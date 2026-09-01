壽喜燒名店厭女？曾嗆「台女不如娶越南」 遭出征急道歉：小編個人發言

台北市大安區今年新開幕、在社群平台受到討論的「祇園・禪院壽喜燒」，近日因官方社群帳號過去留言內容引發爭議。網友翻出帳號曾留言「台女這樣不如娶越南」、「台女就跟國旅一樣」等言論，質疑品牌是否涉及性別歧視。另有消費者發文指出，日前前往用餐時，想點網紅短影音中介紹的餐點，卻被店員告知屬於「美食網紅開箱限定」，一般消費者無法點餐，引發討論。

有網友在Threads發文表示，自己「跟風」前往這間近期很紅的壽喜燒店，原本想點短影音中看起來相當吸引人的品項，沒想到詢問後，店員卻淡定表示「那是那些美食網紅開箱限定」，讓他當下措手不及，「愣在原地」。

貼文曝光後，「祇園・禪院壽喜燒」的老闆也親自留言回應，表示店內部分餐點確實需要提前預訂，除非遇到缺貨情況，「不會只有網紅吃得到」。老闆表示，已私訊聯繫該名消費者，希望能進一步了解當天情況，也強調「我一定好好招待」，並表示自己非常重視此次事件及員工教育訓練問題。

不過，除了餐點及服務問題外，網友也接連翻出該品牌社群帳號過往留言，包含「台女這樣不如娶越南」、「台女就跟國旅一樣」等內容，認為言論涉及厭女，引發更大爭議。

《祇園・禪院壽喜燒》8月30日發布官方聲明表示，針對近日Threads上的相關貼文及留言內容，得知後已第一時間進行內部了解與確認。品牌指出，經查相關言論為「社群小編之個人發言」，並非品牌官方立場，也不代表公司對於性別及相關議題的立場。

品牌強調，始終尊重性別平等及多元價值，並致力於以公平、尊重及友善態度對待每一位消費者，不因性別或任何個人身分有所差別。

對於社群小編個人不當言論造成的觀感與困擾，品牌也表達歉意，並表示將持續檢視社群溝通及內容管理機制，加強相關人員教育訓練與內容審核，以更嚴謹、專業的態度與消費者溝通，避免類似情況再次發生。

針對第一線服務人員，品牌也表示將進一步強化教育訓練，重新檢視現場服務流程與管理機制，持續提升整體服務品質，再次向受到事件影響及感到不適的各界人士致上誠摯歉意。

不過，聲明曝光後，部分網友仍不買單，質疑官方帳號發布的言論既然代表品牌形象，就不應單純以「小編個人發言」帶過。有網友留言「最好有小編敢這樣講話啦，如果不是小編還有誰敢，大家心知肚明」，也有人質疑「所以不開除這種幹一行毀一行的小編？還是說拿你們企業帳號亂講話也沒關係」。

另有網友認為，無論實際操作者是誰，「官方帳號發出去的東西就是品牌形象」，認為公司應對相關言論負起管理責任；也有人好奇，小編是否會受到何種懲處，因為官方聲明並未說明具體處置方式。

不過，也有網友替店家緩頰，表示過去曾前往用餐，認為餐點不錯、員工服務也很貼心，「吃過幾次蠻好吃的，當時的員工也很貼心」，認為餐飲業經營不易，相信店家會妥善處理。