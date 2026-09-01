客控藏菜單、撒鹽趕人！竹北客家餐廳店員還原始末 網路風向大逆轉

新竹縣竹北市一間客家料理餐廳近日爆發消費糾紛。有民眾在網路上指出，一家人替父親慶生用餐時，因換桌、菜單等問題與店家發生爭執，離開餐廳時更遭工作人員在門口「撒鹽驅邪」。不過店家員工隨後出面還原事發經過，稱一家人用餐期間多次要求更換座位、改菜，還要求一次上齊所有餐點，雙方說法出現巨大落差，也讓網路風向大逆轉。

有網友在Threads發文指出，一家6口（5個大人、1個小孩）於8月30日前往竹北一間客家餐廳替父親暖壽，事前已有訂位，入座並點了約7菜1湯後，因認為桌面空間太小，希望更換較大的桌子，但店家表示當天客滿，無法更換。原PO稱，當天店家提供的假日菜單與Google評論上看到的菜色有所不同，詢問後才取得另一份菜單，因此認為店家有「隱藏菜單」，一行人也希望餐點能一次上齊，但店家表示會依桌面狀況控菜，不會一次將所有菜上桌。

爭執過程中，一名自稱經理的中年女服務生詢問「還要吃嗎」，原PO一家認為遭到店家下逐客令，因此決定停止用餐並離開。沒想到走出餐廳後，廚房工作人員竟拿出一整包鹽，在門口及街頭撒鹽，讓原PO認為店家有意「驅邪」、羞辱消費者，因此將影片PO上網討公道。雖然事後PO已經刪文，但是相關貼文已被其他網友轉載，且撒鹽影片也被轉發到臉書社團「新竹人新竹事」。

不過影片曝光後，當天負責服務的餐廳員工隨即現身留言，還原另一版本的事發經過。員工表示，顧客一開始入座時，店家就已告知無法更換座位，若無法接受可以選擇不在店內用餐，但一家人仍決定點餐，點完後又要求修改菜色，店家也都有配合。

員工指出，餐點開始製作、部分菜色也已經上桌後，顧客仍持續抱怨桌面太小、無法擺下所有餐點。店員解釋，餐廳本來就不會一次將全部菜色上齊，而是會依用餐進度控菜，必要時也會幫忙更換成較小的盤子。員工表示，原PO父親當時情緒激動，大聲要求「就是要給我一次全上齊！我要吃！」讓員工忍不住反問「請問是要用餐還是要普渡？」

針對菜單爭議，員工也表示，餐廳假日原本就有專用菜單，部分品項屬於平日菜單，但顧客堅持想點，店家最後仍配合製作，沒想到事後反而遭質疑為何一開始不直接說不能供應。至於被指控「趕客人」，員工則解釋，當時詢問「現在還有要繼續用餐嗎」，是因為雙方持續為換桌問題爭執，店家不確定是否還要繼續出餐，並非拒絕服務或刻意驅趕顧客。

員工更指控，一家人在店內大聲咆哮、影響其他客人用餐，且部分餐點已經製作和端上桌，最後卻未支付餐費便離開，因此才讓廚房人員相當不滿。至於影片中的撒鹽舉動，員工直言「撒鹽巴只是為了淨化磁場、驅逐晦氣」。

事件曝光後，也有自稱當天坐在隔壁桌的客人留言表示，確實有受到這桌客人的爭執影響，並稱餐點已經點完、部分也已上桌，一家人仍持續要求退菜，「都放你們走了還要整路罵，你口中提到多少錢要付講的是蠻硬氣的，最後似乎也是沒有付吧，真的覺得位子小想換沒換成就應該要換餐廳了吧」。

此外，一名自稱撒鹽的店員也PO文回應，當天實在不忍心看到外場員工受委屈被侮辱，且撒鹽是對著門口空曠地做動作，全程背對客人，並附上打碼的監視器畫面，表明這麼做是為了自清，畢竟原PO影片上公布的「都是我店家方的同仁」，這樣各說各話沒有結論，也呼籲脆友們不要對畫面做多餘的言語攻擊。