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阿里山小火車首度聯名乖乖 「燃煤變藍莓」百年蒸機化身限定零食

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
阿里山林鐵聯名乖乖從Shay21號蒸汽火車「燃煤」動力發想，以「藍莓」口味呈現巧思，全台限量2萬5200包。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵聯名乖乖從Shay21號蒸汽火車「燃煤」動力發想，以「藍莓」口味呈現巧思，全台限量2萬5200包。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林鐵首度與國民零食「乖乖」跨界聯名，以百年Shay21號蒸汽火車為主角，推出限定「藍莓優格米乖乖」，並以「燃煤」聯想到「藍莓」設計口味，全台限量2萬5200包，今天起在嘉義北門車站、阿里山車站等通路開賣。

阿里山林業鐵路跨界聯名再添新話題。阿里山林業鐵路及文化資產管理處首度攜手國民零食品牌「乖乖」，以百年Shay21號蒸汽火車為靈感，推出限定「藍莓優格米乖乖」，從蒸汽火車「燃煤」動力發想「藍莓」口味，全台限量生產2100箱、共2萬5200包，今天起陸續開賣。

林鐵及文資處表示，這次聯名主角Shay21號蒸汽火車於1912年製造，是阿里山林鐵第一輛28噸蒸汽火車，過去肩負運送木材、農產、郵件及旅客任務，串聯阿里山與嘉義地區的產業及生活往來，也見證嘉義「木都」、「畫都」發展歷程。

歷經修復後，百年Shay21號於2024年重返林鐵，並延續原有燃煤動力系統，以動態保存方式再現蒸汽火車風華。這次聯名也從「燃煤」找到創意切入點，以讀音及意象延伸至「藍莓」，推出酸甜風味的藍莓優格米乖乖，將百年蒸汽火車歷史轉化為零食商品。

乖乖除了是台灣民眾熟悉的零食，也因綠色包裝常被放置在電腦、機械設備旁，衍生祈求設備穩定運作的「乖乖文化」。林鐵及文資處表示，這次合作也寄寓列車「乖乖運行、平安抵達」意涵，讓聯名商品除了收藏價值，也融入台灣特有生活文化。

聯名「藍莓優格米乖乖」每包售價45元，今天起可在林鐵嘉義北門車站、阿里山車站1樓旅客服務中心購買，另在部分量販店、南投、雲林、嘉義、台南地區超商及屏東相關通路陸續上架，實際數量依各門市庫存為準。

林鐵及文資處長王昭堡表示，阿里山林鐵累積的不只是百年鐵道歷史，也具有豐富文化及品牌價值，未來將持續透過品牌授權，與不同領域民間企業合作，從列車、車站及阿里山沿線山林、人文故事發展更多商品，讓百年林鐵以不同形式走進民眾生活。

印有百年Shay21號蒸汽火車圖樣的限定乖乖與蒸汽火車同框，今天起在嘉義北門車站、阿里山車站等通路陸續開賣。圖／林鐵及文資處提供
印有百年Shay21號蒸汽火車圖樣的限定乖乖與蒸汽火車同框，今天起在嘉義北門車站、阿里山車站等通路陸續開賣。圖／林鐵及文資處提供

阿里山林鐵首度與乖乖跨界聯名，以百年Shay21號蒸汽火車為主角，推出限定「藍莓優格米乖乖」。圖／林鐵及文資處提供
阿里山林鐵首度與乖乖跨界聯名，以百年Shay21號蒸汽火車為主角，推出限定「藍莓優格米乖乖」。圖／林鐵及文資處提供

藍莓 乖乖 阿里山小火車

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