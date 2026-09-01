Coupang 酷澎前進 WirForce 2026！首購抽 WirForce 門票、現場千份盲盒與澎友冰飲驚喜登場

亞洲年度數位娛樂盛會 WirForce 2026 將於9月24日至27日強勢登場，美商 Coupang 酷澎今年以贊助夥伴身分參與盛會，於活動前後推出多項限定活動，串聯新用戶首購、展會入場及現場互動。新用戶完成首購可獲酷澎幣並參加 WirForce 門票抽獎，最大獎祭出 WirForce 2026 96H全通票；9月24日至27日展期期間，Coupang酷澎亦將於台北世貿一館設置專屬攤位，準備環保杯套、盲盒抽獎及舊澎友專屬冰飲，邀請消費者在 WirForce 2026 享受限定體驗！

圖／ Coupang 提供

展前解鎖入場驚喜 新用戶首購送50元酷澎幣、再抽 WirForce 門票

為迎接 WirForce 2026盛事，Coupang 酷澎推出新用戶首購限定活動。於指定活動期間內完成首購的Coupang酷澎新用戶，前3,000名可直接獲得50元酷澎幣；完成首購後，還可參與 WirForce 2026 電競展門票抽獎，最大獎更獻上WirForce 2026 96H全通票！

Coupang酷澎持續透過多元選品、便利下單流程與快速配送服務，回應消費者不同生活場景的購物需求。此次將首購禮結合展會門票抽獎，鼓勵所有尚未體驗過Coupang酷澎服務的顧客，可在活動前認識Coupang酷澎 App，並有機會親赴 WirForce 2026，感受遊戲、科技與創作社群匯聚的熱鬧氛圍。

9月24日至27日活動限定 進場就送環保杯套、掃碼抽千份盲盒

在WirForce 2026 四天展期間，Coupang 酷澎將於現場打造專屬互動攤位，民眾進場即可獲贈環保杯套，為長時間參展增添實用配備；而Coupang酷澎新用戶只要到攤位掃描 QR Code、完成註冊，即可參與盲盒抽獎，現場共備有1,000個盲盒，其中獎項包含電競滑鼠等 3C 周邊好禮，每位參與者都有機會帶走Coupang酷澎精心準備的專屬驚喜！

Coupang 酷澎透過現場互動，將數位服務延伸至實體社群場域，誠摯邀請所有玩家在探索展會內容之餘，也透過簡單有趣的方式，認識Coupang酷澎帶來的便利購物體驗。

舊「澎」友到場打卡 專屬免費冰飲為展期清涼應援

除了歡迎新用戶加入之外，Coupang 酷澎也特別為既有用戶準備展期限定應援。活動期間，舊澎友們只要於現場完成指定打卡，即可兌換專屬免費冰飲！Coupang酷澎特別為96小時不斷電的展期補充清涼能量，也期待與所有顧客共享參展的快樂回憶。

WirForce 2026 活動資訊

活動名稱：WirForce 2026

活動日期：2026年9月24日（四）至9月27日（日）

活動地點：台北世貿一館

Coupang 酷澎 WirForce 2026 電競展限定活動

（一） 展前贈票活動

●活動時間：9月1日至9月13日

● 新用戶完成首次購物，前 3,000 名可獲得 50 元酷澎幣

● 完成首購即可參加 WIRFORCE 電競展門票抽獎

（二） 展會現場限定活動

●活動日期：9月 24日至9月27日

●進場好禮：現場入場即贈 Coupang 酷澎環保杯套

●新用戶限定：至Coupang酷澎專屬攤位掃描 QR Code 完成註冊，即可參加盲盒抽獎，共 1,000 份

●既有用戶限定：現場完成指定打卡任務，即可獲得免費冰飲一杯