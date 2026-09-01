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雄獅攜日航與越洋航推機票獨家85折！飛沖繩3,888元限量搶

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
雄獅攜手日本航空（JAL）、日本越洋航空（JTA），於9月1日至7日推出獨家優惠，東京、關西、名古屋、沖繩四大熱門航點全航線85折起。圖／雄獅提供
雄獅攜手日本航空（JAL）、日本越洋航空（JTA），於9月1日至7日推出獨家優惠，東京、關西、名古屋、沖繩四大熱門航點全航線85折起。圖／雄獅提供

雄獅旅遊看準赴日旅遊熱潮高人氣，攜手日本航空（JAL）、日本越洋航空（JTA），於9月1日至7日推出獨家優惠，東京、關西、名古屋、沖繩四大熱門航點全航線85折起，另有東京6,888元、沖繩3,888元限量搶購。

日本政府觀光局（JNTO）公布最新統計，今年7月赴日外國旅客人數創歷年同期新高，其中台灣旅客單月突破70萬人次，再寫單月新紀錄。雄獅攜日航與越洋航推機票獨家85折！飛沖繩3,888元限量搶，同期日航集團也調降台日線燃油附加費（YQF），降幅逾兩成，搭配機票優惠及經濟艙兩件托運行李額度，搶攻下半年赴日旅遊商機，活動於雄獅官網、APP限時開賣一周。

雄獅內部數據顯示，台灣旅客赴日熱門航點依序為東京、大阪、沖繩、福岡及名古屋。其中福岡今年開票量較去年同期成長逾四成，成長幅度居冠；東京受惠於航班增班效應、大阪和名古屋則因世博會及吉卜力公園話題延燒，訂票量皆成長兩成。雄獅指出，國人赴日旅遊需求從傳統熱門城市向更多元目的地擴散，隨著中秋、國慶連假接續登場，加上秋冬賞楓旺季將至，預估活動期間開票量可望較平日成長逾兩倍。

活動最大亮點，9月1日至4日及9月7日共五天，每天上午10點準時搶購，東京6,888元、沖繩3,888元限量開搶；活動期間於雄獅官網購買日本航空（JAL）、日本越洋航空（JTA）全航線機票享85折起，旅行期間至12月31日。另於周二、周四加碼釋出1,000元折扣碼，並有APP專屬300元及周末400元折扣碼。

加購優惠部分，買日本來回機票加購當地遊現折200元、加購訂房現折千元，再贈日本eSIM單日吃到飽；會員首購再回饋雄獅幣300點，周三會員日下單還有機會抽中機場接送950元折扣碼。多項優惠可合併使用，以東京機票搭配折扣碼及訂房優惠計算，最高可省逾5,000元。在台灣旅客赴日消費力持續居全球前段班之際，雄獅攜手日航集團加碼價格與加購優惠，進一步搶攻秋冬赴日旅遊旺季。

雄獅攜日航與越洋航推機票獨家85折！飛沖繩3,888元限量搶。圖／雄獅提供
雄獅攜日航與越洋航推機票獨家85折！飛沖繩3,888元限量搶。圖／雄獅提供

機票 沖繩 日航

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