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張鈞甯、蕾哈娜都著迷！Ferragamo 100個零件、10小時手工打造新包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
蕾哈娜搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供
蕾哈娜搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供

Ferragamo於2026秋冬系列推出全新Cara包款，為品牌皮具家族增添一款兼具雕塑感與實用機能的新作。Cara Bag首度於2026秋冬時裝秀上亮相，以纖薄而富有建築感的輪廓吸引目光，透過精準的比例與結構設計，在俐落線條中展現當代女性的優雅氣質，包括全球品牌代言人張鈞甯、西洋天后蕾哈娜、好萊塢女星安海瑟薇都搶先背著新包亮相。

Ferragamo Cara Bag以精緻皮革結構打造，搭配品牌經典Gancini釦飾，讓標誌性元素自然融入流暢外型之中。包身採用獨特的三層風琴式結構，立體輪廓不僅強化視覺辨識度，也讓內部空間得以靈活延展。中央拉鏈隔層搭配兩側獨立收納空間，翻蓋下另設隱藏式拉鏈口袋，背面也配置插袋，在簡潔外觀下納入日常使用所需的實用機能。

工藝細節更是Cara Bag的一大特色。每只包款由超過100個獨立部件組裝而成，其中包括25塊精準裁切的皮革面板，工匠約需耗時10小時完成製作，整個過程更使用超過23公尺的縫線，展現Ferragamo對皮革工藝與細節的講究。

Cara Bag此次也呼應秀場系列推出不同色彩與材質，包括柔滑小牛皮，以及鰻魚皮、短吻鱷魚皮等選擇，並有兩種尺寸選擇。不同材質為包款帶來各異的質感表情，卻始終保留其標誌性的建築感輪廓。從日常造型到正式場合，Ferragamo Cara Bag無疑是一款結合義大利工藝、現代設計與功能性的全新女性包款。

Ferragamo Cara包白色小牛皮S號。圖／Ferragamo提供
Ferragamo Cara包白色小牛皮S號。圖／Ferragamo提供

「鐵拳教育」金武烈、與妻子尹昇娥搭配Ferragamo包。圖／Ferragamo提供
「鐵拳教育」金武烈、與妻子尹昇娥搭配Ferragamo包。圖／Ferragamo提供

張鈞甯搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供
張鈞甯搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供

Ferragamo Cara包黑色鰻魚皮XS號。圖／Ferragamo提供
Ferragamo Cara包黑色鰻魚皮XS號。圖／Ferragamo提供

韓國女星金喜愛搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供
韓國女星金喜愛搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供

張鈞甯搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供
張鈞甯搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供

Ferragamo Cara包黑色小牛皮S號。圖／Ferragamo提供
Ferragamo Cara包黑色小牛皮S號。圖／Ferragamo提供

安海瑟薇搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供
安海瑟薇搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供

韓國女星Nana搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供
韓國女星Nana搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供

Ferragamo Cara包藍色小牛皮XS號。圖／Ferragamo提供
Ferragamo Cara包藍色小牛皮XS號。圖／Ferragamo提供

Ferragamo Cara包蘭色小牛皮S號。圖／Ferragamo提供
Ferragamo Cara包蘭色小牛皮S號。圖／Ferragamo提供

蕾哈娜 張鈞甯 安海瑟薇

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