解放你身心！韓國喜劇猛男秀《Hunky Show》本月首度登台 票券倒數熱賣中

在韓國觀眾滿意度第一名的喜劇猛男秀《Hunky Show》首度來台倒數！將於9月19日、9月20日於台北西門町WESTAR演出！《Hunky Show》除了擁有火熱吸睛的舞台魅力，更巧妙融合喜劇、角色故事等元素，打造出與傳統猛男秀截然不同的全新體驗，票券現於 udn售票網 熱賣中，目前所剩席次不多，還在猶豫的觀眾趕緊把握最後機會購票！

作為韓國歐膩們口耳相傳「一生必看一次」的《Hunky Show》，在首爾與釜山皆創下極高的票房與口碑，在各大旅遊平台上更是狂飆五星好評。許多觀眾看完紛紛盛讚：「表演性感卻不流於俗套，好笑又好看！」、「一場秀同時滿足了舞台劇的精緻與猛男秀的狂熱！」，而《Hunky Show》原班人馬也將於今年9月首度來台演出，不用飛韓國就可以觀賞到好評NO.1的喜劇猛男秀，本次演出更特別搭配中文字幕，讓觀眾在享受精彩演出與互動之餘，也能輕鬆掌握劇情發展與角色魅力，零距離感受 Lolo BAR 的歡樂氛圍，台灣歐膩們絕對不能錯過！