張鈞甯、蕾哈娜都著迷！Ferragamo 100個零件、10小時手工打造新包

Ferragamo於2026秋冬系列推出全新Cara包款，為品牌皮具家族增添一款兼具雕塑感與實用機能的新作。Cara Bag首度於2026秋冬時裝秀上亮相，以纖薄而富有建築感的輪廓吸引目光，透過精準的比例與結構設計，在俐落線條中展現當代女性的優雅氣質，包括全球品牌代言人張鈞甯、西洋天后蕾哈娜、好萊塢女星安海瑟薇都搶先背著新包亮相。

Ferragamo Cara Bag以精緻皮革結構打造，搭配品牌經典Gancini釦飾，讓標誌性元素自然融入流暢外型之中。包身採用獨特的三層風琴式結構，立體輪廓不僅強化視覺辨識度，也讓內部空間得以靈活延展。中央拉鏈隔層搭配兩側獨立收納空間，翻蓋下另設隱藏式拉鏈口袋，背面也配置插袋，在簡潔外觀下納入日常使用所需的實用機能。

工藝細節更是Cara Bag的一大特色。每只包款由超過100個獨立部件組裝而成，其中包括25塊精準裁切的皮革面板，工匠約需耗時10小時完成製作，整個過程更使用超過23公尺的縫線，展現Ferragamo對皮革工藝與細節的講究。

Cara Bag此次也呼應秀場系列推出不同色彩與材質，包括柔滑小牛皮，以及鰻魚皮、短吻鱷魚皮等選擇，並有兩種尺寸選擇。不同材質為包款帶來各異的質感表情，卻始終保留其標誌性的建築感輪廓。從日常造型到正式場合，Ferragamo Cara Bag無疑是一款結合義大利工藝、現代設計與功能性的全新女性包款。

Ferragamo Cara包白色小牛皮S號。圖／Ferragamo提供

「鐵拳教育」金武烈、與妻子尹昇娥搭配Ferragamo包。圖／Ferragamo提供

張鈞甯搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供

Ferragamo Cara包黑色鰻魚皮XS號。圖／Ferragamo提供

韓國女星金喜愛搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供

張鈞甯搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供

Ferragamo Cara包黑色小牛皮S號。圖／Ferragamo提供

安海瑟薇搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供

韓國女星Nana搭配Ferragamo Cara包。圖／Ferragamo提供

Ferragamo Cara包藍色小牛皮XS號。圖／Ferragamo提供