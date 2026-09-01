牛肉湯、意麵、虱目魚哪個你最愛？台南十大熱門小吃揭曉

台南人氣小吃一次解鎖

台南素有「美食之都」的稱號，無論是每轉進一條巷弄，或是穿過一座市場，都有可能隨時遇見讓人念念不忘的府城滋味。近日，前總統陳水扁的女兒陳幸妤，因手上拎著一碗鮮魚湯意外掀起討論，也讓這道看似樸實的台南小吃再次受到關注，甚至進一步帶動網友挖掘更多在地美食的熱潮。其實，台南小吃之所以令人著迷，最大的原因就在於每一道料理背後所承載的文化底蘊與生活記憶。從清晨一碗熱騰騰的鹹粥揭開一天序幕，中午來份料多味美的鍋燒意麵，下午微餓時再尋一份蝦捲、春捲或豆花解解饞，深夜還有飄香數十年的牛肉湯名店任君挑選，各種經典小吃接力登場，讓人從早到晚都能沉浸於舌尖的滿足中 。





《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個備受討論的台南小吃。其中，鍋燒意麵、碗粿、米糕、豆花皆以數百筆微幅差距，分別位居第三到第六名，而棺材板、鮮魚湯、鹹粥竟意外跌出榜單外，究竟這場小吃爭霸戰誰能勝出？答案即將揭曉！

No.10 肉圓

網路聲量：2,366筆

說到台灣肉圓，各地都有不同的吃法與特色，其中常聽到的「北炸南蒸」，更是展現不同地域的飲食文化。有別於中部以北的炸肉圓，台南肉圓多以竹蒸籠慢火炊蒸，不只外型渾圓飽滿十分討喜，蒸製後的外皮也更加綿潤軟糯，讓人忍不住一吃就上癮。在內餡部分，除了經典傳統的紮實瘦肉外，部分老店還能吃到台南獨有的蝦仁肉圓，以鮮甜的火燒蝦搭配新鮮豬肉入餡，大口咬下，肉香與海味盈滿於齒唇之間，也讓這顆看似簡單的肉圓，多了一層令人難忘的風味。

此外，台南還流傳一招古早味吃法。在享用完肉圓後，可盛上一碗店家免費提供的清湯，讓碗中剩餘的鹹香醬汁與濃醇大骨湯交融，簡單一碗就能喝出樸實道地的好滋味，也成了不少饕客品嘗台南肉圓時不可錯過的小驚喜。

No.9 擔仔麵

網路聲量：2,387筆

擔仔麵源自於台南，也是許多人熟悉的府城美食代表。與其把它當成是填飽肚子的主食，更不如當作旅途中隨興淺嚐的一味小點。別看它一碗份量不大，卻將蝦香、肉燥與麵香全都濃縮其中，滋味豐富又精緻，而這正是老台南人口中的「食巧不食飽」。值得一提的是，擔仔麵的坐煮形式也是在地獨有的飲食風景，由於使用的是經過熟化處理的鹼麵，烹煮時只需坐在矮凳上，將麵條放入熱水中輕輕搖晃，稍加汆燙後瀝乾即可，再依序添入配料、淋上湯汁。流暢優雅的烹煮手法搭配獨特的坐煮文化，也成為不少饕客津津樂道的特色。

擔仔麵的誕生，也與台南人的生活智慧息息相關。相傳創始人洪芋頭原以捕魚維生，但夏秋兩季常因颱風而無法出海工作，於是他挑著扁擔上街賣麵，希望靠這門生意度過沒有收入的「小月」，沒想到這一賣便流傳百年。時至今日，「度小月」與「洪芋頭」這兩大名店成了台南擔仔麵的重要代表，也見證了這碗小麵從街頭走進台南飲食文化的經典地位。

No.8 春捲

翻攝FB／金得春捲

網路聲量：2,494筆

台南的春捲，就是北部人口中的潤餅。外表看似樸實，內裡卻藏著滿滿的配料。一張薄透餅皮攤開後，依序放入高麗菜、豆芽菜、豬肉片、蝦仁、豆皮、蛋絲等靈魂配角，層層堆疊之下，一份春捲往往能包進多達8至10種配料，咬下時不僅層次豐富，也能吃到各種食材交織的香氣。其中，皇帝豆更是台南版本不可或缺的重要特色，鬆軟的豆香搭配大量現刨的花生糖粉，完美呈現甜鹹交織的獨特風味。

