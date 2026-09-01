2026台灣文博會落幕 兩大展區吸引逾67萬人次 明年還是台北見

2026台灣文博會昨日閉幕。文化部表示，今年台灣文博會分為在空總國家文化基地（文化空總）的文化策展及南港展覽館的品牌商展兩大展區。在文化空總修復完工後首度啟用的古蹟大樓，開創以策展帶出選品販售的模式；品牌商展區涵蓋「黑潮星樂園－幻奇星劇院」則有逾1300攤位、逾910家品牌，估約16.5億元的交易金額，兩大展區合計吸引逾67萬人次參觀。

文化部表示，本屆文博會文化策展作為空總古蹟大樓修復完工後的首檔大展，業界參觀人士突破往年，總計導覽場次超過76場、1459人參加。品牌商展首度採用線上預約有效分散入場人流。

地方特選館「回到明日前」採集22縣市235件風土選品、國立臺灣工藝研究發展中心集結超過200件台灣工藝商品，以及首創「生活補給實驗室」市集，集結特色飲品、在地茶款、輕食、生活選物及互動體驗，周末更推出限定版「城市甜點文化」，讓大家隨時補充地方特色能量，展覽期間總營業金額近300萬元。

其中「回到明日前」銷售金額排行前3名，分別為嘉義縣好美農漁產兩種魚酥、台北市nodate銀絲卷手提肩包及台中市久久津乳酪本舖芥末烏魚子米餅。

文化部預告，明年台灣文博會，仍會在8月於文化空總與台北南港展覽館與大家再相見。