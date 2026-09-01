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張鈞甯、蕾哈娜都著迷！Ferragamo 100個零件、10小時手工打造新包
Ferragamo於2026秋冬系列推出全新Cara包款，為品牌皮具家族增添一款兼具雕塑感與實用機能的新作。Cara Bag首度於2026秋冬時裝秀上亮相，以纖薄而富有建築感的輪廓吸引目光，透過精準的比例與結構設計，在俐落線條中展現當代女性的優雅氣質，包括全球品牌代言人張鈞甯、西洋天后蕾哈娜、好萊塢女星安海瑟薇都搶先背著新包亮相。
Ferragamo Cara Bag以精緻皮革結構打造，搭配品牌經典Gancini釦飾，讓標誌性元素自然融入流暢外型之中。包身採用獨特的三層風琴式結構，立體輪廓不僅強化視覺辨識度，也讓內部空間得以靈活延展。中央拉鏈隔層搭配兩側獨立收納空間，翻蓋下另設隱藏式拉鏈口袋，背面也配置插袋，在簡潔外觀下納入日常使用所需的實用機能。
工藝細節更是Cara Bag的一大特色。每只包款由超過100個獨立部件組裝而成，其中包括25塊精準裁切的皮革面板，工匠約需耗時10小時完成製作，整個過程更使用超過23公尺的縫線，展現Ferragamo對皮革工藝與細節的講究。
Cara Bag此次也呼應秀場系列推出不同色彩與材質，包括柔滑小牛皮，以及鰻魚皮、短吻鱷魚皮等選擇，並有兩種尺寸選擇。不同材質為包款帶來各異的質感表情，卻始終保留其標誌性的建築感輪廓。從日常造型到正式場合，Ferragamo Cara Bag無疑是一款結合義大利工藝、現代設計與功能性的全新女性包款。
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