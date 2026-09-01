快訊

2027春節請假攻略！請5天爽休16天 3種請法一次看

贈與小孩244萬內都不用申報？專家：這種一定要報

幼小銜接考驗弱勢家庭 外部資源如何「入園」協助？

聽新聞
0:00 / 0:00

阿翰「三年三班手工薯條」來了！攜饗賓集團真珠端6道限定菜

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
真珠攜手阿翰推出「三年三班手工薯條」，售價168元（兩杯），象徵阿翰創作代表作與夢想起點。饗賓／提供
真珠攜手阿翰推出「三年三班手工薯條」，售價168元（兩杯），象徵阿翰創作代表作與夢想起點。饗賓／提供

饗賓集團旗下台菜品牌「真珠 台灣佳味」再推名人聯名企劃，1日宣布攜手百萬網路創作者「阿翰po影片」，以阿翰成長、返鄉及創作歷程為靈感，推出「百味精選輯」，一口氣端出剝皮辣椒雞湯、紅燒肉、馬告拚盤等6道限定料理，9月1日起至11月30日在全台真珠門市限時販售。

真珠「美味時光機」企劃今年邁入第二年，透過名人記憶中的料理延伸菜色。此次合作也是阿翰首度將個人人生故事轉化為餐飲聯名商品。以「算命阿姨」、「阮月嬌」等自創角色受到關注的阿翰，明年頻道將迎來十周年，此次聯名也作為十周年活動的前哨站。

此次共推出「珍味剝皮辣椒雞湯」、「黃金雙鮮抱莧菜」、「思鄉紅燒肉」、「家香馬告拚盤」、「食光豬油拌飯」及「三年三班手工薯條」6道料理，分別取材自阿翰的家庭、故鄉花蓮及創作生涯。

其中，「珍味剝皮辣椒雞湯」源自阿翰兒時家族親戚相約製作剝皮辣椒的回憶，也是家中聚餐宴客常見料理；「黃金雙鮮抱莧菜」則來自母親為兒時挑食的阿翰準備莧菜料理的記憶，真珠以他最喜愛的吻仔魚版本為基礎重新設計。

「思鄉紅燒肉」同樣以媽媽的手路菜為靈感。阿翰表示，過去在台北工作期間，每次返回花蓮前，都會先向媽媽「預定」紅燒肉，媽媽也會依照他偏好的肥瘦比例挑選食材。至於「家香馬告拚盤」，則以花蓮代表性食材馬告入菜，結合真珠既有手路拚盤，呈現家鄉風味。

另外，「食光豬油拌飯」取材自阿翰拍片收工後經常吃的料理；「三年三班手工薯條」則呼應其創作生涯代表作《三年三班手工薯條》，也是阿翰早期受到大眾關注的作品，真珠將影片中的元素轉化為實際餐點。

除單點菜色外，真珠同步推出適合3至4人共享的「百味精選套餐」，並搭配「桂香冬瓜檸檬」。聯名活動自9月1日起至11月30日登場。

真珠也推出全套6款「阿翰聯名小卡」，活動期間於全台門市點選任一聯名餐點或套餐，單筆消費每滿1,500元可獲得一張，點選「百味精選套餐」則再加贈一張；其中並設計隱藏版「房東阿姨請客卡」，可於2027年1月31日前兌換「花好月圓脆皮湯圓」一份。

阿翰 饗賓集團 薯條

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

拿坡里、三商炸雞搶開學商機！199元吃披薩＋12雞翅、炸雞買6送6

500碗2026／高雄開趴！屏東惜緣亭1小時狂賣150份、「鼎旺 X LA ONE Bakery」推限定套餐

500碗2026／高雄場開吃！阿鳳米食、玉里臭豆腐一日限定出攤

瓦城版圖首度跨進台東！雙品牌進駐秀泰 開幕假日翻桌率逾5次

相關新聞

客控藏菜單、撒鹽趕人！竹北客家餐廳店員還原始末 網路風向大逆轉

新竹縣竹北市一間客家料理餐廳近日爆發消費糾紛。有民眾在網路上指出，一家人替父親慶生用餐時，因換桌、菜單等問題與店家發生爭執，離開餐廳時更遭工作人員在門口「撒鹽驅邪」。不過店家員工隨後出面還原事發經過，稱一家人用餐期間多次要求更換座位、改菜，還要求一次上齊所有餐點，雙方說法出現巨大落差，也讓網路風向大逆轉。

壽喜燒名店厭女？曾嗆「台女不如娶越南」 遭出征急道歉：小編個人發言

台北市大安區今年新開幕、在社群平台受到討論的「祇園・禪院壽喜燒」，近日因官方社群帳號過去留言內容引發爭議。網友翻出帳號曾留言「台女這樣不如娶越南」、「台女就跟國旅一樣」等言論，質疑品牌是否涉及性別歧視。另有消費者發文指出，日前前往用餐時，想點網紅短影音中介紹的餐點，卻被店員告知屬於「美食網紅開箱限定」，一般消費者無法點餐，引發討論。

嘉義鰻魚節9月20日登場 東石漁港席開百桌千人吃鰻魚

嘉義縣是國內鰻魚重要產區，「2026鰻魚節－優鮮鰻載」將於9月20日在東石漁港登場，結合鰻香市集、食魚教育、闖關、美食品嘗及音樂活動，重頭戲「漁港夕陽鰻宴」推出限量100桌、千人鰻魚饗宴，每桌10人6000元，即日起開放預訂。

阿里山小火車首度聯名乖乖 「燃煤變藍莓」百年蒸機化身限定零食

阿里山林鐵首度與國民零食「乖乖」跨界聯名，以百年Shay21號蒸汽火車為主角，推出限定「藍莓優格米乖乖」，並以「燃煤」聯想到「藍莓」設計口味，全台限量2萬5200包，今天起在嘉義北門車站、阿里山車站等通路開賣。

全家推超商首支低脂霜淇淋 木瓜牛奶回歸再聯名Peeta

全家便利商店搶攻健康飲食商機，Fami!ce霜淇淋首度推出低脂版本，攜手健身網紅Peeta創立的運動營養保健品牌STEPV，將過去多次躋身年度人氣口味前三名的「木瓜牛奶風味」改以低脂配方推出，成為超商首支低脂霜淇淋。全家9月並同步擴大新品攻勢，從港式厚奶茶、紅龜粿風味奶茶到PABLO聯名飲品陸續上市，並推出KINGJUN、航海王等聯名周邊搶攻開學消費商機。

2026台灣文博會落幕 兩大展區吸引逾67萬人次 明年還是台北見

2026台灣文博會昨日閉幕。文化部表示，今年台灣文博會分為在空總國家文化基地（文化空總）的文化策展及南港展覽館的品牌商展兩大展區。在文化空總修復完工後首度啟用的古蹟大樓，開創以策展帶出選品販售的模式；品牌商展區涵蓋「黑潮星樂園－幻奇星劇院」則有逾1300攤位、逾910家品牌，估約16.5億元的交易金額，兩大展區合計吸引逾67萬人次參觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。