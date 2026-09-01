阿翰「三年三班手工薯條」來了！攜饗賓集團真珠端6道限定菜

饗賓集團旗下台菜品牌「真珠 台灣佳味」再推名人聯名企劃，1日宣布攜手百萬網路創作者「阿翰po影片」，以阿翰成長、返鄉及創作歷程為靈感，推出「百味精選輯」，一口氣端出剝皮辣椒雞湯、紅燒肉、馬告拚盤等6道限定料理，9月1日起至11月30日在全台真珠門市限時販售。

真珠「美味時光機」企劃今年邁入第二年，透過名人記憶中的料理延伸菜色。此次合作也是阿翰首度將個人人生故事轉化為餐飲聯名商品。以「算命阿姨」、「阮月嬌」等自創角色受到關注的阿翰，明年頻道將迎來十周年，此次聯名也作為十周年活動的前哨站。

此次共推出「珍味剝皮辣椒雞湯」、「黃金雙鮮抱莧菜」、「思鄉紅燒肉」、「家香馬告拚盤」、「食光豬油拌飯」及「三年三班手工薯條」6道料理，分別取材自阿翰的家庭、故鄉花蓮及創作生涯。

其中，「珍味剝皮辣椒雞湯」源自阿翰兒時家族親戚相約製作剝皮辣椒的回憶，也是家中聚餐宴客常見料理；「黃金雙鮮抱莧菜」則來自母親為兒時挑食的阿翰準備莧菜料理的記憶，真珠以他最喜愛的吻仔魚版本為基礎重新設計。

「思鄉紅燒肉」同樣以媽媽的手路菜為靈感。阿翰表示，過去在台北工作期間，每次返回花蓮前，都會先向媽媽「預定」紅燒肉，媽媽也會依照他偏好的肥瘦比例挑選食材。至於「家香馬告拚盤」，則以花蓮代表性食材馬告入菜，結合真珠既有手路拚盤，呈現家鄉風味。

另外，「食光豬油拌飯」取材自阿翰拍片收工後經常吃的料理；「三年三班手工薯條」則呼應其創作生涯代表作《三年三班手工薯條》，也是阿翰早期受到大眾關注的作品，真珠將影片中的元素轉化為實際餐點。

除單點菜色外，真珠同步推出適合3至4人共享的「百味精選套餐」，並搭配「桂香冬瓜檸檬」。聯名活動自9月1日起至11月30日登場。

真珠也推出全套6款「阿翰聯名小卡」，活動期間於全台門市點選任一聯名餐點或套餐，單筆消費每滿1,500元可獲得一張，點選「百味精選套餐」則再加贈一張；其中並設計隱藏版「房東阿姨請客卡」，可於2027年1月31日前兌換「花好月圓脆皮湯圓」一份。