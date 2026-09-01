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全家推超商首支低脂霜淇淋 木瓜牛奶回歸再聯名Peeta

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家首度攜手知名健身網紅Peeta創立的運動營養保健品牌STEPV，呼應該品牌「你的健康好夥伴」理念，聯名推出秋季限定低脂「木瓜牛奶霜淇淋」。圖／全家提供
全家首度攜手知名健身網紅Peeta創立的運動營養保健品牌STEPV，呼應該品牌「你的健康好夥伴」理念，聯名推出秋季限定低脂「木瓜牛奶霜淇淋」。圖／全家提供

全家便利商店搶攻健康飲食商機，Fami!ce霜淇淋首度推出低脂版本，攜手健身網紅Peeta創立的運動營養保健品牌STEPV，將過去多次躋身年度人氣口味前三名的「木瓜牛奶風味」改以低脂配方推出，成為超商首支低脂霜淇淋。全家9月並同步擴大新品攻勢，從港式厚奶茶、紅龜粿風味奶茶到PABLO聯名飲品陸續上市，並推出KINGJUN、航海王等聯名周邊搶攻開學消費商機。

全家表示，此次推出秋季限定低脂「木瓜牛奶霜淇淋」，嚴選台灣木瓜果汁，結合木瓜果香與奶香；其中，低脂霜淇淋是指木瓜牛奶霜淇淋單一口味、不含餅皮，脂肪含量符合每100毫升不超過1.5公克的標準。

配合新品上市，全家9月1日至3日透過APP「隨買跨店取」推出霜淇淋買2送2，9月5日至7日再推5支188元；實體門市則於9月4日、11日、18日及25日推出霜淇淋任2支55元。

除了霜淇淋，全家9月飲料新品也擴大跨界聯名，其中，知名港式餐廳「點點心」推出全通路獨家的「點點心港式厚奶茶」；立頓則將台灣傳統糕粿入飲，推出「紅龜粿風味奶茶」，以紅豆甜香、糯香搭配紅茶。

日本品牌PABLO同步推出「蜜香柚子金萱」、「茉窨青檸綠茶」兩款新品；HELLO KITTY則有「芒果柳橙風味飲」、「蘿蔔蘋果風味飲」，並將瓶蓋設計成立體HELLO KITTY頭像，飲用完後可拆下作為吊飾或鑰匙圈。

瞄準肖像經濟，全家9月也以人氣肖像KINGJUN推出「全家購了沒？」活動，即日起至9月29日陸續推出迷你吊飾包、幽浮筆袋、不鏽鋼便當盒等周邊。9月2日起並推出限量「KINGJUN能量補給卡」，每張售價500元，包含500元禮物卡、55元紅利金及隨機商品優惠券，回饋率達11%。

此外，全家持續透過飲料搭配限量周邊拉升消費動能。9月2日至29日，可口可樂推出全家限定迷你自動販賣機，具發光及音效功能；Airwaves則搭配3款航海王玻璃杯，台啤推出1,500cc MEGA隨行吸管杯，艾洛瑪咖啡及原萃系列也分別搭配立體娃包、日系網布手提袋等贈品，搶攻9月開學及秋季消費商機。

木瓜 霜淇淋 牛奶

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