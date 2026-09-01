台北東區名店又少一間！日本高級吐司「銀座仁志川」台灣首店熄燈

想吃動作要快！自2025年1月登台的日本高級吐司「銀座仁志川（銀座に志かわ）」近日宣佈，台灣一號店「敦南店」即將於9月12日停止營業。業者並透露，未來將加入內用餐飲的服務，以全新的營業型態與大家見面。

2018年創立的「銀座仁志川」，標榜以鹼性離子水製作吐司，具有十足彈性與細緻口感，曾在開幕後創下「連續80天提早完售」的佳績。除了日本開設超過百間分店之外，包括美國、上海等地均有分店，還曾被選為第95屆奧斯卡金像獎提名者的禮品之一。

2025年，銀座仁志川首度登台，於台北東區商圈開設首間門市，店內主打「定番高級吐司」，還有依照季節變化的「奇異果風味餡吐司」、「頂級巧克力吐司」、「紅豆吐司」等不同品項。

雖然獲得不少消費者青睞，但官方近日發布停業公告，指出將於9月12日起停止營業。同時業者也表示，未來將以全新的營業型態與大家再次見面。除了延續大家喜愛的吐司，也將加入內用餐飲服務，以嶄新的方式，帶來更多美味與美好的時光。

除了銀座仁志川停業之外，同樣來自日本的生吐司始祖「乃賀美」也已早早退出台灣，另外富錦樹旗下的生吐司品牌「niko bakery 日香高級吐司專門店」，也已在8月31日結束營業。