在台南眾多春捲店中，在地飄香超過70年的「金得春捲」更是其中的代表名店。除了餡料澎湃，店家還貼心提供甜度客製選擇，從無糖、半糖、少糖到多糖皆可依照個人喜好調整，可一次滿足不同客群的口味偏好。憑藉累積多年的在地好口碑，金得春捲不僅深受台南人與觀光客喜愛，就連韓國知名節目製作人羅PD也曾慕名造訪，此次擠進榜單第八名可說是毫無懸念。

No.7 土魠魚料理

網路聲量：3,922筆

來到台南，土魠魚羹絕對是許多饕客指定朝聖的經典滋味。選用肉質細緻、油脂豐厚的土魠魚，切成適口大小後以獨家醬料醃製 ，再裹粉入鍋炸至金黃，外層酥脆、魚肉細嫩，單吃就能品嘗魚肉本身的鮮甜，浸入羹湯後則又是另一番風味。其湯頭以扁魚和白菜為基底熬煮而成，上桌時再淋上烏醋與蒜泥，入口酸甜甘醇，讓人一試成主顧。

這道看似平凡的庶民料理，背後其實有著一段多元混血的飲食淵源。據台南市文化資產處與學者考證，17世紀荷蘭東印度公司在台活動期間，將當時歐洲及海外殖民地的飲食習慣帶到台南，經過長時間的在地演變後，逐漸發展成今日熟悉的府城小吃。

作為台南最具代表性的經典小吃，這裡自然也林立不少間老字號土魠魚名店，從創立超過一甲子的「鄭記土魠魚羹」、主打大塊魚肉的「呂記土魠魚羹」，到曾榮獲米其林必比登推介的「開元紅燒土魠魚羹」，各自累積深厚口碑與強大人氣，也讓土魠魚料理穩坐台南人氣小吃榜單第7名。

No.6 豆花

網路聲量：5,714筆

在台南十大熱門小吃榜單中，豆花是唯一入榜的甜品， 在肉圓、土魠魚、擔仔麵等強敵環伺 下，這道看似平凡的傳統甜品以5,714筆討論度逆勢突圍，與第三名鍋燒意麵更相差不到200筆，激烈戰況可見一斑，也凸顯豆花在台南小吃版圖中的高人氣。



台南豆花最迷人的地方，在於許多傳統店家仍堅持採用古法製作，以職人精神打造出柔嫩綿密、入口即化的口感。再搭配甘甜糖水與各式配料，雖然樸實簡單卻十分耐吃。值得一提的是，安平區一帶的「同記安平豆花」更是台南豆花的經典代表，它從安平總店一路發展至多間分店，也曾登上各大電視美食節目，憑藉穩定品質與在地口碑，成為不少旅人造訪台南時的必吃名單，也讓這碗傳統豆花成功在眾多鹹食小吃中殺出重圍。

No.5 米糕

網路聲量：5,794筆

早期米糕常被當作午後點心，講究的是「吃巧不吃飽」，因此份量不大，通常還會搭配一碗熱騰騰的四神湯、魚丸湯或味噌湯享用。不同於北部常見的圓柱狀外型，台南米糕大多偏向鬆散形式，將蒸好的糯米盛入碗中，再淋上肥瘦比例適中的鹹香肉燥，以及鋪上魚鬆、花生與酸甜爽口的醃小黃瓜，整體乍看之下就像是一碗肉燥飯。 也正因為南北米糕做法與口感大不相同，究竟哪一派才是「正統」，長年來總能掀起網友熱烈討論，甚至成為南北飲食差異的經典話題。網友表示「彰化以南米糕都這樣」、「筒仔米糕才是米糕，肉燥糯米飯不要自稱散米糕 」、「米其林推薦的台南米糕都長這樣」。

No.4 碗粿

網路聲量：5,879筆

在台南街頭尋找古早味，碗粿絕對是不能錯過的一站。有別於北部常見的白色碗粿，台南以深褐色的黑碗粿為最大特色。製作時將肉燥醬汁與醬油拌入米漿中，再加入豬肉塊、香菇、蝦仁、鹹鴨蛋等靈魂配料一同蒸熟，最後再淋上微甜的醬油膏、特製甜辣醬，或是添點蒜泥提香，鹹甜交織的好滋味擄獲不少饕客的心，而這也是許多台南人最熟悉的經典吃法。

