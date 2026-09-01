Gap、UNIQLO秋冬亮點 穿梭於城市與球場、戶外機能之間

Gap 2026秋季以經典丹寧為核心，延續對美式風格與自我表達的探索，同時再度攜手Malbon推出全新聯名系列，從高爾夫與網球汲取靈感，將運動精神延伸至日常穿搭。UNIQLO 2026秋冬揉合「戶外機能性」與「都會生活感」，演繹現代日常的穿衣需求。

Gap秋季形象廣告以「DENIM ON YOUR OWN」為主軸，攜手新世代音樂人Malcolm Todd與演員Inde Navarrette，兩位來自不同創作領域的新星以丹寧作為表達自我的畫布。延續品牌與音樂、時尚及文化創作者合作的傳統，邀請新生代音樂人Malcolm Todd與新秀實力派演員Inde Navarrette共同演繹，以兩位來自不同創作領域的新星，展現新世代對個人風格的全新詮釋。

另外，Gap與Malbon於2025年首次展開聯名合作後，從經典運動服飾到日常單品，這次雙方再度推出共35件單品，有經典橄欖球條紋Polo衫、百褶裙、學院風針織單品、寬鬆外套，以及限量版高爾夫配件。Malbon是一個以高爾夫文化為靈感核心、融合時尚、藝術與生活風格的品牌，雙方延續各自鮮明的品牌DNA，讓高爾夫與網球所代表的運動精神走出球場進入日常。

UNIQLO 2026秋冬重點造型包括本季外套以復古工裝為靈感，從水洗仿舊格紋、棕色調到長短版型，演繹持續延燒的巴恩風潮；防風立領外套融入防潑水與輪廓調節機能，在復古質感與現代實穿之間取得平衡。從入秋即可穿的刷毛T、經典刷毛外套到蓬鬆長毛連帽款，以更多元輪廓與舒適暖度豐富秋冬選擇；也呼應Gorpcore山系風潮，加入防風、防潑水與輕盈保暖機能，讓戶外風格自在融入城市日常。受歡迎的繭型褲，本季以丹寧、休閒棉質擴充陣容；標誌性弧形褲管勾勒立體輪廓，以不同材質與剪裁自在切換風格。

Gap與Malbon再度聯名推出35件男女裝運動風單品。圖／Gap提供

Gap 2026秋季以經典丹寧為核心。圖／Gap提供