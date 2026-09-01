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新北河海音樂季 本周末三重大都會公園壓軸登場

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
2026新北市河海音樂季壓軸活動將在5、6日於新北大都會公園登場。圖／新北市觀旅局提供
2026新北市河海音樂季壓軸活動將在5、6日於新北大都會公園登場。圖／新北市觀旅局提供

2026新北市河海音樂季壓軸活動將在5、6日登場，新北市觀旅局指出，活動集結24組超人氣卡司，在新北大都會公園打造雙舞台熱力開唱，現場也將進駐近百攤特色美食與風格市集，邀請樂迷們本周末齊聚新北大都會公園，一次享受追星、聽團、逛市集、品美食樂趣。

新北市觀旅局說，5日大舞台將由新生代歌手郭家瑋揭開序幕，接續由「PALLAS帕拉斯」、創作女聲「ANGIE安吉」、台語搖滾唱將「拍謝少年」及金曲獎入圍肯定的R&B創作歌手「小宇 宋念宇」輪番登台，最後由「Bii畢書盡」以動人情歌壓軸登場。

小舞臺則集結擁有細膩和聲的「Resonance留聲樂團」、以獨特聲線感染樂迷的「趙廣絜KJ」、新生代創作歌手「林潔心」、音樂深植在地的嘻哈組合「榕幫」、創作與製作雙棲的優質女聲「PiA吳蓓雅」及強烈情感張力打造音樂出口的「VH」帶來精彩演出。

6日大舞台由來自韓國，擁有清透嗓音的「OUBA MUSIC金琳」率先開唱，接著由嘻哈創作歌手「李杰明」、實力女聲「陳忻玥」以及融合文化與當代節奏的「葛西瓦」接力登場，「小男孩樂團」將以熱力十足的流行搖滾延續現場氣氛，最後由金曲樂團「麋先生MIXER」以極具感染力的搖滾能量帶來壓軸演出。

小舞台則邀請「WoodyWoody」、「張菡＆DJ朱全」、「ana」、「晨悠CHENYO」、「金泰佑TAIYO」及「白安ANN」，融合原音、電子、流行與R&B等音樂元素，展現層次豐富的城市音樂風格。

活動兩日加碼配合使用新北幣，只要下載「我的新北市APP」及註冊會員資格，並完成活動指定任務後，15時30分至22時期間至現場新北幣服務台，透過APP掃碼即可領取價值100元新北幣合作店家優惠券。

觀旅局提醒，民眾可搭乘台北捷運或桃園機場捷運至三重站，更多「2026新北市河海音樂季」活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北市河海音樂季Facebook粉絲專頁、新北市河海音樂季IG、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。

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