也因為作法、色澤與口感和其他地區存在明顯差異，所以多年來台南碗粿的討論度始終居高不下；再加上永樂市場的「富盛號」、麻豆「阿蘭碗粿」等老字號店家的加持，更是成功帶動這項傳統小吃的聲量。在本次榜單中，碗粿也僅以34筆之差屈居第四，差距之小讓人直呼可惜。

No.3 鍋燒意麵

網路聲量：5,913筆





鍋燒意麵可說是台南庶民美食的代表，從傳統早餐店到街邊小吃攤，幾乎都能找到其蹤跡。據說在1960年代，台南民族路一帶的店家受到日式料理啟發，將柴魚昆布熬煮高湯與台灣常見的炸意麵結合，意外催生出這道經典小吃，不僅深受在地人的喜愛，也成為台南人的指標性美食之一。

鍋燒意麵最具辨識度的地方，莫過於那把捲曲蓬鬆的麵體。其經高溫油炸定型後，內部會形成細小孔隙與蜂巢狀結構，放入熱湯後能迅速吸附湯汁，同時保有Q彈口感，不容易因久煮而軟爛。配料方面也同樣不馬虎，除了加入蛤蜊、肉片、青菜、蛋等基本班底，還會另外搭配炸蝦、炸魚塊和天婦羅等，用料相當澎湃不手軟。

台南鍋燒意麵名店選擇眾多，包括被譽為全台鍋燒意麵始祖的李媽媽民族鍋燒老店、以親民價格取勝的醇涎坊鍋燒意麵，以及因知名台劇《想見你》爆紅的閒情茗品屋等，每間都各有死忠的擁護者。對許多人來說，走進台南街巷親自品嚐一碗熱騰騰的鍋燒意麵，絕對是感受府城濃厚人情味與在地飲食文化的最佳方式。

No.2 虱目魚料理

網路聲量：10,245筆

台南向來被稱為「虱目魚故鄉」，七股、學甲、北門、將軍等地皆是重要養殖區，產量更占全台過半，虱目魚也因此融入在地人的日常餐桌。對台南人而言，一條虱目魚從頭到尾都是寶，從魚頭、魚骨到魚肚、魚皮，都能化身成不同料理。其中，油脂豐厚的魚肚不論乾煎或煮湯都相當受歡迎，魚皮可做成清爽魚皮湯，魚頭與魚骨則能拿來熬煮鮮甜濃郁的高湯；至於魚腸則是內行老饕才知道的隱藏版美味，由於數量有限，想吃還得趁早。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰出現在2026年3月2日，國民黨台南市長參選人謝龍介於粉專上推薦「學甲虱目魚粥」，引發網友熱烈討論 ，不少人留言大讚「學甲虱目魚粥就是鮮，在地人力挺」、「龍介推薦完都要排隊了，學甲美食萬歲 」、「學甲虱目魚粥和永通虱目魚粥這兩家都很好吃」。

No.1 牛肉湯

網路聲量：25,550筆

冠軍出爐！牛肉湯以25,550筆網路聲量強勢拿下第一名，與第二名虱目魚的10,245筆相比，足足多出超過1.5萬筆，人氣差距相當懸殊。對許多台南人而言，早餐除了鹹粥、虱目魚，牛肉湯同樣是不可錯過的經典選擇。選用清晨現宰的溫體牛肉，切成薄片後鋪入碗中，再直接沖入滾熱高湯燙至約三分熟，此時肉質會呈現完美的粉嫩色澤，入口也能感受溫體牛獨有的軟嫩與鮮甜。此外，懂吃的老饕還會搭配一碗鹹香誘人的肉燥飯，「一湯一飯」堪稱台南最道地的早餐組合。

一名網友曾於Threads發文詢問「台南牛肉湯推哪間」，隨即釣出大批饕客分享自己的口袋名單，留言區掀起論戰，也讓牛肉湯的話題在社群上持續擴散，拿下本次榜單冠軍可說是實至名歸。「台南吃過好幾家，個人最喜歡阿財」、「大部分都很喜歡，有人問的話我都推旗哥 」、「臺南人心中第一名是石精臼牛肉湯」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月24日至2026年8月23日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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