音樂劇，另有芊妙、明堯及原民歌手9蘭演出。

陶博館也與鶯歌在地肉桂捲店家「ESÜWA」合作推出特製野餐盒，兩天每日限量100份，每份199元。

同場還有以環保永續為主題的「手感日常」DIY活動，19日推出蚵殼粉多肉小盆栽、療癒苔球，20日則安排火山岩香氛盆栽及木作森活小屋，每人報名費299元；「慢食好市」則集結20組職人選物、小農物產及美食攤位，民眾消費滿200元可兌換限量主題木柄餐叉或拍照透卡。

陶博館館長張啟文表示，隨著捷運三鶯線開通，前往鶯歌及陶博館又多了一種便利方式，今年特別結合地方走讀、野餐、手作、劇場及音樂演出，希望讓民眾放慢腳步，從街區一路體驗鶯歌的文化與生活。

陶博館表示，「拾光漫遊」、「手感日常」及草地野餐盒目前均已開放報名，名額有限，額滿為止；報名上述任一活動者，也可用299元優惠價加購野餐墊1組。

「秋日好聲」將安排劇場及音樂演出，結合馬戲、音樂與故事，讓民眾在陶博館草地享受秋日下午時光。圖／新北市陶博館提供
「秋日好聲」將安排劇場及音樂演出，結合馬戲、音樂與故事，讓民眾在陶博館草地享受秋日下午時光。圖／新北市陶博館提供

「手感日常」DIY手作坊將推出木作森活小屋等體驗，運用自然素材融入生活美學。圖／新北市陶博館提供
「手感日常」DIY手作坊將推出木作森活小屋等體驗，運用自然素材融入生活美學。圖／新北市陶博館提供

陶博館攜手鶯歌在地肉桂捲店家「ESÜWA」推出特製野餐盒，9月19、20日每日限量100份，每份199元。圖／新北市陶博館提供
陶博館攜手鶯歌在地肉桂捲店家「ESÜWA」推出特製野餐盒，9月19、20日每日限量100份，每份199元。圖／新北市陶博館提供

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