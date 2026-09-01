嘉義鰻魚節9月20日登場 東石漁港席開百桌千人吃鰻魚

嘉義縣是國內鰻魚重要產區，「2026鰻魚節－優鮮鰻載」將於9月20日在東石漁港登場，結合鰻香市集、食魚教育、闖關、美食品嘗及音樂活動，重頭戲「漁港夕陽鰻宴」推出限量100桌、千人鰻魚饗宴，每桌10人6000元，即日起開放預訂。

嘉義縣政府今天為鰻魚節活動暖身，現場搶先曝光夕陽鰻宴菜色。嘉義縣是國內第二大鰻魚生產基地，2026年鰻魚生產量約1000公噸，占全國約12.5%。過去台灣養殖鰻魚主要外銷日本，農業部漁業署與嘉義縣政府近年透過活動推廣國產鰻魚，希望進一步拓展國內市場。

今年「漁港夕陽鰻宴」限量100桌，每桌10人優惠價6000元，另贈價值500元活動市集消費券。饗宴以鰻魚搭配嘉義在地海鮮入菜，包括海鮮鰻魚羹、蜜汁鰻魚米糕、東北酸白菜鰻魚火鍋、鰻魚起司三明治及紅燒鰻魚等，也有布袋龍虎石斑、白蝦等料理，呈現蒲燒、紅燒、蜜汁、油炸及燉煮等不同吃法。

今天活動現場並由總鋪師蔡禾建指導農業部漁業署副署長繆自昌、縣長翁章梁及立委蔡易餘示範製作「酥炸鰻魚」，將鰻魚炸至金黃酥脆，希望打破民眾認為鰻魚料理較難在家製作的印象。

縣長翁章梁表示，台灣過去曾有「養鰻王國」之稱，他小時候鰻魚是相當珍貴的食材，常搭配中藥燉煮，被視為營養、滋補食品，如今鰻魚料理更加普及，日本也有在夏季「土用丑日」吃鰻魚補充元氣的習俗。

翁章梁說，過去嘉義舉辦千人辦桌活動，開放報名後往往很快額滿，歡迎民眾把握機會，9月20日前往東石漁港品嘗國產鰻魚，也能逛市集、參加闖關活動及欣賞夕陽音樂演出。

縣府農業處表示，民眾除參加鰻魚節及夕陽鰻宴，平時也可透過「嘉義優鮮水產電商平台」選購經認證的嘉義水產品，由產地直接宅配到家。欲了解更多相關資訊可至「嘉義縣政府農業處」Facebook粉絲專頁查詢。

左起立委蔡易餘、縣長翁章梁、總鋪師蔡禾建及農業部漁業署副署長繆自昌現場品嘗酥炸鰻魚，為9月20日登場的嘉義鰻魚節暖身。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣是國內第二大鰻魚生產基地，2026年鰻魚生產量約1000公噸，鰻魚節也將推廣國產鰻魚及相關水產品。圖／嘉義縣政府提供

縣長翁章梁表示，台灣過去曾有「養鰻王國」之稱，歡迎民眾9月20日前往東石漁港品嘗國產鰻魚。圖／嘉義縣政府提供