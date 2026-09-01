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2026台灣文博會落幕 兩大展區吸引逾67萬人次 明年還是台北見

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
本屆台灣文博會也是空總國家文化基地古蹟大樓修復完工後的首檔大展，展現當代文化展演與古蹟建築活化相互加乘的成果。圖／文化部提供
本屆台灣文博會也是空總國家文化基地古蹟大樓修復完工後的首檔大展，展現當代文化展演與古蹟建築活化相互加乘的成果。圖／文化部提供

2026台灣文博會昨日閉幕。文化部表示，今年台灣文博會分為在空總國家文化基地（文化空總）的文化策展及南港展覽館的品牌商展兩大展區。在文化空總修復完工後首度啟用的古蹟大樓，開創以策展帶出選品販售的模式；品牌商展區涵蓋「黑潮星樂園－幻奇星劇院」則有逾1300攤位、逾910家品牌，估約16.5億元的交易金額，兩大展區合計吸引逾67萬人次參觀。

文化部表示，本屆文博會文化策展作為空總古蹟大樓修復完工後的首檔大展，業界參觀人士突破往年，總計導覽場次超過76場、1459人參加。品牌商展首度採用線上預約有效分散入場人流。

地方特選館「回到明日前」採集22縣市235件風土選品、國立臺灣工藝研究發展中心集結超過200件台灣工藝商品，以及首創「生活補給實驗室」市集，集結特色飲品、在地茶款、輕食、生活選物及互動體驗，周末更推出限定版「城市甜點文化」，讓大家隨時補充地方特色能量，展覽期間總營業金額近300萬元。

其中「回到明日前」銷售金額排行前3名，分別為嘉義縣好美農漁產兩種魚酥、台北市nodate銀絲卷手提肩包及台中市久久津乳酪本舖芥末烏魚子米餅。

文化部預告，明年台灣文博會，仍會在8月於文化空總與台北南港展覽館與大家再相見。

文博會「回到明日前」銷售金額排行第2名—台北市nodate銀絲卷手提肩包。圖／文化部提供
文博會「回到明日前」銷售金額排行第2名—台北市nodate銀絲卷手提肩包。圖／文化部提供

台北 文化部 策展

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