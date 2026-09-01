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瓦城版圖首度跨進台東！雙品牌進駐秀泰 開幕假日翻桌率逾5次

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
瓦城集團首度將「瓦城」與「時時香」兩大品牌同步帶進台東，一次滿足消費者不同聚餐需求。圖／瓦城提供
瓦城集團首度將「瓦城」與「時時香」兩大品牌同步帶進台東，一次滿足消費者不同聚餐需求。圖／瓦城提供

瓦城（2729）集團持續擴大餐飲版圖，首度進軍台東市場，旗下「瓦城」與「時時香」兩大品牌同步進駐秀泰生活台東店。瓦城表示，兩家新店開幕首日訂位全滿，首個周末午、晚餐熱門時段也出現候位人潮，其中瓦城假日翻桌率逾5次，反映台東在地聚餐及觀光餐飲需求。

瓦城近年持續透過多品牌及展店策略擴大市場布局，此次則將版圖進一步延伸至東台灣。根據台東縣政府統計，2026年上半年台東累計遊客人次達450萬，穩定的觀光人流也帶動當地住宿、餐飲等消費需求。

瓦城此次一次將「瓦城」及「時時香」兩個品牌帶進台東，分別鎖定泰式料理及新台灣料理市場，藉由不同品牌定位擴大聚餐客群，也進一步完善集團全台市場布局。

在新店規劃方面，兩家門市均導入智慧送餐機器人協助餐點配送，希望提升出餐及送餐效率，讓現場人員將更多時間投入顧客服務。

其中，瓦城台東秀泰店也導入集團美國首店「Very Thai by 瓦城」的設計概念，以深紅色作為空間主軸，搭配極簡線條、木質桌椅及竹編燈具，並以特殊手抹紅漆處理牆面，將台灣設計元素與台東觀光度假氛圍結合。

瓦城指出，新店開幕後市場反應熱絡，開幕當天訂位全滿，首個周末午、晚餐熱門時段均有候位人潮，瓦城假日翻桌率更超過5次，為集團首度布局台東市場開出好成績。

配合新店開幕，瓦城集團也推出相關活動，即日起至9月10日，瓦城、時時香午、晚餐時段每時段前5組、單筆內用消費滿1,500元，可獲品牌環保編織袋；至9月27日前，瓦城及時時香另分別推出指定啤酒加購半價及買一送一活動。

此外，至10月30日前，消費者於店內註冊wa10 APP並掃描指定QR Code，可獲得瓦城或時時香200元酬賓券，內含兩張100元折價券，後續於活動期間周一至周五單筆內用消費滿1,500元可折抵100元。

台東 瓦城 品牌

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