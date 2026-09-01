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澎湖輪來了！ 台南拓展海洋觀光 10月首度試航安平-馬公航線

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市觀旅局與台灣航業公司合作，大型觀光客貨輪「澎湖輪」10月2日將試航「安平－馬公」觀光航線。圖／南市觀旅局提供
台南市觀旅局與台灣航業公司合作，大型觀光客貨輪「澎湖輪」10月2日將試航「安平－馬公」觀光航線。圖／南市觀旅局提供

台南市觀旅局與台灣航業公司合作，大型觀光客貨輪「澎湖輪」10月2日試航「安平－馬公」觀光航線，規畫3天2夜限定航程，由台南市旅行商業同業公會邀集旅行業者開發套裝行程，盼透過大型客貨輪試航，打造平與澎湖間觀光航運需求，拓展海洋觀光及相關旅遊產品。

觀旅局表示，台南自2025年起推動安平至澎湖馬公觀光交通船定期航班，逐步拓展航線知名度，今年旅客搭乘滿意度達95%，更有旅客反映希望增加船舶及航班選擇，因此與台灣航業接洽，安排「澎湖輪」進行安平－馬公航線試航。

觀旅局指出，澎湖輪10月2日中午12時自安平商港出發，下午3時30分抵達馬公商港，航程約3.5小時；10月4日下午2時自馬公返航，下午5時30分抵達安平，此次試航行程由台南市旅行商業同業公會邀集旅行業者規畫套裝產品，提供旅客選擇。

觀旅局也說，澎湖輪為大型客貨輪，可載運600名旅客，設有貴賓艙、特等艙、頭等艙及臥鋪艙，另配置商務及經濟座艙，其中2間特等艙為無障礙艙；船內設有電梯、親子室、遊樂間、沙龍及咖啡廳等設施，並可載運82輛汽車及4輛遊覽車進入船艙。該船曾獲2025年德國iF設計獎及TAIWAN Hi海運品牌金獎。

台南市旅行商業同業公會表示，10月秋高氣爽是出遊的最佳時節，此次3天2夜試航行程目前推出每人4299元起方案，相關行程及名額由合作旅行社提供，旅客可安排台南市區觀光後搭船前往澎湖，返程則於馬公安排旅遊及購物行程，詳細內容可至台南市旅行商業同業公會網站查詢，或洽合作旅行社。

澎湖 航線 馬公

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